"Es una injusticia": Petín se moviliza para apoyar al vecino detenido como autor de un incendio

"Es una injusticia. No hay derecho" o "es un héroe" fueron algunas de las frases más escuchadas a las puertas del juzgado de A Pobra de Trives (Ourense). Alrededor de unas 200 personas se congregaron el lunes para mostrar su apoyo al vecino de Petín detenido el pasado fin de semana en el marco de la operación bautizada como Nisgi por haber prendido fuego sin autorización en el monte para crear un cortafuegos en el núcleo de O Seixo, en el municipio de O Bolo. A su salida de la sede judicial fue recibido con aplausos y vítores.

Este hombre, de 61 años, está investigado como presunto responsable de un delito de incendio originado el día 16, y que se unió a otro originado el día 13 y que ha afectado a Petín y Larouco-Seadur. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), según recoge EFE, ha precisado que sigue investigado y que, pese a su salida en libertad, deberá comparecer en tribunal de instancia los días 1 y 15 de cada mes. Según recoge La Voz de Galicia, la Fiscalía había pedido prisión provisional eludible con el depósito de una fianza de dos mil euros.

Decenas de vecinos se habían movilizado, llegando incluso a fletar autobuses, para exigir la liberación del detenido, al que definen como "un héroe" por su esforzado trabajo en la lucha contra las llamas. "Gracias a gente como él se salvaron vidas, se salvaron casas", ha asegurado la propia alcaldesa de Petín, Raquel Bautista, que ha llegado a decir que el procesado "dormía con la funda puesta por si le pasaba algo a algún vecino".

La Xunta tarda casi una semana en prohibir la caza en Ourense mientras la permite en el resto de Galicia Ver más

"Este señor ha estado todos los días con nosotros apagando incendios y lo que pasó en O Seixo es que él hizo un contrafuegos para salvar cuatro casas y gracias a eso las salvamos. No hubo peligro ninguno, lo único que ha hecho ha sido salvar casas", indicó uno de los vecinos a La Región, que también contó que él mismo estuvo buscando un agente forestal que les diese permiso para hacer el contrafuegos, pero no lo encontró.

"Estamos abandonados"

La regidora ha relatado las horas críticas que se han pasado en la localidad ante la amenaza de las llamas, en las que han estado "abandonados" y "solos de todo", sin medios suficientes para combatir el avance de un fuego que ha arrasado "la mayor parte" de este ayuntamiento sin que hubiese forma de frenarlo.

Asimismo, Bautista dice que nadie, ni desde la Xunta ni desde la Administración de Justicia, se ha puesto en contacto con el ayuntamiento para explicar los motivos de la detención de este hombre, cuyo procesamiento tacha de "injusto". "Esperemos que todo salga bien", ha expresado, sobre el proceso al que se enfrenta.