Isabel Díaz Ayuso legisla contra sí misma

La Comunidad de Madrid comunica, hoy día 11 de julio, que entra en vigor la Ley que reconoce al "concebido no nacido" como miembro de la unidad familiar, tras la publicación en el BOCM. Esta Ley se ha hecho viral en días pasados, porque el Partido Popular con el apoyo de Vox es la primera Comunidad que impulsa una ley que concede ayudas a la mujer desde el primer momento que acredite su embarazo con carácter general. Y Feijóo le ha dado todo su apoyo para aplicarla, si llega a gobernar, que se le olvida decir.

He pensado que Ayuso no se ha dado cuenta de la situación personal y familiar en la que vive y cómo salir de algunas contradicciones que le envuelven, para legislar con tanto entusiasmo esta Ley. Pobre de mí, se acaba San Fermin, para darle algún consejo que le ayude a superarlas, pero, por si acaso, tiro mi flecha a la diana por si doy en el blanco.

Según leo de su biografía a Isabel Díaz Ayuso le faltan tres meses para cumplir 48 años. Está en el límite, si no lo ha pasado, para ser madre biológica. Lo expreso, porque, según algunas informaciones publicadas, referidas a ella, ( y no leo ni veo programas del corazón) ha tenido más de un aborto espontáneo. No ha logrado llevar su embarazo a término, pero se deduce que tiene un deseo maternal acentuado, un impulso natural e innato a la maternidad.

Y otra deducción, también lógica, es que no se va a beneficiar de las ventajas de esta ley, habiéndola impulsado con tanto entusiasmo, y, a pesar de que no hace ascos a beneficiarse, como otros dirigentes populares, de las leyes o políticas que le benefician. Como diría el presidente de la Conferencia Episcopal, el fariseo Luis Argüello, blandiendo la bandera de la ética, “a las pruebas me remito” ( los bonos energéticos para familias vulnerables).

No se va a beneficiar de las ventajas de esta ley, habiéndola impulsado con tanto entusiasmo, y, a pesar de que no hace ascos a beneficiarse, como otros dirigentes populares, de las leyes o políticas que le benefician

¿Cómo sería la forma de resolver Ayuso lo que yo llamo sus deseos maternales? Sencillamente, que diría Cruz Villalón, adoptando unos hijos, varios, si me permites, Isabel, hasta tres. Porque puedes, Isabel. Tienes una vivienda amplia, un sueldo bueno, has heredado bienes y tienes una pareja que gana dinero. La adopción te haría más humana, más sensible y compasiva, más amable. Isabel, de tí se han dicho muchas cosas. Leo en infoLibre que Marc Biarnes, conocido artísticamente como “No solo viernes”, dice que “eres un meme andante”.

No hagas caso a todo, pero tampoco te burles de todo. Te lo digo por tu bien, por tu salud mental, esa que tenemos que cuidarla todos y que hoy tanto afecta a jóvenes y mayores. No apoyes, cuando se equivoca, a Feijóo, que tiene a gala ser un valiente al equivocarse, cuando habla del absentismo laboral. Piensa en tu futuro, cuando dejes de gobernar la Comunidad de Madrid y tengas mucho más tiempo libre. Si ahora te vendrían muy bien unos hijos para no estar con el micrófono pegado a todas horas a la boca, y tienes una salud de hierro, en un futuro van a ser tu ayuda, tu compañía, tu orgullo. Imagínate que te propones llevar todos los días al colegio a tus hijos y te juntas con otras madres.

El cariño y la convivencia y planes que puedes entablar con ellas no tiene precio. Hazme caso. Te he mencionado tres hijos, Combínalos como quieras, dos niñas, un niño o viceversa. Una negrita y dos rubios, o uno rubio y otro moreno. Son solo ideas. El caso es que formes una familia numerosa desde el principio y así la declaración de la renta te salga a devolver y consigas las ayudas de la Comunidad de Madrid.

Puede que notes un poco de ironía en mis palabras, no es esa mi intención primera ni principal. Por encima de ella, están mis deseos de que seas una mujer libre, hacendosa y maternal, pensando en tu bienestar material, espiritual y mental. Cuanto más tardes en tomar una decisión de esta naturaleza que te propongo y que rondará con seguridad por tu cabeza, peor. Se suele decir que “nunca es tarde si la dicha es buena”. El refrán se dice mal, la dicha siempre es buena por su naturaleza, lo que hace falta es que llegue. Y por eso te la deseo.

Date prisa para la adopción y para buscar colegio. Como vives en Chamberí, que sea uno público. Te aconsejo el Rufino Blanco. Es excelente y tiene un AMPA muy activa. No hagas como Almeida, que ha quitado el Instituto Homeopático, un espacio chamberilero y madrileño, para dárselo a Brewster, un colegio norteamericano privado y carísimo y sin infraestructura para el desarrollo de los alumnos. En cambio, ahora quiere desahuciar la Casa Árabe, lugar de encuentro entre las dos culturas, para "dárselo, dice, a los madrileños".

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Felipe Domingo Casas es socio de infoLibre.