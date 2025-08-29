Mañueco culpa de los incendios a un "cóctel perverso" mientras cientos de personas piden su dimisión

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha defendido este viernes que el operativo de extinción de incendios forestales actuó "desde el primer momento" y "sin regatear ningún esfuerzo", pero ha remarcado que se produjo un "cóctel perverso" de condiciones meteorológicas y "la mano del hombre como origen" en "muchos casos", según informa EFE.

En su primera intervención ante el pleno extraordinario de las Cortes de Castilla y León, para analizar su gestión de los incendios de este agosto, Mañueco ha argumentado que estas circunstancias "han dificultado las labores de extinción hasta el límite de lo imposible", para lo que ha citado palabras de la ministra de Defensa, Margarita Robles, con la que ha dicho estar "totalmente de acuerdo" en su visión sobre las dificultades de extinción.

Mañueco ha arrancado este viernes su comparecencia ante el Parlamento autonómico con un llamamiento a "elevar el debate" sobre la gestión de los incendios forestales y estar "a la altura de la dignidad" de los ciudadanos, sin caer en el "ruido, el simplismo y el cálculo electoral".

Antes de comenzar la sesión, las Cortes de Castilla y León han guardado un minuto de silencio en recuerdo de las tres personas que han fallecido en lo que va de verano a consecuencia de los incendios que asolan la Comunidad, especialmente en las provincias de León, Zamora y Salamanca.

348 incendios en 23 días

El presidente de la Junta ha cifrado en 348 los incendios en su Comunidad en apenas 23 días, 72 de ellos "presuntamente intencionados" y otros tantos aún "en investigación". "Espero que caiga todo el peso de la ley sobre los incendiarios, y lo digo con un reconocimiento especial a la labor las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha subrayado Mañueco, que ha informado de que ya han sido detenidas cinco personas en relación con los fuegos.

Los grandes incendios de Castilla y León, los de más de 500 hectáreas, han afectado hasta el 26 de agosto a unas 141.000 hectáreas, resultando especialmente afectadas las provincias de León y de Zamora, pero también otras como Salamanca, Ávila o Palencia.

Del total de hectáreas, el 31% es forestal arbolado, el 11% forestal desarbolado, el 43% matorral, el 7% pastizal, el 8% agrícola y el 0,5% con otros usos, ha detallado. Ha sido "un cóctel perverso de altas temperaturas, sequedad extrema y fuertes vientos, con tormentas secas capaces de generar auténticos torbellinos de fuego y devastar miles de hectáreas en pocas horas, generando multitud de incendios simultáneos".

Mañueco ha defendido que su Comunidad tiene "un buen operativo", el "mayor que ha tenido nunca" para luchar contra el fuego, y ha añadido que en esta cuestión "no caben demagogias", convencido de que en los próximos años habrá que enfrentar "más situaciones extraordinarias".

También ha reclamado que la Conferencia de Presidentes anunciada por el presidente del Gobierno aborde la gestión de los incendios forestales "con rigor" y con reuniones sectoriales previas porque se necesita "un nuevo modelo de actuación". "Quien piense que esto es un problema local o autonómico, está equivocado y camina en dirección contraria a la solución", apuntado.

Será la próxima semana cuando su gobierno apruebe el proyecto de decreto para regular la planificación y la ordenación forestal de los montes de la Comunidad, un documento que los sindicatos forestales han echado en falta durante estos días. El presidente ha añadido que este decreto desarrollará el inventario forestal continuo y facilitará el aprovechamiento sostenible, la conservación y el desarrollo rural.

Gritos de “Mañueco y Quiñones dimisión”

Unas trescientas personas se han concentrado este viernes frente a las Cortes de Castilla y León para protestar por la gestión de los incendios forestales, reclamar un operativo público y estable todo el año y pedir la dimisión del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, al grito de "Mañueco, Quiñones dimisión".

Una protesta, previa a la comparecencia de Fernández Mañueco para explicar su gestión ante los incendios, que ha aglutinado a los sindicatos mayoritarios, UGT, CCOO, CSIF y la asociación profesional de agentes medioambientales (APAMCYL), integrada en el sindicato USCAL; a partidos políticos y colectivos sociales.

La concentración, que han protagonizado bomberos forestales y agentes medioambientales, que han bateado el suelo con sus palas y han quemado paja y neumáticos y han hecho rugir motosierras sin cadena para representar las situaciones que viven a diario, una hoguera en la que también han quemado carteles con la cara de Mañueco y de Quiñones.

Casi una hora antes de comenzar el pleno extraordinario, medio centenar de personas han acudido a la puerta lateral del parlamento – la entrada de vehículos – para mostrar su malestar por el operativo, y han pitado los numerosos coches que llegaban al hemiciclo.

También se han visto pancartas como 'Mala gestión. Mañueco dimisión', 'Ley de bomberos forestales ya. Operativo todo el año', 'SOS Montaña Palentina' así como carteles en los que, además de la dimisión del consejero y del presidente autonómico, reclamaban el cese del director general de Patrimonio Natural, José Ángel Arranz.

Detenido un joven de 20 años como supuesto autor del incendio de Berlanga del Bierzo (León) Ver más

Los convocantes han leído un manifiesto en el que han denunciado el abandono del medio rural, la privatización del operativo, han reclamado dimisiones y han mantenido un minuto de silencio en memoria de las cuatro personas fallecidas en la extinción de incendios y los afectados por las llamas.

Los organizaciones sindicales también han hecho balance del dispositivo de extinción de incendios: el vicesecretario de Administración Autonómica de UGT Servicios Públicos CyL Carlos Arenas, ha acusado a la Junta de “no cumplir al cien por cien” los acuerdos suscritos en el Diálogo Social tras los fuegos de 2022 y ha pedido “profesionalizar completamente” el operativo y que sea público.

Tanto los responsables de CSIF como de CCOO y la APAMCyL han coincidido en denunciar la falta de medios y han pedido más presupuesto para la prevención.