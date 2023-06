Esperando al 'cara a cara'

Ha sido la semana de El Hormiguero, sin duda. Ese programa al que uno va a divertirse y al que los dos principales líderes políticos han ido a convencer. Lo de divertirse no estaba en el plan, lo sabían y lo prepararon así con sus respectivos equipos. Porque a estas entrevistas no van alegremente, esperando tener preguntas más o menos fáciles o difíciles. Sus equipos de asesores, sus equipos de comunicación trabajan la repregunta, la pregunta inesperada, el gesto que van a hacer ante una broma de las hormigas, el tono y hasta la ropa que van a llevar: ¿americana o camisa informal? Nada, absolutamente nada, se deja a la improvisación.

La premisa de partida para este tipo de formatos es dar una imagen de cercanía, una imagen fresca, yo soy un político que pienso en la gente, y estoy aquí para contártelo, es lo que quieren transmitir, lo que quieren que el público que los ve piensen. “Nací en un pueblo de apenas 300 habitantes”, decía Feijóo el miércoles a Pablo Motos. Y reivindicaba sus orígenes rurales como un valor en su hoja de méritos. Ser el primer presidente del Gobierno que no ha nacido en una ciudad. Sánchez habló de sus momentos complicados durante la pandemia, de lo poco que dormía por el estrés… Los políticos sentimos, padecemos, nos preocupamos por lo mismo que se preocupa, padece y siente usted… Aunque a veces parezcamos completamente desconectados de la realidad, como cuando dijo Feijóo que el kilo de naranjas costaba 0,12 céntimos. Supongo que ahí su asesor o asesores estaban tirándose de los pelos.

Una entrevista en 'prime time', con una media de 3 o 4 millones de espectadores, es más efectiva que 10 mítines en una semana. Los decididos reafirman su voto, los indecisos pueden aclararlo

La máxima en estas entrevistas es calcular los daños. ¿Cuánto me compensa esta entrevista, cuánto puedo ganar y cuánto me puedo exponer? ¿Voy a conseguir mayor beneficio o no? Pero en campaña, a veces, hay que correr riesgos. Saben que hay que movilizar el voto, los dos insistían en lo mismo en cada mensaje que daban. Y los mítines, como tales, no son la mejor forma de mover a esos posibles indecisos. Una entrevista en prime time, con una media de 3 o 4 millones de espectadores, es más efectiva que 10 mítines en una semana. Los decididos reafirman su voto, los indecisos pueden aclararlo.

Pero falta lo más importante: los cara a cara. Y viendo las audiencias que han tenido ambas entrevistas está claro que hay interés por verles y escucharles. Lo ideal hubiera sido tener más de uno. Confrontar dos modelos, dos discursos no una sola vez, sino varias. Con los dos líderes, con sus segundos, con sus responsables en economía, con el resto de fuerzas políticas. Los debates son realmente los que deciden las campañas, pero aquí, cada vez más, algunas formaciones se resisten a confrontar las ideas. ¿Miedo? ¿Estrategia? ¿Poco convencimiento en las habilidades comunicativas de sus líderes o de sus ideas? Creo que de aquí al futuro debería regularse por ley la necesidad y la obligación de tener debates electorales en todas las campañas. Quienes saben de esto, como María José Canel, catedrática de Comunicación Política en la Universidad Complutense de Madrid, creen que es difícil encontrar el equilibrio entre la regulación de este tipo de comunicación, en cómo legislas para que los partidos políticos se sometan a este tipo de formatos, de debates, se salgan del marco comunicativo que se fabrica en las máquinas de los equipos de campaña y cómo das la Libertad para gestionar su propia comunicación electoral.

Es complicado, sí. Pero es necesario. Porque con todo el ruido que hay necesitamos ver y escuchar más a los líderes políticos. Mucho más.