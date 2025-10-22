Transparencia total
ANDALUCÍA

La Junta de Andalucía asegura que el portal donde las pacientes ven sus historiales clínicos ya funciona

  • La Consejería de Salud asegura que la caída del sistema se debió a un incremento en el acceso de usuarios a la aplicación
  • La Consejería asegura que esta caída no implica la pérdida ni el borrado de ningún archivo y pide disculpas por las molestias
Antonio Sanz atiende a los medios
Antonio Sanz atiende a los medios JUANDE DE DIOS ORTIZ/EUROPA PRESS

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha informado este miércoles de que ya se han restablecido todas las secciones de la aplicación ClicSalud+ y ya están disponibles los informes, imágenes y servicios digitales de todos los usuarios, tras subsanar una incidencia técnica producida ayer que, según el Gobierno de Moreno, fue debida a un importante incremento en el acceso de usuarios a la aplicación.

"En ningún caso esta caída informática ha supuesto ni el borrado ni la pérdida de ninguna prueba, informe o historial clínico, a los que pueden acceder con normalidad", según el SAS.

"Desde el Servicio Andaluz de Salud lamentamos las molestias que esta incidencia haya podido causar y agradecemos a la ciudadanía su paciencia y comprensión", ha añadido.

La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama), denunció ayer ante la Fiscalía sobre el supuesto borrado de historiales médicos relacionados con mamografías y ecografías de las plataformas del SAS.

Este supuesto borrado había sido detectado desde hace un par de semanas por mujeres que han acudido a la asociación sevillana tras los problemas detectados en el programa de cribado del cáncer de mama.

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, negó este martes que el SAS haya destruido o manipulado historiales médicos y ha pedido a Amama que "deje de lanzar infundios e intentar desprestigiar al sistema público".

