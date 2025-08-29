"Ojalá un registro nacional de políticos financiados por narcotraficantes", los memes de la semana

La ola de incendios que ha arrasado el país ha tenido en vilo a buena parte del país varias semanas. Desde el 8 de agosto se han quemado más de 360.000 hectáreas haciendo que el de 2025 sea el peor verano del siglo XXI. En las redes sociales, muchos han plasmado la indignación y el dolor sobre lo ocurrido. Y cómo no, también ha habido espacio para los memes con la gestión de la crisis por parte de los políticos autonómicos y la visita del rey y la reina a las zonas afectadas en el centro de la diana. "Los vecinos de las zonas afectadas le han contado al rey sus experiencias en los incendios, y el rey les ha correspondido con las suyas en las playas griegas", ironiza @DonMitxel_I.

Ni que decir tiene que el registro nacional de pirómanos que Feijóo presentó como medida estrella contra los incendios ha desatado la ironía de los tuiteros: "Mejor una pulsera que pite cada vez que Mazón se acerca a El Ventorro" pide @TirodeGraciah, "Ojalá un registro nacional de políticos financiados por narcotraficantes", ironiza @mortadela.bsky.social‬, "Unas pulseras telemáticas de localización serían muy útiles para los presidentes autonómicos del PP, que siempre que ocurre algo están ilocalizables o a 500 kilómetros", denuncia ‪@hannibal.bsky.social‬.

En lugar de un registro de pirómanos, necesitamos un registro de gestores inútiles de PPVox. — Wilma (@wilma78.bsky.social) 25 de agosto de 2025, 16:29

Unas pulseras telemáticas de localización serían muy útiles para los presidentes autonómicos del PP, que siempre que ocurre algo están ilocalizables o a 500 kilómetros.



[image or embed] — Hannibal Lecter 🦋 (@hannibal.bsky.social) 25 de agosto de 2025, 19:43

La única forma de asegurar que los presidentes de las comunidades autónomas gobernadas por PPVox estén en su sitio antes, durante y después de una emergencia, es encadenándolos al escritorio de su puesto de trabajo desde el inicio hasta el final del mandato. — Wilma (@wilma78.bsky.social) 26 de agosto de 2025, 14:42

La presentación de los primeros seis invitados de la nueva temporada de El Hormiguero, entre los que se encuentran Bertín Osborne, Sergio Ramos, Joaquín o Arturo Pérez Reverte, también ha estado plagada de mofas en redes sociales. "No descartemos que en la nueva temporada de "El Hormiguero" tengan que desenterrar a algún invitado para llevarlo al programa", se cachondea @Hanky_solo

