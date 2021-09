Directo | Díaz, sobre El Prat: "Hay que trabajar, no echarse culpas. Dejemos el partidismo y busquemos soluciones"

Publicada el 10/09/2021 a las 08:30 Actualizada el 10/09/2021 a las 09:45

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad política de este viernes:

09.30. Díaz, sobre el caso de Malasaña: "España es ejemplar en la defensa de las personas LGTBI y el resto del mundo nos está mirando". La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha recordado en una entrevista en La Hora de La 1, con respecto al caso de Malasaña, que "España es ejemplar en la defensa de las personas LGTBI" y que el resto del mundo "nos está mirando". Sobre la petición de dimisión del ministro Grande-Marlaska, ha asegura que está "sorprendida con el tono de la oposición" porque "cuando hay ruido no ha propuestas". En esta línea, ha asegurado que la no renovación del CGPJ es "es una verguenza", "un desastre" y que "Casado va a tener que explicar por que hace esto". Asimismo, también ha admitido que ella está dispuesta a "debatir con el PP sobre nuestras diferentcias, pero con propuestas, no ruido".

09.25. Díaz, sobre el Gobierno de coalición: "Trabajamos más unidos de lo que parece". La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado en una entrevista en La Hora de La 1, con respecto a la coalición, que "la gente tiene derecho a saber los puntos de distancia que hay dentro de un Ejecutivo", aunque ha dejado claro que trabajan "más unidos de lo que parece y me siento orgullosa de lo que estamos haciendo". Con respecto a si los cambios en la parte de Unidas Podemos en el Ejecutivo, "nuestro espacio va ir caminando con tranquilidad" y ha descartado que si hay cambios se produzcan en este trimestre porque es "muy importante para nuestro país, hay 47 reformas que practicar". Sobre si liderará la candidatura de Unidas Podemos, ha recocido que "no lo sé" y que "no estoy ahí". Lo que sí ha confirmado es que está trabajando en "levantar un proyecto de país para la próxima década": "Estoy escuchando a mucha gente, pero no para una candidatura".

Díaz, sobre su futuro en política: "Agradezco a Iglesias su cariño, pero creo que ya sabe todo el mundo que no estoy en estas. Es verdad que, aunque no estoy pensando en una candidatura, sí estoy trabajando para levantar un proyecto de país para la próxima década" #LHYolandaDíaz pic.twitter.com/KyJNZ3z5FJ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 10, 2021

09.20. Díaz, sobre la suspensión del aeropuerto de El Prat: "Hay que trabajar, no echarse culpas. Dejemos el partidismo y busquemos soluciones". La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado en una entrevista en La Hora de La 1, con respecto a la suspensión de la ampliación del aeropuerto de El Prat, que ella manifestó "con discreción que no compartíamos la decisión" de esta medida ya que, desde Unidas Podemos, no comparten que "se practiquen y desarrollen actuaciones que no sean respetuosos con el medio ambiente". "Cataluña necesita inversiones", ha reconocido al tiempo que ha recordado que hay una mesa institucional sobre el aeropuerto que "estuvo trabajando mucho tiempo, debe volver a convocarse". "Hay que trabajar, no echarse culpas. Dejemos el partidismo y busquemos soluciones, no líos", ha afirmado Díaz. Sobre la reunión con la Generalitat, ha admitido que ambos Ejecutivos deben "tratar con rigor" esta mesa y que, aunque no hay fechas, ella estará presente. Con respecto a la presencia o no de Pedro Sánchez en esta reunión, ha explicado que esta decisión compete a la Presidencia.

Yolanda Díaz, sobre la paralización de la ampliación de El Prat: "Es una inversión importantísima para Cataluña. Manifesté en el seno del Gobierno, con absoluta discreción, que no compartía la decisión" https://t.co/W2XU5eYbgg#LHYolandaDíaz pic.twitter.com/47vjQXaA6z — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) September 10, 2021

09.15. Díaz: "El recibo de la luz se ha convertido en el gran problema de la sociedad española". La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado en una entrevista en La Hora de La 1, con respecto al recibo de la luz, que "ya se ha convertido en el gran problema de la sociedad española". "Es un problema gravísimo", ha afirmado y ha insistido en que será Teresa Ribera la que anuncie las medidas. "Sánchez se ha comprometido a bajar la factura de la luz antes de fin de año", ha recordado.

09.10. Díaz, sobre la subida "inmediata" del SMI: "Llevo desde diciembre del año pasado diciendo que había que subirlo". La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado en una entrevista en La Hora de La 1 que "voy a intentar sacar un acuerdo porque el Gobierno de España va a subir de manera inmediata el SMI". Preguntada sobre cuando se va a llegar este acuerdo, ha explicado que, aunque pesar a que estos días no hay reuniones formales, es "infinita la cantidad de lllamadas". Sin citar explicitamente a la patronal, Díaz ha afirmado que "hay una parte que se ha sentado en la mesa sin negociar y sale de la mesa sin negociar". "Lo importante en una democracia es que exista diálogo social y esta vez lo ha habido", ha reconocido la vicepresidenta que calcula que en octubre o noviembre ya estará vigente esta subida del SMI. "Llevo desde diciembre del año pasado diciendo que había que subir el salarío mínimo" ya que "hay que ayudar a los más desfavorecidos: las mujeres y los jóvenes". Con respecto a los ERTE, la también ministra ha afirmado que va a haber otra prórroga y que convocará para el próximo día 16 a los agentes sociales.

DIRECTO | Entrevista a Yolanda Díaz, ministra de Trabajo: "El Gobierno de España va a subir el SMI de manera inmediata" https://t.co/W2XU5eYbgg#LHYolandaDíaz pic.twitter.com/3VpncuMm2M — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) September 10, 2021

08.40. Albares viaja a Pakistán para abrir nuevas vías de evacuación para los colaboradores afganos. El Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha viajado a Pakistán este viernes con el objetivo de seguir in situ la evolución de la crisis de Afganistán y abordar con el gobierno pakistaní nuevas vías de evacuación para los colaboradores afganos que aún permanecen en el país después de la salida de las tropas extranjeras y la reinstauración del régimen talibán. Albares ha aterrizado en torno a las 8 de la mañana en el aeropuerto de Islamabad y posteriormente se reunirá con el primer ministro de Pakistán, además de con su homólogo, el ministro de Exteriores y el jefe del Estado Mayor. Con todos ellos, tiene intención de abrir nuevas vías de colaboración para la evacuación de los afganos que han colaborado con nuestro país en los últimos años y que aún se encuentran en el interior de Afganistán, según ha informado Exteriores a Europa Press.

08.15. Movimientos LGTBI y de personas con discapacidad participan este viernes en la comisión de delitos de odio que preside Sánchez. Movimientos LGTBI y de personas con discapacidad participan este viernes 10 de septiembre en Comisión de Seguimiento del Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio, que presidirá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El jefe del Ejecutivo anunció el pasado martes la convocatoria de esta comisión tras darse a conocer una denuncia por una agresión grupal a un joven que posteriormente ha admitido que los hechos denunciados son falsos. Pese al cambio de versión de los hechos, el Gobierno mantiene el encuentro, que será abierto y cerrado por Sánchez, según el orden del día de la reunión al que ha tenido acceso Europa Press. Tras las primeras palabras del presidente, intervendrá el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El objetivo del encuentro es valorar la implementación del primer Plan de Acción de Lucha Contra los Delitos de Odio 2019-2021 y sus aportaciones sobre la situación actual, los retos de futuro y las mejoras de cara al segundo plan de acción. La Comisión, que será clausurada por el presidente del Gobierno, también tiene como objetivo marcar los ejes en torno a los que pivotará el segundo plan de acción para el trienio 2022-2024.

08.00. Más Madrid, PSOE y Podemos se reúnen este viernes en la Asamblea de Madrid para estudiar iniciativas contra discursos de odio pese a negarse PP. Más Madrid, PSOE y Más Madrid se reúnen este viernes, en la Asamblea de Madrid, para estudiar iniciativas contra los discursos de odio pese a negarse el PP y la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, a acudir. Así, los tres grupos parlamentarios de izquierda se darán cita a las 10 horas para debatir sobre posibles iniciativas políticas y parlamentarias destinadas a la lucha contra los discursos de odio y la violencia que estos generan. En una misiva, el portavoz del PP en la Asamblea, Alfonso Serrano, ha respondido a la petición de su homóloga en Más Madrid, Mónica García, en la que ha expresado su "preocupación" por que esté "horrorizada ante una noticia falsa". "Quizá debería analizar su capacidad de análisis político para no confundir la realidad con la propaganda comunista, que tanto daño ha hecho a la humanidad", ha escrito.