La Fiscalía abre otra investigación por la denuncia del 'borrado' de historiales médicos

La Fiscalía de Sevilla ha abierto nuevas diligencias de investigación por la denuncia de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama), que alertó del supuesto borrado de historiales médicos relacionados con mamografías y ecografías de las plataformas del Servicio Andaluz de Salud (SAS), según informa EFE.

Según han informado a EFE fuentes del Ministerio Público, esta nueva investigación abierta es independiente de la que también ha iniciado recientemente la Fiscalía de Andalucía, tras recibir diversas denuncias sobre los fallos detectados en el programa de cribado del cáncer de mama, y que ya ha reclamado a la Consejería de Sanidad de la Junta que le informe sobre estos hechos.

La apertura de diligencias por parte de la Fiscalía sevillana obedece a la denuncia presentada este martes por Amama, que apuntó en su escrito -al que tuvo acceso EFE- a la posible comisión de delitos de encubrimiento, obstrucción a la justicia o contra la seguridad e integridad de la información sanitaria, relacionados con los fallos del programa de detección precoz del cáncer de Mama de Andalucía.

Aunque Amama apuntó a que estos hechos, negados por el Gobierno andaluz que ha asegurado que no ha habido en ningún momento borrado ni manipulación de pruebas, debían ser "acumulados" a las investigación abierta en la Fiscalía andaluza por las irregularidades del programa de cribado, de momento se encargará el Ministerio Público en Sevilla.

La motivación para contar, al menos de momento, con diligencias de investigación independientes -una en la Fiscalía Superior de Andalucía y otra en la de Sevilla- es que los presuntos delitos apuntados en las denuncias serían diferentes y que en la de Amama no se señala a ninguna persona aforada, competencia de la Fiscalía de la comunidad, han indicado a EFE otras fuentes judiciales.

Amama, que ha canalizado en las últimas semanas testimonios de numerosas afectadas, trasladó al fiscal que "numerosas mujeres" habían contactado con la asociación para informar de que habían desaparecido, se había borrado el nombre del radiólogo o había desaparecido el documento informado en pruebas diagnosticas a las que tenían acceso a través de la aplicación ClicSalud.

Horas después de producirse esa denuncia de Amama, el propio Servicio Andaluz de Salud (SAS) informó de que una incidencia técnica había impedido el acceso a informes clínicos, aunque el servicio quedó restablecido horas después y en ningún caso supuso ni el borrado ni la pérdida de ninguna prueba, informe o historial clínico, según la Junta.

La crisis de los cribados revela la incapacidad de la Junta para garantizar el personal sanitario básico Ver más

Por su parte, en el marco de la otra investigación abierta en la Fiscalía de Andalucía ya se ha solicitado a la administración sanitaria que le informe sobre las medidas adoptadas "para la reparación del daño de las víctimas y sobre la prevención de hechos futuros similares".

Los "defectos" denunciados en la prestación sanitaria de Andalucía relacionados con el programa de cribado podrían corresponder "a un defectuoso funcionamiento o aplicación del proceso asistencial integrado" del cáncer de mama, según precisó este jueves la Fiscalía de la comunidad en un comunicado.

Las denuncias presentadas hasta el momento que han motivado la incoación de las diligencias por parte del Ministerio Público en Andalucía han sido las registradas por la asociación El Defensor del Paciente, que amplió con varios casos particulares de afectadas, y por las formaciones políticas Adelante Andalucía e IU-Convocatoria por Andalucía, que señalaron a distintos responsables en la Consejería.