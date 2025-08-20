La Guardia Civil detiene al autor de un incendio que calcinó mil metros cuadrados en Poio (Pontevedra)

La Guardia Civil de Pontevedra ha detenido a un vecino de la localidad de Poio, de 34 años y con antecedentes penales, como presunto autor de un incendio que calcinó mil metros cuadrados en el lugar de O Vao, según informa EFE.

Los hechos, según fuentes de la Guardia Civil, tuvieron lugar en la noche del martes, y fueron los vecinos quienes avisaron al instituto armado, cuyos agentes, una vez en el lugar, fueron dirigidos hacia un domicilio en cuyo interior estaba presuntamente el autor del fuego.

El ahora detenido, a la llegada de los agentes, reconoció repetidamente la responsabilidad de lo ocurrido, de modo que fue detenido como presunto autor de un delito de incendio.

Del incendio se hicieron cargo bomberos de O Salnés y de Pontevedra, y para su extinción fue necesario el traslado de una motobomba.

El detenido junto con las diligencias fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Pontevedra.