"Empieza la campaña de la derecha cambiando la hora diariamente", los memes de la propuesta de Sánchez

⏰ Empezábamos la semana conociendo que Sánchez proponía a la UE acabar definitivamente con el cambio horario. En su propuesta defiende que adelantar o atrasar el reloj una hora dos veces al año ya no tiene sentido. De hecho, la mayoría de los ciudadanos reclaman que no se haga, y la ciencia dice que ya no supone un ahorro energético y trastoca los ritmos biológicos.

Este tema ha dividido a la calle y eso se ha plasmado en redes sociales. La pregunta definitiva es: ¿Horario de invierno o de verano? Ahí está el debate que ha dado lugar a memes y risas entre los usuarios cada cual defendiendo si prefiere más o menos horas de luz. "¿Tú el horario lo quieres con o sin cebolla?", bromea @bulldog75.bsky.social, "Empieza la campaña de la derecha cambiando la hora del reloj diariamente", ironiza @politikeoum7bj

🌜🌞Y tú, ¿eres "invernista" o "veranista"?

La crisis de los cribados en Andalucía también domina la conversación en redes. Las críticas a Moreno Bonilla y al PP se suceden según se van sabiendo más cosas sobre este escándalo ¿La última? La presunta desaparición de informes médicos y mamografías de las afectadas asunto que el PP ha tratado de solventar alegando un fallo informático, "Más selectivo que un fallo informático en Andalucía", ironiza @wilma78.bsky.social.

Moreno Bonilla está a punto de decir que la culpa es de los rojos, que se pillan un cáncer para colapsar la sanidad andaluza. — Bender el que Ofende (@benderofuscado.bsky.social) 23 de octubre de 2025, 13:25

Un fallo informático es algo habitual, igual como la destrucción a martillazos de discos duros. — Wilma (@wilma78.bsky.social) 22 de octubre de 2025, 14:35

Lo de los cribados de cáncer de mama en Andalucía está siendo escandaloso. Pero hablamos del PP, que en Madrid literalmente firmó un protocolo que condenó a 7291 ancianos a una muerte horrible. O el que en Valencia no avisó de la DANA que mató a 216 personas. Ese PP. — Bender el que Ofende (@benderofuscado.bsky.social) 23 de octubre de 2025, 21:33

