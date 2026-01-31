Feijóo se niega a ser viejo

Que un señor que cumple 65 este año y debería estar a punto de jubilarse como Feijóo les niegue a las personas mayores la revalorización de su pensión tiene su explicación. No compensa ser de la tercera edad con el PP. Además, así se siente más joven, como si no fuera con él el retiro, que eso es cosa de viejos y él cada día está más lozano. Si no fuera por el semblante cenizo y de extrema gravedad que adopta cuando tiene un micro delante, podría pasar por un chaval. Desde que se desprendió de las gafas, aprovechando que tenía que operarse por un problema ocular, ya nadie diría que está más próximo a ir al hogar del jubilado que a un concierto de los jóvenes cristianos de Hakuna en la Puerta del Sol.

El PP necesita crear la sensación de que España está en crisis porque los excelentes datos que muestran los indicadores económicos no le vienen bien. Récord de empleo. Uff, que mal. Somos el país que más puestos de trabajo está aportando a la UE, y por primera vez en 17 años el paro ha caído por debajo del 10%. Arggg, qué horror. Si lo ideal es que la gente lo pase mal mal de verdad. Que no suba el salario mínimo pero que la vivienda no tenga freno. Que los abuelos no ganen poder adquisitivo, lo que tienen que hacer es quedarse en casa. Con el miedo que les ha metido el PP convenciéndoles de que la consecuencia directa de bajar a por el pan es encontrarte el piso lleno de okupas a la vuelta. Total, si lo que hay que hacer con ellos es mandarles al otro barrio, que en el tema de los protocolos Ayuso es cum laude.

Los viejos no son bienvenidos en los hospitales, para nada. Salvo que sean los gestionados por Quirón, que dejan un margen familiar que da gusto. Lógico que Feijóo opte por ir de chico de mediana edad más que de carroza, la sanidad que la Comunidad de Madrid fomenta no le conviene. Un joviejo de libro. Si hasta fue padre primerizo a los 55 años y habrá tenido que aguantar que le pregunten alguna vez si es su nieto. No, señora, que estoy en la flor de la vida. Tengo menos años que Ana Rosa Quintana. Claro que eso casi cualquiera.

El PP es muy de congelar las pensiones, como hizo en 2013, y de negarse sistemáticamente a subirlas. Si es que los viejos son unos vagos, no como los japoneses que están con 90 currando para no morirse de hambre. Mira lo duro que trabaja él, porque tener que repetir cada día la misma matraca es muy cansado. Hay que estar viajando de acá para allá para soltar embustes como que la regularización de inmigrantes engorda el censo electoral de las próximas elecciones o que los inmigrantes van a desbordar el país. Quién pensará que le va a cambiar los pañales cuando lo necesite o le sacará al parque para que le dé el sol. O simplemente, le servirá una caña fresquita, con lo de bares que son en el PP. Lo bien que viene que los inmigrantes sigan siendo ilegales para pagarles salarios basurísticos y poder acusarles de todos los males.

No hay compasión posible. En la prórroga del ‘escudo social’ que han tumbado esta semana en el Congreso, estaban incluidas medidas frente a la pobreza energética. Que se pongan el abrigo para estar en casa y que coman bocadillos en lugar de encender la cocina. Ese no es su problema. A él se lo paga todo el PP. Y que no falte.