Cuando Felipe González defendía ante Évole los indultos para los líderes independentistas

Publicada el 28/05/2021 a las 13:26 Actualizada el 28/05/2021 a las 15:20

El expresidente del Gobierno Felipe González volvió el pasado miércoles a la primera plana política con su respuesta sobre los indultos a los líderes independentistas condenados por el 1-O en El Hormiguero. En respuesta a Pablo Motos, aseguró que él es contrario porque no hay arrepentimiento y que "en estas condiciones, yo no haría el indulto". No obstante, las redes sociales han rescatado una respuesta a Jordi Évole en Salvados en abril de 2018, en la que cuestionado sobre lo mismo, asegura que él sí estaba dispuesto a contemplar esta medida de gracia.

La respuesta de González a Évole se producía en un programa emitido el 8 de abril de 2018. Para el inicio del juicio del procés aún faltaba casi un año, ya que se inició en febrero del 2019. "En caso de condena, ¿el Gobierno debería indultarlos?", pregunta el por entonces presentador de Salvados. "Si la situación se ha normalizado, se gobierna Cataluña para todos los catalanes y se respeta el Estatuto, si eso es así, se hablará en su momento", responde el exlíder del Ejecutivo.

Évole repregunta por su opinión en el caso de que hubiera condenas tras el juicio. La respuesta del expresidente fue que, "como siempre, depende del marco. ¿Cataluña merecería, si se recupera la institucionalidad y la normalidad, y se van restableciendo mecanismos más serios o más razonables de convivencia, intentar pasar políticamente a un estadio distinto? Mi respuesta es sí". "Pero esa circunstancia no ha llegado", matiza González que, a continuación, es cuestionado por el indulto que su Gobierno concedió a uno de los cabecillas del 23F, el general Alfonso Armada. "No son comparables. No había riesgo, y ahora sí", asegura el expresidente, que reconoce que no recuerda si fue su Ejecutivo el que le concedió esta medida de gracia.

En concreto, ha sido el diputado del PSOE por Málaga Ignacio López Cano el que recuperó esta respuesta en su cuenta de Twitter.

Cuando Felipe González confesaba a @jordievole que sería bueno indultar a los condenados del proceso independentista.

Pasar página, Cataluña lo merecería, decía hace hace poco tiempo. pic.twitter.com/zB5g5XkK5W — Ignacio López Cano (@nasholop) May 27, 2021

"Todos los líderes independentistas son conscientes de que han vulnerado la ley", aseguró también González en otro momento de la entrevista. "Pero el problema es político. Y hay que abordarlo con política. Como aplicar el 155, que es política", afirmó en Salvados y vaticinó que "habrá políticos condenados por sus actividades delictivas, no por sus pensamientos". El expresidente también explicó que cree que Oriol Junqueras "no es un preso político" y que debería "estar fuera de la cárcel". "Estoy dispuesto a hablar con él. Pero quiero recordarle que un principio básico de la democracia es el respeto a las reglas del juego, no ir contra ellas. Me gustaría poderlo convencer de que tiene la responsabilidad de que haya gobierno efectivo en Cataluña de acuerdo con el Estatuto y la Constitución ya", aseguró.

“Junqueras debería estar fuera de la cárcel, pero no es un preso político” #FelipeSalvados pic.twitter.com/a54vfvauBO — Salvados (@salvadostv) April 8, 2018

La entrevista en El Hormiguero

En cambio, tres años después, González se alinea en El Hormiguero con la tesis del informe del Tribunal Supremo, que rechaza conceder los indultos porque no hay arrepentimiento. "En estas condiciones, yo no haría el indulto", aseguró el pasado miércoles aunque también matizó que "la judicialización de la política es un desastre". Asimismo, pidió gobernar a los catalanes "desde la Generalitat" para "superar la fractura en la sociedad catalana. "Lo fundamental es la lealtad institucional, siempre recíproca. Cuando alguien es desleal no quiero que vaya a la cárcel. No quiero que ocupe la responsabilidad que le permite ser desleal, que no es lo mismo", concluyó el expresidente.

Preguntado por la última vez que tuvo comunicación con Pedro Sánchez, González ha comentado que, en la última formación de Gobierno de coalición, tuvieron comunicación no directa para encontrarse, pero las dos veces que lo intentaron "se atravesó algún problema que lo hizo imposible". Por tanto, ha apuntado a que la última vez que habló con Sánchez fue en la moción de censura contra el expresidente Mariano Rajoy, en 2018. "No me llamó durante la pandemia y no lo veo necesario", ha respondido, si bien ha aclarado que está "disponible", pero que él no va a llamar a nadie.