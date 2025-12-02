Premios infoLibre: Krahe, Óscar Puente y la tragedia del Alvia

El pasado 27 de noviembre se celebró la gala de la quinta edición de los Premios infoLibre. Contaba la crónica del periódico que, pese a que sonaba Javier Krahe por los altavoces del Ateneo, no había ningún “cuervo ingenuo” en el público. Lo que sí parecía haber era algún hombre blanco con lengua de serpiente.

Entre las autoridades invitadas por infoLibre se encontraba el actual ministro de Transportes, Óscar Puente. Un ministro que, cuando era alcalde de Valladolid, no sólo tuvo unas palabras de recuerdo para las víctimas del Alvia, especialmente las vallisoletanas, sino que además aprobó en junio 2016 una moción de apoyo a la Plataforma de las víctimas del Alvia para “instar al Gobierno a constituir una comisión de investigación compuesta por expertos y técnicos independientes acerca de lo ocurrido”.

Las víctimas llevamos más de 12 años reclamando que se haga una investigación técnica independiente, tal y como exige la UE. La investigación llevada a cabo por el Gobierno (CIAF) culpaba únicamente al maquinista y no analizaba las causas raíz que afectan al ministerio de Transportes, a Renfe y a Adif.

Pese a la sentencia que condena a Adif y a las reiteradas exigencias de la UE, el ministro Óscar Puente no sólo no ha impulsado esa investigación, sino que además se ha negado a recibirnos

Y, sin embargo, pese a la sentencia que condena a Adif y a las reiteradas exigencias de la UE, el ministro Óscar Puente no sólo no ha impulsado esa investigación, sino que además se ha negado a recibirnos. Pasará a la historia como el único ministro que no recibió a las víctimas de la mayor tragedia ferroviaria de nuestra democracia, que no depuró responsabilidades políticas y que negó la investigación que él mismo defendía cuando no ocupaba la cartera.

¡Por Manitú! ¿A quién se le ocurrió que Óscar Puente tuviera el “honor” de entregar el premio al Compromiso Social?

Me temo que en la gala sí había algún que otro “cuervo ingenuo”.

“¡Ay, democracia!”, suspiraría Krahe.

_________________

Jesús Domínguez La Rosa es portavoz de la Asociación de Víctimas del Alvia.