Más allá de ETA: el atentado fascista que dejó tres muertos ajenos al conflicto

1980 fue el año que más vidas arrancó ETA, 96 víctimas mortales, según los datos del Ministerio del Interior. La década de los ochenta estuvo encapotada de plomo y amonal de principio a fin. Sin embargo, en la atmósfera de violencia, tanto de la izquierda (Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceive, Terra Lliure o GRAPO) como de la derecha (Batallón Vasco Español, GAL o Triple A). Sirva como ejemplo el 25 de julio de 1980, cuando los periódicos abrían con la investigación de un atentado con bomba que había matado a tres personas en Bilbao, sin que estuviera clara su autoría. Este verano,repasa la historia española reciente a partir de las portadas de los principales periódicos de la época, un espejo de los temas que llenaban el debate público en las vacaciones de entre 1978 y 2002.daba cuenta de lasdel atentado con bomba que se había producido en la noche del 23 de julio en Bilbao. Una mujer embarazada de ocho meses, su hermano y otra persona murieron a causa de la metralla. "Se investiga a los ultras por la matanza de Bilbao", titulaba el periódico dirigido por Pedro J. Ramírez, en referencia ("ultras") a miembros de la extrema derecha española. No hubo testigos directos, de manera que el relato de los hechos se construyó sobre los posibles objetivos de los terroristas. Por la proximidad al lugar de la explosión, la policía barajó: o una sede del PNV o una guardería propiedad de un militante de Herri Batasuna.Aunque la policía no localizó a los autores y el atentado fue reivindicado por la Triple A, investigaciones posteriores han apuntado(BVE). Esta organización surge en 1976 con el objetivo de atacar tanto al nacionalismo como a ciertas organizaciones de izquierda, y tuvo especial relevancia en la constelación de grupos violentos de extrema derecha que surgen en los primeros años de la Transición. Entre 1976 y 1982, el BVE perpetra unos 50 atentados y es, el 50% de ellos cometidos en Euskadi. Aunque la organización tenía como principales objetivos a dirigentes de ETA o de otros colectivos como los GRAPO, lo cierto es que sus atentados tocaron también a personas alejadas de estas bandas . Posteriormente se descubrirían, además, los lazos entre el BVE y otras organizaciones con la llamada guerra sucia del Estado contra ETA.Aquel 25 de julio, la mujer embarazada y su hermano recogían cartones de los cubos de basura y los iban guardando en una furgoneta. Los informes policiales especularon con la idea de que el muchacho encontrara el artefacto en uno de los contenedores cercanos a la sede del PNV y, al intentar trasladarlo al otro lado de la calle, se detonara en sus manos. Más allá de los trágicos hechos, ejemplo concreto de un enfrentamiento mayor, los periódicos que publicaron las investigaciones policiales ese 25 de julio señalaron con suficiente insistencia que la mujer y su hermano eran de etnia gitana. "En cuanto a las víctimas, losiban recogiendo cartones", escribía Diario 16, mientras que sobre el tercer muerto decía: "La última víctima, Antonio Leal, de cincuenta y nueve años, falleció ayer por la madrugada". Las tres personas eran de nacionalidad española, pero unas eran nominadas pory la otra, por su nombre, apellidos y edad. Y el mismo tratamiento informativo hacía: "La gitana muerta y su hermano recogían cartones en los depósitos de basura".Al día siguiente del atentado, el Ayuntamiento de Bilbao aprobó una moción de condena, de la que. El portavoz del Gobierno afirmó con rotundidad tras el Consejo de Ministros que la táctica que se venía empleando contra el terrorismo era suficiente.Las noticias falsas, las falsas alarmas y los rumores corren y se entremezclan. La autoría y la proximidad de nuevos atentados eran. Y entremezclarlos, un cóctel de desinformación. Durante el verano de 1980, una serie de llamadas realizadas a medios de comunicación alertaban de unacontra zonas turísticas de Canarias y Cádiz. Hablaban en nombre de ETA... pero la organización terrorista había desmentido tales comunicados. El periódico El País abría portada con esta noticia: "Mentís de ETApm a una nueva campaña de bombas contra zonas turísticas". Sin embargo, el antetítulo ("Muere uno de los heridos en el atentado de Bilbao") y casi todo el cuerpo de la información pertenecían a la noticia del atentando de Bilbao cometido no por ETA, sino por la extrema derecha.En una nota completamente distinta, los periódicos recogían también la muerte del actor y cómico británico la marcha del histórico madridista José Martínez Sánchez,, al mexicano Puebla Fútbol Club o un multitudinario concierto deen Madrid.