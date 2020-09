Madrid desoye al Gobierno y se limita a ampliar las restricciones actuales a ocho zonas más

Publicada el 25/09/2020 a las 12:11 Actualizada el 25/09/2020 a las 13:37

La Comunidad de Madrid extiende las restricciones de movilidad a ocho nuevas áreas sanitarias, por lo que ya son 45 las zonas de la región en las que se aplican las últimas medidas acordadas para frenar la expansión del coronavirus. Así lo han anunciado el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19 de la región, Antonio Zapatero, y la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, que comparecieron a las 12.00 horas de este viernes, tal y como estaba previsto, para desvelar las nuevas medidas destinadas a frenar lo que ya se ha denominado segunda ola del covid-19. Sin embargo, han rechazado, tal y como recomienda el Gobierno, confinar toda Zona Básica de Salud con una incidencia mayor a 500 casos por cada 100.000 habitantes, lo que obligaría a restringir la movilidad en toda la capital: "Hay que ser muy cautos a la hora de plantear medidas que puedan afectar al estado socioeconómico", ha asegurado el viceconsejero.

Se trata, ha especificado Zapatero, de restricciones de carácter "temporal y excepcional" que entrarán en vigor a las 00.00 horas del lunes 27 de septiembre y que se revisarán a los 14 días, "o antes". Concretamente, las áreas afectadas son: Panaderas (Fuenlabrada), Miguel Servet y Doctor Trueta (Alcorcón), García Noblejas (distrito de Ciudad Lineal); Vicálvaro-Artilleros (Vicálvaro); Orcasitas (Usera); Campo de la Paloma y Rafael Alberti (Puente de Vallecas). Excepto las dos áreas situadas en Alcorcón, el resto se encuentra en distritos o municipios que ya han cumplido cinco días de restricciones. Todas, según han explicado en rueda de prensa, cumplen los tres requisitos para decretar el confinamiento: la tasa de incidencia acumulada es de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, esa tendencia es estable o creciente y hay contigüedad geográfica que permite el perimetraje de la zona. "Nos basamos en criterios técnicos", ha querido destacar Zapatero.

Sin embargo, ha sido duramente criticado que el Ejecutivo autonómico no aplicara las mismas restricciones a otras áreas de la Comunidad con datos similares. Es el caso de Lavapiés, un área situada en el distrito centro, o Sierra de Guadarrama, una zona del municipio de Collado Villalba.

Las 45 zonas afectadas por las limitaciones específicas en la actualidad las 45 zonas con limitaciones viven 1.025.574 madrileños, lo que significa el 15,4% del total de la población de la región. El número de casos acumulados en los últimos 14 días en las 45 zonas es 13.516, lo que supone un 27,2% de los contagios de toda la Comunidad de Madrid en ese periodo.

El Gobierno central, por sorpresa, ha contraprogramado al Ejecutivo de Díaz Ayuso: a las 12, la misma hora, ha comparecido en rueda de prensa el ministro de Sanidad, Salvador Illa, para explicar que el Gobierno autonómico no ha seguido las recomendaciones del Ejecutivo. Sanidad apuesta por confinar perimetralmente y aplicar las medidas de restricción de la movilidad no solo en toda la ciudad de Madrid, sino en toda aquella Zona Básica de Salud de la región que tenga una incidencia mayor a 500 casos por cada 100.000 habitantes.



El ministro ha informado de que también ha aconsejado a la Comunidad que se prohíba el consumo en las barras de los establecimientos de restauración en toda la Comunidad y se restrinja la ocupación de las terrazas al 50%, independientemente de que se sitúe en una zona confinada o no. Además, recomienda "que en la orden se incluya una recomendación explícita de evitar todo movimiento innecesario". "En estos momentos no vale un cierto gradulismo, hay que actuar con determinación y esto es lo que el Gobierno de España quiere trasladar hoy a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid y del conjunto de España", ha sentenciado.

"Corresponde tomar decisiones a la Comunidad de Madrid. Pero queríamos dejar claro cuáles han sido las recomendaciones del Ministerio de Sanidad. Sin entrar en reproches", ha afirmado Illa. El desencuentro se ha producido cinco días después de la foto de Sánchez con Ayuso en su encuentro en la Puerta del Sol en la que anunciaron la creación de un "espacio de cooperación" con políticos y técnicos de ambas administraciones. Zapatero, preguntado por las palabras de Illa, ha defendido "criterios homogéneos" para todas las autonomías. "Hay otras zonas de España que tienen una incidencia acumulada por encima de 600 y no hemos visto al Gobierno recomendar el confinamiento perimetral", ha asegurado el viceconsejero de Salud Pública, que ha rechazado la "imposición" que, a su juicio, pretende el Ejecutivo central.



"Hay que ser muy cautos a la hora de plantear medidas que puedan afectar al estado socioeconómico", ha añadido en su comparecencia Zapatero.

Las medidas del Ejecutivo autonómico no han llegado por sorpresa para ningún madrileño ni madrileña: se suman a las anunciadas el pasado viernes por la presidenta, Isabel Díaz Ayuso. Fue entonces cuando se decretó el confinamiento de 37 áreas básicas de salud de la Comunidad, cuando se impuso el cierre a las 22.00 horas de los bares de esas zonas, así como de los parques, y cuando se limitaron las reuniones sociales a seis personas en toda la autonomía. A pesar de que diversas informaciones apuntaban a lo largo de la semana a que el Gobierno regional podría ampliar a toda la Comunidad la clausura anticipada de los establecimientos, ese anuncio no se ha producido.

Todavía se continúa a la espera, no obstante, de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) falle sobre esas medidas y anuncie si las avala o no, una decisión que se esperaba para este jueves y que permitirá a los agentes de policía multar a los infractores a los que, hasta ahora, sólo se les informa de las restricciones.