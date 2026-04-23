"Me he equivocado"

"Me atormentará toda la vida haber hecho campaña por él”. Es la dura confesión de uno de los hombres claves en la campaña de Trump para las elecciones de 2024. Tucker Carlson, en su día uno de los presentadores estrella de la FOX, una de las voces del mundo MAGA más reconocidas, el hombre que durante un tiempo tenía acceso directo con Trump (el hermano de Carlson le escribía incluso los discursos) ahora reniega de Trump.

Parece una gota en medio de un océano, pero quizás sea una gota más a las muchas que van sumándose desde el mundo MAGA, los desencantados de un todopoderoso líder que los ha defraudado porque ha incumplido lo que siempre prometió, lo que dicen precisamente sus siglas, MAGA: Make America Great Again, Hacer de nuevo a América Grande, o lo que es lo mismo, América primero y todo lo demás, después. Suena un poco (o más bien un mucho) a ese concepto al que hemos estado dándole vueltas toda la semana, la prioridad nacional, un término que juega peligrosamente en los límites de la xenofobia según quién explique qué significa exactamente eso de la prioridad nacional.

A Trump, la guerra en Irán le está saliendo muy cara, y no sólo en términos económicos, también en apoyos entre sus fieles. Por mucho que se empeñe en repetir que han ganado, la guerra ni se ha terminado ni se ha ganado. Irán sigue gobernada por un régimen dictatorial, en el que se sigue torturando y ejecutando a personas de una forma cruel. Nada ha cambiado allí para los perseguidos, nadie los ha salvado de los ayatolás. Pero eso da igual, o al menos, a Trump le da igual. Y en términos económicos, la factura es cada vez más inasumible. La Comisión Europea decía esta semana que a Europa le está costando 500 millones de euros al día. 500 millones. Y ponía una fecha: tardaremos dos años en recuperarnos a los niveles previos a la guerra de Irán.

El movimiento MAGA de Trump suena mucho a ese término al que hemos estado dándole vueltas toda la semana, la prioridad nacional

Los fieles de Trump también se han hartado de ese discurso de hipérbole y de amenazas del que abusa constantemente. Su palabra ha dejado de tener valor, incluso para quienes creían en él ciegamente, incluso cuando decía aquello de que le habían robado las elecciones.

Seguramente lo volveremos a escuchar allá por noviembre si los resultados de las elecciones de medio mandato le van mal, hablará de pucherazo, de robo… Lo volverá a intentar y veremos si, para entonces, los suyos le siguen creyendo. Trump, desde luego, se está empeñando a fondo para conseguir lo contrario.