INCENDIOS FORESTALES

Detenido el presunto autor de 2 focos del fuego de Oímbra (Ourense) con 3 heridos graves

  • El hombre habría causado dos focos del incendio cuando realizaba labores de limpieza y desbroce con un tractor
  • La Guardia Civil le atribuye dos delitos de incendio forestal por imprudencia grave y tres de lesiones graves
Una persona lucha contra las llamas del incendio de A Gudiña (Ourense), este jueves. Sxenick (EFE)

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 46 años, vecino de A Gudiña, en Ourense, como presunto autor de dos focos del incendio que se ha registrado en el municipio ourensano de Oímbra, en el que tres brigadistas resultaron gravemente heridos y permanecen ingresados en el hospital de A Coruña, según informa EFE.

Según informa el instituto armado, el hombre habría causado dos focos del incendio, que se declaró el pasado 12 de agosto, cuando realizaba labores de limpieza y desbroce con un tractor, pese a que el índice de riesgo de incendio era extremo. 

La Guardia Civil le atribuye dos delitos de incendio forestal por imprudencia grave y tres de lesiones graves, por los brigadistas heridos. 

En el incendio, se han visto afectadas hasta el momento más de cinco mil hectáreas y ha provocado la movilización de un importante número de medios aéreos y terrestres. 

Las diligencias han sido remitidas al tribunal de instancia de Verín, que será el encargado de tomar las medidas correspondientes.

