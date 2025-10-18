Espadas afirma que Sánchez contestará en la comisión Koldo sin caer en el "barro" del PP

13:59 h

Pedro Sánchez, ha comenzado su intervención en inglés de este sábado en el acto de clausura del Congreso del Partido de los Socialistas Europeos (PES) acusando a la derecha tradicional de "rendirse" ante la extrema derecha.

El líder de los socialistas ha asegurado que los partidos conservadores han "copiado y pegado" las "mentiras" y "mensajes" de las formaciones radicales porque consideran que es su "única opción para sobrevivir".

"España no es una excepción. La derecha tradicional ha comprado el paquete completo a la extrema derecha porque tienen miedo de perder votos. Niegan el cambio climático, atacando el derecho al aborto, las políticas de memoria o la violencia de género. Al atacar nuestra libertad, cercenan las bases de la democracia. Ante esta situación, hay que ser claros y decir que no daremos ni un paso atrás", ha asegurado.