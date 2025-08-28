Detenido un joven de 20 años como supuesto autor del incendio de Berlanga del Bierzo (León)

La Guardia Civil ha detenido este jueves a un joven de 20 años como presunto autor de un delito de incendio forestal intencionado -al existir voluntad y premeditación- causado sobre las 17:00 horas de esta tarde en las proximidades de la localidad de Berlanga del Bierzo (León), que ha tenido que ser desalojada. Ha informado EFE.

Según ha informado en un comunicado la Subdelegación de León, unos 20 minutos más tarde del inicio del fuego, un agente medioambiental se puso en contacto con la Central de la Guardia Civil de León e informó de que había visto a un individuo saliendo de la zona donde al parecer se ha iniciado ese incendio.

Con esta información, la Guardia Civil movilizó a las patrullas existentes por la zona, como el pelotón de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) de la Guardia Civil de Zaragoza, que se encuentra desplegado en apoyo a la Comandancia de León por la grave situación existente por los incendios forestales que asolan la provincia.

Así, este pelotón es el que ha detenido al joven, que coincidía plenamente con la descripción dada por los agentes medioambientales, y que, además, pretendió darse a la fuga ante la presencia de la patrulla.

El arrestado, ha sido trasladado al puesto de la Guardia Civil más cercano para la toma de declaración, y se han puesto las diligencias y el detenido a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Ponferrada (León) y Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo del Área de Ponferrada.

Actualmente, se está trabajando en la extinción de este incendio, declarado de nivel 2, y que ha obligado a desalojar a unas 400 personas, así como cerrar la carretera LE-716 entre los PK 4 y el PK 5.

Según el código penal, los que incendien montes o masas forestales, serán castigados con las penas de prisión de uno a cinco años y multa de doce a dieciocho meses.

Asimismo, en el caso de que el incendio sea de especial gravedad, serán castigados con una pena de prisión de tres a seis años y multa de dieciocho a veinticuatro meses.