Ayuso y sus acusaciones a Sánchez en 'El programa de Ana Rosa' protagonizan el tuitómetro de la semana

La primera semana completa de febrero comenzó con la vuelta de Ana Rosa a las mañanas de Telecinco. Su primera invitada, toda una declaración de intenciones: Isabel Díaz Ayuso. La entrevista a la presidenta de la Comunidad de Madrid dio mucho de sí dejando titulares que se convirtieron en carne de meme en cuestión de minutos: "Si cualquier ciudadano se pone en mi lugar podrá entender lo que puede significar que el presidente del Gobierno abiertamente diga que te va a matar y que quiere acabar contigo", dijo la del PP. Además, durante la entrevista deslizó que, sospechosamente, de su móvil habían desaparecido mensajes que intercambió con el presidente del Gobierno. "Tres o cuatro conversaciones que han desaparecido", dando a entender que todo formaba parte de un plan de Moncloa: "qué no estarán utilizando", dijo, para que esos chats ya no estén en su teléfono. Los usuarios de X y Bluesky no tardaron en hacerse eco de sus palabras para dar rienda suelta a la mofa.

-Pedro Sánchez quiere matarme. Envió a dos sicarios. Y yo vi a los sicarios. Y uno de ellos se quedó mirándome.



[image or embed] — Bender el que Ofende (@benderofuscado.bsky.social) 4 de febrero de 2025, 13:11

Otro de los temas calientes de la semana ha sido la marcha de Juan García-Gallardo de Vox para volver a su actividad profesional como abogado en un despacho familiar. Echen un ojo a cómo lo celebraron las redes sociales.

Esta semana Trump ha recibido en la Casa Blanca al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Sentados uno al lado del otro, y con una sonrisa cómplice, Trump anunciaba ante los medios sus planes para convertir Gaza en una "Riviera de Oriente Medio". Una noticia que pone los pelos de punta y con la que cuesta bromear... Menos mal que los tuiteros han echado mano de la ironía para poner la el grito en el cielo con las intenciones del presidente de Estados Unidos.

Hasta aquí la recopilación de los mejores memes de la semana. No te pierdas el próximo tuitómetro, prometemos que te ayudará a empezar el fin de semana de buen humor.