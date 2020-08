PP y Cs critican las "críticas" de Podemos sobre la monarquía y exigen a Sánchez que respalde a la institución

Publicada el 04/08/2020 a las 11:38 Actualizada el 04/08/2020 a las 12:03

El PP ha emplazado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a "poner orden" en su Gobierno y "desautorizar" a su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, tras los mensajes "contradictorios" dentro de su propio gabinete a raíz de la decisión del rey emérito de abandonar España. En paralelo, y en la misma línea, el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha calificado de "inadmisible" que miembros del Gobierno de Unidas Podemos como Iglesias o Irene Montero "aprovechen" la situación del rey emérito Juan Carlos para "tratar de confundir" las acciones de una persona concreta con las de la institución monárquica.

El PP ha criticado que el líder de Podemos esté realizando "aseveraciones que atacan a la Jefatura del Estado" y ha advertido de que no es "tolerable" que el Gobierno, en vez de defender las instituciones, se dedique a "erosionarlas". Así lo han asegurado en diferentes entrevistas los vicesecretarios del PP, Cuca Gamarra (Política Social), Antonio González Terol (Política Territorial) y Pablo Montesinos (Comunicación), que han coincidido en defender el legado de Juan Carlos I y han expresado su "absoluto respeto" a la decisión de trasladar su residencia a otro país.

Montesinos, que no ha desvelado si el PP ya conocía esta noticia antes de que se anunciara, ha destacado el "papel determinante e imborrable" del rey emérito en la construcción de la democracia española y su contribución en una "Transición ejemplar". "Hoy España es más libre, más democrática y más fuerte como nación gracias al papel clave del rey Juan Carlos en la Transición", ha enfatizado.

Dicho esto, el dirigente del PP ha hecho un llamamiento a la unidad en torno a la monarquía y a Felipe VI, la "mejor marca" de España. A su entender, "hoy más que nunca" hay que respaldar la institución que "ha permitido forjar esta España de ciudadanos libres e iguales".

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, Montesinos ha señalado que en las últimas horas han escuchado "mensajes contradictorios" dentro del Gobierno. Así, ha dicho que en un comunicado difundido por Moncloa se hablaba de "respeto" a la decisión del rey emérito y se "ensalzaba" la figura de Felipe VI, pero por otro lado el vicepresidente Pablo Iglesias "atacaba" a Juan Carlos I y ponía "el foco en la jefatura del Estado".

"El Gobierno está diciendo una cosa y la contraria", ha recalcado Montesinos, que ha emplazado formalmente a Pedro Sánchez a que en su comparecencia de este martes "desautorice" a Pablo Iglesias. A su entender, no es "tolerable" que el Gobierno en vez de defender las instituciones lo que haga sea "erosionarlas", ya que, a su entender, esas "maniobras" provienen del propio Consejo de Ministros.

▶ @montesinospablo: “Hoy España es más libre, más democrática y más fuerte como nación gracias al papel clave del Rey don Juan Carlos en la transición.” @elprogramadear pic.twitter.com/sNR0g4XTXa — Partido Popular (@populares) August 4, 2020

De la misma manera, la vicesecretaria de Política Social ha reclamado a Sánchez que "ponga orden" en su Ejecutivo frente a los "ataques" de miembros de su gabinete contra la corona porque, según ha dicho, como presidente del Gobierno "tiene la obligación de proteger y garantizar" el sistema democrático.

En una entrevista en la Cadena Ser, Gamarra también ha llamado a apoyar al jefe del Estado y "a proteger entre todos" el marco constitucional y la institución que representa, "que es símbolo de la unidad de los españoles y de la cohesión territorial". Dicho esto, ha ensalzado "la labor intachable y la trayectoria incuestionable" de Felipe VI, un "fantástico" jefe del Estado que está dando "un ejemplo de servicio a los españoles estando cerca de quienes sufren" en unos momentos tan complicados por el covid-19.

@cucagamarrahace un llamamiento a Sanchez: “tiene la obligación de proteger a La Corona de cualquier ataque que pueda sufrir. Desde su gabinete se están produciendo manifestaciones impropias de un miembro del Gobierno, y por tanto debe poner orden.“ @La_SER — Partido Popular (@populares) August 4, 2020

También González Terol ha expresado su "absoluto respeto" a la decisión del rey emérito, una decisión "óptima" que refleja "su lealtad a España, a la monarquía parlamentaria y al rey Felipe VI". Dicho esto, ha puesto en valor el legado de Juan Carlos I en un momento de "mucho ruido mediático". "En este país somos expertos en despedazar a la gente incluso antes de que haya resoluciones judiciales", ha aseverado, para añadir que él acoge con "pena y con pesar" la marcha del rey emérito porque ha sido "el mejor ministro de Asuntos Exteriores" y lideró una Transición "modélica".

En declaraciones a Onda Cero y Antena 3, Terol ha criticado la actitud de Podemos ante la monarquía y sus "ataques" a la Jefatura del Estado, y ha añadido que "el problema" es que esa formación ahora está dentro del Gobierno. "Espero que esas sombras y esas dudas que nos intentan echar sobre los hombros del rey Juan Carlos queden rectificadas inmediatamente por el presidente del Gobierno", ha resaltado, para subrayar que la institución monárquica "hoy está en plena forma".

@Aglezterol: “Es innegable el legado de don Juan Carlos en la transición, que ha convertido a España en una de las democracias más estables del mundo.” @MasDeUno — Partido Popular (@populares) August 4, 2020

"Inadmisible" que Iglesias "aproveche" para atacar a la monarquía

En la misma línea, Bal, en distintas entrevistas radiofónicas recogidas por Europa Press, ha dicho que lo expresado por miembros de Unidas Podemos lo puede decir "cualquier ciudadano" dentro de su libertad de expresión, pero cree que es "inadmisible" que las hayan hecho miembros del Gobierno "que han prometido acatar la Constitución con el rey Felipe VI delante".

.Con todo, ha confiado en que el monarca Juan Carlos esté a disposición de la Justicia a pesar de encontrarse fuera del territorio español. "Me resultaría inconcebible un escenario en el que fuera llamado por la Justicia y se negara a comparecer e incluso si le requieren documentación", ha subrayado. Asimismo, ha recordado que el monarca no está formalmente investigado y por tanto "tiene plenitud de sus derechos" a la hora de no haberse adoptado medidas cautelares como la retirada del pasaporte que le habría impedido desplazarse fuera del territorio español.