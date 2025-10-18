MINUTO A MINUTO
Espadas afirma que Sánchez contestará en la comisión Koldo sin caer en el "barro" del PP
Siga la actualidad de este sábado 18 de octubre:
13:59 h
Pedro Sánchez, ha comenzado su intervención en inglés de este sábado en el acto de clausura del Congreso del Partido de los Socialistas Europeos (PES) acusando a la derecha tradicional de "rendirse" ante la extrema derecha.
El líder de los socialistas ha asegurado que los partidos conservadores han "copiado y pegado" las "mentiras" y "mensajes" de las formaciones radicales porque consideran que es su "única opción para sobrevivir".
"España no es una excepción. La derecha tradicional ha comprado el paquete completo a la extrema derecha porque tienen miedo de perder votos. Niegan el cambio climático, atacando el derecho al aborto, las políticas de memoria o la violencia de género. Al atacar nuestra libertad, cercenan las bases de la democracia. Ante esta situación, hay que ser claros y decir que no daremos ni un paso atrás", ha asegurado.
13:49 h
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha considerado este sábado que su política tiene que ir siempre de la mano de la progresividad de los impuestos, también en el caso de los autónomos.
La ministra ha respondido que "las medidas de los autónomos no son progresivas y no son progresistas" cuando se le ha preguntado por el avance del plan propio del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para los trabajadores autónomos, como respuesta a las nuevas cotizaciones de estos trabajadores que el Gobierno ha anunciado esta semana.
García reivindica que las nuevas medidas para trabajadores por cuenta ajena del Gobierno "han abierto una reflexión" y tienen que empezar "por los que más tienen" y no volver a hacer que recaiga en los que tienen menos renta, "la mayor carga impositiva".
"Esto viene en la constitución y es muy fácil", ha apostillado.
13:06 h
El guitarrista y cantante británico Eric Clapton regresará a España más de 20 años después de sus últimas actuaciones con sendos conciertos en el Movistar Arena de Madrid, el próximo 7 de mayo de 2026, y en el Palau Sant Jordi de Barcelona, el 10 de mayo.
Según ha informado la promotora Live Nation, los conciertos se enmarcan dentro de la gira europea que Clapton, de 80 años, llevará a cabo el próximo año.
Las entradas para ambos conciertos se pondrán a la venta el próximo miércoles, 22 de octubre, en la web livenation.es, a partir de las 10:00 horas, y también en ticketmaster y El Corte Inglés.
Nacido en 1945 en Ripley (Inglaterra), Eric Clapton es una de las figuras más influyentes de la historia del rock y el blues. A lo largo de más de seis décadas de carrera, se ha consolidado como una leyenda de la música, tanto como guitarrista, cantante y compositor.
12:45 h
La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, despidió este viernes a una fiscal que se negó a presentar cargos contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien fue acusada luego de ser una de las principales investigadores de las actividades empresariales del republicano.
El Departamento de Justicia de Trump notificó de su destitución a la fiscal Elizabeth Yusi quien rechazó las peticiones públicas del mandatario de imputar a la fiscal general James, argumentando que no encontraba causas probables para presentar cargos.
De acuerdo con el New York Times, la adjunta de Yusi, Kristin Bird, también fue cesada este viernes.
Durante su carrera la fiscal Yusi supervisó distintos casos penales en el distrito este de Virginia, donde se destacó por conseguir condenas por casos de delitos violentos y fraude.
12:43 h
El Centro de Medicina Forense Abu Kabir de Yafa (sur de Tel Aviv) identificó durante la noche el cadáver del rehén entregado por Hamás como perteneciente a Eliyahu Margalit, anunció la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu, este sábado.
"Representantes del Ejército informaron a la familia del secuestrado Eliyahu Margalit de que su ser querido había sido devuelto a Israel y su identificación completada", recoge el comunicado.
Hamás entregó su cuerpo en la noche del viernes, tras haberlo exhumado ese mismo día.
Según otro comunicado del Ejército de Israel, Margalit fue asesinado el 7 de octubre de 2023 durante el ataque de las milicias gazatíes a territorio israelí, en el que mataron a casi 1.200 personas y tomaron 251 rehenes (vivos y muertos).
12:34 h
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informó a los líderes europeos en una conversación telefónica conjunta de su reunión el viernes en Washington con el presidente estadounidense, Donald Trump, mientras los socios europeos subrayaron la urgencia de alcanzar una paz justa y duradera para Ucrania, a la que ratificaron su apoyo.
Zelenski les informó sobre el contenido de su "productivo y extenso encuentro" con Trump, y destacó, además, que "lo más importante ahora es proteger tantas vidas como sea posible, garantizar la seguridad de Ucrania y fortalecernos a todos en Europa".
Asimismo, agradeció a los socios que participaron en la conversación -el primer ministro británico, Keir Starmer; el canciller alemán, Friedrich Merz; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el presidente finlandés, Alexander Stubb; el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre; el primer ministro polaco, Donald Tusk; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte- por su apoyo a Ucrania.
Los líderes coordinaron sus posiciones y acordaron que sus asesores de seguridad nacional discutirían los próximos pasos a seguir, añade el comunicado difundido en la madrugada del sábado por la Oficina Presidencial.
12:31 h
Los clientes del Sabadell salvaron a la entidad de caer en manos del BBVA, ya que una abrumadora mayoría de los que son accionistas rechazó la oferta de compra, una de las principales razones de que la opa acabara siendo, para sorpresa de muchos, un fracaso para el grupo vasco.
El BBVA reconoce que le fallaron sus estimaciones, pues contaba con el apoyo masivo de los grandes inversores, lo que podría haber conseguido, y aspiraba a convencer a parte de los pequeños accionistas del Sabadell con su última propuesta, que incluía solo un canje en acciones con la idea de reducir la factura fiscal.
El presidente del banco, Carlos Torres, hasta hace muy poco, se mostraba "absolutamente convencido" de que conseguirían más del 50% del capital del Sabadell en la opa y la realidad es que han llegado a poco más del 25%, incluyendo una paquete cercano al 4 % del inversor mexicano David Martínez, accionista de referencia del banco catalán.
Si hubieran logrado al menos llegar al 30%, el BBVA podría haberse planteado seguir adelante con su aventura, aunque ello le obligaba a lanzar una opa por todo el capital y exclusivamente en efectivo.
12:24 h
El expresidente de la Generalitat Pere Aragonès ha criticado este sábado el aval del Tribunal Supremo a la decisión del Gobierno de desclasificar solo una parte de los documentos del CNI relacionados con su espionaje con Pegasus.
En una sentencia dictada el pasado 8 de octubre, la sala contencioso-administrativa del Supremo desestima el recurso que la Generalitat presentó contra la decisión del Consejo de Ministros y valida no desclasificar toda la información para no poner en "riesgo" la seguridad de los ciudadanos y "la propia permanencia del Estado de derecho".
"El Estado español prioriza su derecho al espionaje al derecho de los ciudadanos a la acción política en libertad", ha lamentado Aragonès en un mensaje en la red social X.
Para el expresidente catalán, "un Estado que viola la privacidad para defenderse de un movimiento democrático es un Estado débil".
12:13 h
El portavoz del grupo socialista del Senado, Juan Espadas, ha asegurado este sábado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contestará el 30 de octubre a las preguntas del PP en la comisión de investigación del "caso Koldo" sin caer en la estrategia "sucia y de barro" de este partido.
Espadas, en declaraciones a EFE en Amsterdam, donde participa junto a Sánchez y otros dirigentes del PSOE en el congreso del Partido Socialista Europeo, ha enmarcado la comparecencia del jefe del Gobierno en esa comisión y el conflicto de atribuciones que planteará el Senado ante el Tribunal Constitucional (TC) si no se presentan unos nuevos presupuestos, en el intento de usar la cámara alta de forma partidista.
Para el dirigente socialista, esa comisión de investigación sólo tiene como objetivo intentar acabar con la legislatura y con el Gobierno de Pedro Sánchez.