Directo | Robles avisa a Marruecos: "No vamos a aceptar el más mínimo chantaje. Con España no se juega"

Publicada el 20/05/2021 a las 09:51 Actualizada el 20/05/2021 a las 11:14

La crisis migratoria que vive Ceuta continúa marcando la actualidad política. Según los últimos datos del Ministerio del Interior, hechas públicas este miércoles, ya han sido devueltas 5.600 personas de las alrededor de 8.000 que atravesaron la frontera con Marruecos entre el lunes y el martes. El asunto se centra ahora en los menores, que no pueden ser devueltos. Sin datos oficiales por parte de las administraciones, organizaciones como Save The Children cifran en 1.500 los niños que han podido cruzar la frontera en lo que va de semana.

La pandemia también marca una nueva jornada, después de que el Consejo Interterritorial de este miércoles decidiera aceptar la posibilidad de que los menores de 60 años vacunados con la primera dosis de AstraZeneca puedan decidir si terminar el proceso con la misma inyección o la de Pfizer, una opción criticada por algunas comunidades como Madrid.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este jueves:

11.10. Moreno pide un "reparto equilibrado" de los menores llegados a Ceuta: "Andalucía ya está saturada". El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido este jueves al Gobierno central un "reparto equilibrado" entre las regiones de los menores migrantes llegados a Ceuta, y ha apuntado que en este momento la comunidad andaluza ya está "saturada", puesto que tiene bajo su responsabilidad a unos 3.000 menores, de los que 1.700 son extranjeros. Así se ha pronunciado Moreno, en declaraciones a Telecinco, donde ha indicado que no ha recibido ninguna llamada del Gobierno central sobre la posible afectación que puede tener en Andalucía lo que ha ocurrido en Ceuta con la llegada masiva de migrantes procedentes de Marruecos. "Ha faltado planificación, liderazgo y coordinación por parte del Gobierno ante una crisis que creo que tendrían que haber previsto, porque son muchos los informadores que tiene en el Reino de Marruecos, por razones obvias", ha apuntado Moreno.

Los que somos padres entendemos que no sólo existe una obligación legal, sino también una obligación moral.



Un Gobierno debe gobernar, y mientras yo sea presidente voy a gobernar. pic.twitter.com/CMJMCjWDJ1 May 20, 2021

11.00. La Abogacía malagueña se pone a disposición del Colegio de Abogados de Ceuta para afrontar la crisis humanitaria. El decano del Colegio de Abogados de Málaga, Salvador González, ha contactado por teléfono con su homóloga ceutí, Isabel Valriberas, para poner a la Abogacía malagueña a su disposición para afrontar la crisis humanitaria que se ha desencadenado esta semana en la ciudad autónoma. El decano ha subrayado "la solidaridad y la vocación social" de los letrados de oficio malagueños, que además de encontrarse geográficamente cerca "cuentan con una acreditada experiencia en la atención a personas migrantes". "La Abogacía malagueña está preparada para ayudar a sus compañeros de Ceuta ante una emergencia que nos atañe a todos los españoles", ha afirmado Salvador González, quien ha incidido en que la situación es "especialmente grave y sensible en los casos de menores no acompañados". Isabel Valriberas ha agradecido el ofrecimiento y ha asegurado que lo tendrá en cuenta.

10.50. El PP cree que plantear la mediación del rey significa que el Gobierno es incapaz de tener una relación fluida con Rabat. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, considera que plantearse la posible mediación de Felipe VI en la crisis con Marruecos "significa que no hay nadie en el Gobierno capaz de tener una interlocución fluida" con Rabat para "poder solucionar este problema". Además, ha asegurado que es "frívolo" que Pedro Sánchez esté centrado en un plan al 2050 mientras "la gente que está en Ceuta" está viendo "cómo se produce esta invasión por parte de Marruecos" y "este desastre humanitario". "Hoy se presenta un plan al 2050 y no sabemos lo que esta tarde vamos a hacer con la gente que está en Ceuta. Creo que este Gobierno debería salir de la burbuja y escuchar un poco", ha declarado García Egea en una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press. En este sentido, ha subrayado que Pablo Casado pidió en el Congreso al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que sea "humilde" y se "deje ayudar".

DIRECTO| Hablamos con @TeoGarciaEgea, secretario General del @populares



"Aquí hay alguien no ha hecho su trabajo, me refiero al Gobierno y a su ministerio de Asuntos Exteriores, ha fallado la diplomacia"#CrisisCeutaESp



▶https://t.co/Ahwoln6S4m pic.twitter.com/9VJGmuapXb — Espejo Público (@EspejoPublico) May 20, 2021

10.45. Celáa no cree que sea "inteligente" culpar a Marruecos y "subir más el suflé": Hay que devolver "las aguas a su cauce". La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celáa, cree que no sería "inteligente" culpar a Marruecos de la crisis migratoria en Ceuta y "subir el suflé más", por lo que ha apostado por tratar de devolver "las aguas a su cauce y reanudar las relaciones" con el país vecino. Celáa se ha expresado así este jueves en una entrevista en Onda Cero, tras ser preguntada sobre por qué el Gobierno no culpa directamente a Marruecos de lo sucedido en los últimos días en Ceuta. "No creo que sea inteligente, Marruecos es un país vecino, un país socio con el que trabajamos en muchas políticas: antiterrorista, contra el narcotráfico o migratoria. Ceuta y Melilla son fronteras, y por tanto hay que cuidarlas. Hay que cuidar la relación", ha explicado. En esta línea, la titular de Educación ha insistido en que "hay que tratar, a través de la diplomacia", de recuperar unas "relaciones que interesan" a España.

#ENDIRECTO | Celaá sobre Marruecos: “Lo que hay que hacer es tratar a través de la diplomacia que las aguas vuelvan a su cauce y poder reanudar las relaciones”#CelaáEnOndaCero

https://t.co/S5WU0N1rrF — Más De Uno (@MasDeUno) May 20, 2021

10.40. Vara traslada al Gobierno la "disponibilidad" de Extremadura para acoger menores llegados a Ceuta. El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha trasladado este jueves al Gobierno, en el pleno de la Asamblea de Extremadura, la "disponibilidad" de la comunidad autónoma a la "posible acogida de niños" llegados a Ceuta procedentes de Marruecos en los últimos días.

10.30. Celaá dice que los ciudadanos de Ceuta "han pasado un mal rato" pero los "niños tienen que estar ya en el colegio". La Ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha pedido este jueves recuperar la normalidad en los centros educativos de Ceuta después de que muchas familias decidieran no llevar a sus hijos al colegio desde el martes debido a la llegada masiva de ciudadanos marroquíes a la Ciudad Autónoma. En una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, la titular de Educación ha enviado "un abrazo y admiración a todos los ciudadanos de Ceuta y Melilla que han pasado un mal rato", pero ha añadido que "afortunadamente el sosiego ha vuelto a las calles y los niños tienen que estar ya en el colegio". La ministra se ha referido también a la situación de los menores no acompañados que han llegado a la Ciudad Autónoma y ha lamentado que "hayan sido utilizados". Asimismo, ha expresado su sorpresa ante la llegada de menores de corta edad. "Hasta ahora sabíamos que venían adolescentes, pero que lleguen niños tan pequeños solos nunca antes lo habíamos visto", ha indicado la ministra que también ha mencionado el hecho de que haya familias marroquíes que los estén reclamando.

09.56. La presidenta de Baleares carga contra la actitud "detestable e insensible" de Marruecos en Ceuta. La presidenta del Gobierno de las Islas Baleares, Francina Armengol, ha arremetido este jueves contra la actitud "detestable e insensible" del Ejecutivo de Marruecos en la crisis diplomática en Ceuta, y ha reprochado que hayan utilizado a "sus menores y a las personas más vulnerables". Lo ha dicho en un Desayuno Informativo de Europa Press al ser preguntada por su valoración de esta crisis con Marruecos en la ciudad autónoma de Ceuta tras la llegada de más de 6.000 migrantes. En este contexto, Armengol ha defendido la actuación del Ejecutivo de Pedro Sánchez frente a la actitud "insensible" de Marruecos. "Las imágenes nos han conmovido, espero que Marruecos aprenda de ello", ha subrayado la mandataria autonómica socialista en relación a la llegada de miles de menores migrantes a la ciudad autónoma. Asimismo, considera que este asunto "influye" a toda la Unión Europea y ha reivindicado la "diplomacia" del Gobierno de España.

Baleares está dispuesta a acoger a parte de los menores que están "en situación de vulnerabilidad en Ceuta" y ve "absolutamente detestable que Marruecos use a sus hijos y personas más vulnerables": "Es una irresponsabilidad absoluta" #EPDesayunoArmengol pic.twitter.com/IefqK2BQkB — Europa Press (@europapress) May 20, 2021

09.55. Robles avisa a Marruecos: "No vamos a aceptar el más mínimo chantaje ni cuestionamiento de la integridad territorial". La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha acusado este jueves a Marruecos de estar sometiendo a España a un "chantaje" en la frontera con Ceuta y vulnerar las normas del derecho internacional. "No vamos a aceptar el más mínimo chantaje ni cuestionamiento de la integridad territorial", ha advertido. "No vamos a aceptar chantajes, la integridad de España no es negociable ni está en juego y vamos a usar todos los medios necesarios para garantizar la integridad territorial y vigilar las fronteras", ha dicho contundente Robles en una entrevista en RNE recogida por Europa Press. En este marco, ha acusado a Marruecos de vulnerar las normas del derecho internacional "lanzando" a sus ciudadanos, incluidos menores, a cruzar la frontera con España, y ha insistido en que la posición del Gobierno es "contundente" frente a este tipo de "chantajes". "Con España no se juega", ha avisado.

DIRECTO | Entrevista a Margarita Robles, ministra de @Defensagob



"Marruecos tiene que tener muy claro que no se van a aceptar chantajes y que la integridad de España no es negociable"



▶️https://t.co/JeoxxEItls pic.twitter.com/OYlrbmKSKf — Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) May 20, 2021

09.39. La Comunidad de Madrid recibirá 20 menores extranjeros no acompañados de Ceuta. La Comunidad de Madrid recibirá 20 menores extranjeros no acompañados de Ceuta, al igual que Galicia, según el informe que les ha enviado el Ministerio de Derechos Sociales y que se basa en criterios de renta per cápita de población. El consejero de Sanidad y Políticas Sociales en funciones, Enrique Ruiz Escudero, ha tildado de "sorprendente" que se convocase una reunión el miércoles a las 15 horas "con carácter de urgencia" para abordar la cuestión y ha criticado que siempre que el Ministerio tiene un problema lo "traslada", pero no explica la financiación que vas a recibir. En este sentido, ha criticado que en el año 2020 el Gobierno regional atendió a 826 menores extranjeros no acompañados y el presupuesto que recibieron para dar respuesta fue "cero". "Se utilizan criterios de renta per cápita de población pero en la parte económica cuando el problema es del Gobierno de España por esa falta de control fronterizo se lo traslada a las comunidades para que tengamos que atender a estos menores", ha declarado en una entrevista en Onda Madrid, recogida por Europa Press. A su parecer, no se pueden hacer las cosas de esta manera porque esta situación requiere "una estrategia, tener unos criterios más claros a la hora de tomar decisiones y no por la vía de la imposición", que fue lo que "hicieron ayer".

. @eruizescudero (sb menores derivados ): "No se pueden hacer las cosas de esta manera, esto requiere haber tenido unos criterios mucho más claros a la hora de tomar estas decisiones y no por la vía de la imposición que es lo que nos hicieron ayer"@JPColmenarejo @BuenosDiasOM pic.twitter.com/2f4xU89YNy — Onda Madrid (@ondamadrid) May 20, 2021

08.00. El Gobierno propone a las comunidades acoger "en los próximos días" a unos 200 menores que han migrado solos a Ceuta. El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha propuesto a las comunidades autónomas que acojan "en los próximos días" a unos 200 menores que han migrado solos a Ceuta, tras la llegada este lunes y martes de más de 8.000 personas de forma irregular, entre ellas, unos 1.500 menores. Según ha informado el Ministerio de Derechos Sociales, los menores a los que acogerán las autonomías son niños y niñas que ya estaban en centros de protección de Ceuta y cuya situación legal, escolar y sanitaria está atendida y regularizada por la Ciudad Autónoma. Según han informado a Europa Press fuentes de la reunión, el encuentro se ha desarrollado "con normalidad" y el clima ha sido de colaboración y solidaridad como "tónica general", aunque alguna comunidad como Andalucía había anunciado antes del encuentro su rechazo a acoger más menores. "Nosotros ya tenemos 3.000 niños. Yo me imagino que para que haya equidad lo que tendrá que haber es un reparto con el resto de las comunidades autónomas que no tienen el problema de la inmigración infantil como tenemos en Andalucía", argumentaba la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz (Ciudadanos), antes de la reunión. Por su parte, el Gobierno vasco, Murcia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Galicia y Cataluña han mostrado su disposición a habilitar plazas de acogida para los menores. [Ampliación]