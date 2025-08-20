La alcaldesa de Jumilla confunde la gimnasia con la magnesia

Lo sucedido en el Ayuntamiento de Jumilla con motivo de una petición de la comunidad musulmana para celebrar su fiesta tradicional del cordero en el polideportivo de la localidad nos debe preocupar a todos ante la deriva integrista y fascista promocionada en nuestro país por el partido político Vox con el apoyo complaciente del PP.

El guion estaba escrito desde que algunos dirigentes de este partido propugnaban ni más ni menos que expulsar a 8.000.000 de emigrantes. Antes de que sigan adelante con tan demencial propósito, les aconsejaría consultar con los expertos del Ejército israelí que consideran logísticamente imposible expulsar a 2.000.000 de personas de Gaza.

Hay que reconocer que Vox, al formular la petición de prohibir la fiesta musulmana del cordero, ha sido coherente con sus postulados, pero la señora alcaldesa, al tratar de cubrir con un ropaje administrativo tan inconstitucional pretensión, ha demostrado que comparte el “riesgo identitario”,dictando una resolución que vulnera de plano valores esenciales de nuestra Constitución. En unas declaraciones a un medio de difusión nacional, manifiesta: “Vamos a priorizar nuestras tradiciones y nuestra identidad”.

Le recuerdo que vivimos en un país que ha deglutido, sin grandes traumas, la celebración de Papá Noel, el árbol de Navidad, Halloween y que ha convertido las cabalgatas de Reyes en una especie de desfile carnavalesco, y no ha pasado nada.

Declara que se opone a la petición de la comunidad musulmana porque que lo que "priorizamos" en el Ayuntamiento son acontecimientos históricos. Cita la celebración de la Constitución y de Santiago Apóstol, patrón de España, ignorando que oficialmente que es solo el patrón de Galicia y de algunas localidades que lo han adoptado como tal, pero no es fiesta nacional. En relación con las fiestas patronales de Jumilla, no tengo nada que objetar.

Manifiesta que este sentimiento está arraigado en Jumilla. Es posible, pero no encuentro razón alguna para negar la utilización del polideportivo a otras culturas y religiones oficialmente reconocidas por la ley de libertad religiosa que comenzó otorgando rango preferente a las monoteístas (cristianismo, judaísmo e islamismo). Ofrece, como alternativa al polideportivo, el mercado y el parking. ¡¡Genial!!

En otros tiempos, el vino de Jumilla y el “maldito Cariñena” (La venganza de Don Mendo) se llevaban la palma en el ranking de vinos de mala calidad. El de Jumilla, en la actualidad, ha adquirido una calidad difícilmente mejorable. Es una tentación su consumo. Seguramente el concejal de Vox, cuando redactó su moción, se encontraba bajo los efectos de una libación abundante de sus magníficos caldos.

Hay que tomárselo con humor. De otra forma no se explica el contenido de un texto que parece tomado de revistas humorísticas. El título ya nos da la pista sobre el resto del contenido. Moción sobre la defensa de los usos y costumbres del pueblo español frente a las prácticas culturales foráneas. Repasemos algunos de sus pasajes: “España es una nación forjada sobre los fundamentos de la filosofía griega, el derecho romano y la civilización cristiana”. Aristóteles, Platón, Menéndez Pelayo y Menéndez Pidal, sin enterarse. Que pérdida para la Real Academia de la Historia.

Insta a las autoridades competentes a promover activamente la gastronomía y carnicería tradicionales españolas frente a la expansión de los sellos extranjeros como el halal, garantizando el derecho de los consumidores a productos arraigados en nuestra cultura alimentaria y apoyando a los productores que defienden nuestras costumbres, en especial locales.

Expresa que la Corporación Municipal rechace la realización de dicha conmemoración e impida la consolidación de prácticas culturales foráneas que no forman parte de la tradición española y que inciden sobre la cohesión social, generando tensiones y conflictos internos, desarraigo y erosión de la identidad nacional promovidas por políticas de cesión ideológica, electoralismo o presión económica.

La nación tiene derecho a la propia cultura, mediante la cual el pueblo expresa y promueve su “soberanía” espiritual. Las consecuencias de no defender el ethos (gracias por el culteranismo) de nuestro pueblo afectan directamente la cohesión de nuestra patria, como advierte el Estado Mayor de la Defensa (EMAD). Y el CNI sin enterarse.

Henchido de fervor patriótico, pide al Ayuntamiento que impulse las medidas necesarias para recuperar en toda España las fiestas propias de nuestra nación, de modo que también en el ámbito festivo se reconstruya todo lo derribado: 25 de julio, Santiago Apóstol; 19 de marzo, San José; el Corpus Christi; la Ascensión; 29 junio, Santos Apóstoles Pedro y Pablo. Se olvida de Santa Teresa de Jesús y de las innumerables advocaciones de la virgen en todos los rincones de España.

Por fin, el punto séptimo encuentra eco en el Grupo de Gobierno del PP, que se adhiere a la petición de instar al equipo de Gobierno a iniciar los trámites oportunos de modificación del reglamento de uso y funcionamiento de instalaciones deportivas municipales a fin de que el uso sea exclusivamente para el ámbito deportivo, o para actos y actividades organizados por el Ayuntamiento de Jumilla.

El edil de Vox exclamó, con razón, “objetivo cumplido”. Dicho en términos bélicos: "cautivos y desarmados los principios constitucionales, las fuerzas reaccionarias e integristas han conseguido sus objetivos”.

Señora alcaldesa, se ha metido en un buen lío. Para determinar cuáles son las actividades exclusivamente deportivas, tendrá usted que consultar con el Consejo Superior de Deportes o con el Comité Olímpico Internacional ¿Cómo calificaría usted la petanca o el ajedrez? El entretenimiento de la petanca es de origen francés y el ajedrez nació en la India. No se olvide de la pelota vasca separatista y de las diferentes modalidades del juego de bolos.

En la parte final de su descabellada propuesta se atribuye al Ayuntamiento barra libre para decidir qué actos se pueden celebrar y cuáles no, sean o no de carácter deportivo. No olvide que, según la ley de libertad religiosa, el Estado garantiza el derecho fundamental a la libertad religiosa y de culto, reconocida en la Constitución

Tenga cuidado al tomar decisiones arbitrarias o contrarias a la legalidad constitucional y ordinaria. Pueden ser constitutivas de delito (prevaricación y discriminación). Asesórese bien. No se fie de Abogados Cristianos, Manos Limpias o Hazte Oír. De todas formas, gracias por su iniciativa, los votantes ya saben lo que les espera.