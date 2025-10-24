"Empieza la campaña de la derecha cambiando la hora diariamente", los memes de la propuesta de Sánchez
⏰ Empezábamos la semana conociendo que Sánchez proponía a la UE acabar definitivamente con el cambio horario. En su propuesta defiende que adelantar o atrasar el reloj una hora dos veces al año ya no tiene sentido. De hecho, la mayoría de los ciudadanos reclaman que no se haga, y la ciencia dice que ya no supone un ahorro energético y trastoca los ritmos biológicos.
Este tema ha dividido a la calle y eso se ha plasmado en redes sociales. La pregunta definitiva es: ¿Horario de invierno o de verano? Ahí está el debate que ha dado lugar a memes y risas entre los usuarios cada cual defendiendo si prefiere más o menos horas de luz. "¿Tú el horario lo quieres con o sin cebolla?", bromea @bulldog75.bsky.social, "Empieza la campaña de la derecha cambiando la hora del reloj diariamente", ironiza @politikeoum7bj
🌜🌞Y tú, ¿eres "invernista" o "veranista"?
La crisis de los cribados en Andalucía también domina la conversación en redes. Las críticas a Moreno Bonilla y al PP se suceden según se van sabiendo más cosas sobre este escándalo ¿La última? La presunta desaparición de informes médicos y mamografías de las afectadas asunto que el PP ha tratado de solventar alegando un fallo informático, "Más selectivo que un fallo informático en Andalucía", ironiza @wilma78.bsky.social.
