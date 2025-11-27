Los Premios infoLibre 2025 apelan a la esperanza y la memoria ante el auge ultra y la desinformación

Pese a que sonaba Javier Krahe por los altavoces del Ateneo de Madrid, no había ningún “cuervo ingenuo” en el público. El patio de butacas lo llenaban socios de infoLibre, políticos y personalidades de la cultura que venían a presenciar la entrega de los Premios infoLibre 2025, que este año ya cumplen un lustro. La música del cantautor y su foto en la gran pantalla daban el pistoletazo de salida a la gala, a la que asistieron, entre otros, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, la ministra de Sanidad, Mónica García, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López o la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

Una vez las notas de la canción de Krahe acabaron, llegó el turno de la bienvenida, a cargo del director editorial de infoLibre, Jesús Maraña. Una intervención en la que reivindicó el lustro que cumplen los premios gracias al apoyo de las socias y socios y como estos se han convertido en un oasis de esperanza, optimismo y de apoyo al periodismo en medio de la ola reaccionaria y de desinformación en la que estamos inmersos. “No imaginábamos hace 5 años, cuando comenzaban estos premios, que la crispación llegaría a este extremo. En este panorama mediático oscuro, somos muchos los que no estamos dispuestos a caer por mucho que nos empujen. Sobran motivos para la esperanza”, señaló Maraña, teniendo un recuerdo para los familiares de víctimas de residencias durante el covid que se encontraban en el público.

Tras la bienvenida de Maraña, tocó el turno para la directora de infoLibre, Virginia P. Alonso, que se estrenaba como presentadora de los Premios infoLibre. “Esta gala nos sirve para mirarnos al espejo y recordar por qué hacemos lo que hacemos. infoLibre nació para hacer periodismo independiente, riguroso. Para contar lo que pasa sin pedir permiso al poder, ni político ni económico”, aseguró Alonso. Igualmente, recordó cómo estos premios coinciden con el 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco y la importancia de reivindicar la memoria histórica como forma de construir el futuro: “La democracia no es un trofeo que se guarda en una vitrina. Es una tarea diaria. Y esa tarea incluye no olvidar de dónde venimos, porque sin memoria no hay democracia fuerte”. Igualmente, Alonso se ha acordado de los ataques a las hijas de periodistas, como los que ha sufrido Maraña a lo largo de esta semana: “Estamos con vosotros, no van a conseguir que normalicemos el odio”.

“Y ahora sí, vamos a empezar por quienes hacen posible que infoLibre exista. Y no, no hablo de los algoritmos... precisamente”, zanjaba la directora en su discurso para dar paso al Premio Librepensador@s, que cada año reconoce a una socia o socio a un socio que colabora con infoLibre con sus opiniones en la sección del mismo nombre. Era el primer premio de una gala patrocinada Telefónica, Aena, Fundación LaCaixa, Renfe, Paradores, Estrella Damm, San Cobate y Ateneo de Madrid

En esta ocasión, el galardón ha recaído en Lourdes Gaitán, una profesora jubilada que con su documentado artículo La extensión del sufragio universal: ciudadanía y participación democrática de la infancia y la adolescencia abrió el debate de si se debe bajar la edad de voto para incluir más a los jóvenes en política. Gaitán subió al escenario mientras sonaba Al Alba, de Luis Eduardo Aute, para recibir el galardón de la mano de Sira Rego y María Vaamonde, directora de relaciones institucionales de infoLibre. En su discurso, nuestra socia agradeció que se diera visibilidad a un tema que no suele ocupar titulares en los medios y que es incómodo.

“Los niños y los adolescentes permanecen en una sala de espera hasta que puedan tener los derechos que tienen reconocida en la Declaración de los Derechos Humanos. Les afectan los mismos problemas que a los adultos, pero nos cuesta reconocerlo. Nos consideramos legitimados para controlar su vida, hablamos de ellos, pero no les conocemos”, ha criticado nuestra socia.

Después del discurso de Gaitán, llegó el turno de entregar el Premio infoLibre al Compromiso Social, que este año recae en el fundador de Open Arms, Óscar Camps por su labor en el rescate de migrantes en el Mediterráneo. Precisamente, a ritmo de la canción de Serrat que homenajea a ese mar de vida y muerte subía Camps a recoger su galardón de la mano de Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible y Marta Gesto, directora general de infoLibre.

Con el Ateneo puesto en pie para aplaudirle, Camps acogió el premio con gratitud y recordando la foto del niño Aylán, que “muchos han olvidado” y que a él le hizo ponerse en marcha para salvar personas en el Mediterráneo. “La dignidad y la vida no se negocia ni se discute. Cuando me dirigí a Lesbos fui por decencia, porque cuando alguien pide auxilio en el mar no se calcula el coste político, se rescata, es lo que dicta la ley del mar y la conciencia. Seguimos no porque sea fácil, sino porque es necesario. Nadie arriesga su vida y la de sus hijos por un capricho, Europa no puede perder su alma en las fronteras”, reivindicó Camps como agradecimiento.

Una vez terminado su discurso, el Ateneo de Madrid se tiñó de violeta. Con las notas de Un ramito de violetas de Cecilia de fondo, Alonso salía al escenario para recordar a las mujeres que sufren violencia de género. La directora de este periódico quiso poner el foco especialmente en unas agresiones “que no dejan moratón, pero sí cicatriz”, las que sufren las mujeres que ocupan puestos de responsabilidad. “Yo lo he vivido. Y sé cómo funciona: te atacan el cuerpo, la edad, la vida privada, la maternidad o la ausencia de ella. Te convierten en caricatura, en diana, en meme. Eso no es ‘el juego público’, no podemos aceptarlo como algo inevitable. Es violencia política”, subrayó Alonso, que zanjó: “Y a quienes creen que el odio puede echarnos de la vida pública: se equivocan. No vamos a irnos. Ni a callarnos. Ni a pedir permiso”.

Una reivindicación que sirvió como previa al Premio infoLibre a la Igualdad, que este año recaía en la presentadora y guionista Henar Álvarez, por su labor de visibilizar el feminismo y la violencia a la que están sometidas las mujeres. El galardón se lo entregaban Mónica García, ministra de Sanidad y Marta Jaenes, subdirectora de infoLibre. “Abre conversación donde había silencio”, definió Alonso antes de que Álvarez subiera al escenario para recoger su premio.

“A mí en redes me han llegado a llamar fea, es usted una persona sin criterio”, comenzó la premiada en su discurso entre risas. Para seguir con una advertencia a los jóvenes: “Los jóvenes tienen remedio. Hay una corriente en redes sociales diciendo que no se formen. Nos quieren hacer creer que la formación es accesoria, mientras que los hijos de los ricos acumulan masters, por lo que no será tan accesoria. Nos quieren incultos, pero hay que estudiar para formarse un criterio propio”, comentó Álvarez. Además, tampoco tuvo piedad con los hombres que lideran el mundo: “Todo es claramente peor cuando se arrincona a las mujeres. Mirad como estamos gobernados por hombres blancos heterosexuales. Entre los que lloran porque la sirenita es negra y porque hay homosexuales en Netflix claramente no están capacitados para liderarnos”, señaló Álvarez.

El humor no paraba con Héctor de Miguel, Quequé, que desataba las risas del Ateneo con un monólogo sobre sus “problemas” con Franco y con Abogados Cristianos por su propuesta de “volar por los aires” la cruz del Valle de Cuelgamuros.

Tras el humor, llegaba uno de los momentos más emotivos de la gala, el de entregar el Premio Marisa Paredes a la Cultura, que por primera vez estrenaba denominación en homenaje a la inmortal actriz, fallecida en diciembre del año pasado y ganadora del Premio infoLibre 2023. Antes de entregar el galardón, a Andrés la hija de Paredes, María Isasi, quiso dirigir algunas palabras en recuerdo a su madre. “Gracias a la familia infoLibre por este regalo tan hermoso. Comparto unas palabras de mi madre: ‘No hay que tener miedo a la cultura ni al entretenimiento. Hay que tener miedo a la ignorancia y al dogmatismo, hay que tener miedo a la guerra’”.

En esta primera edición bajo el nombre de Paredes, el galardón ha recaído en la obra teatral 1936, que reventado la taquilla con su forma de contar el golpe de Estado y la Guerra Civil que sumió a España en la oscuridad. Lo recogía en nombre de toda la obra uno de sus directores y guionistas, Andrés Lima, de la mano de Isasi y Nacho Calle, subdirector de infoLibre. “Nuestro montaje apela a la verdad, tanto tiempo escondida y tergiversada. 1936 es una obra coral, de grupo, donde muchos se dan la mano para crear obra de arte para que remueva al público. ”, dijo Lima. Igualmente, el director también tuvo palabras para el genocidio de Gaza y el conflicto en Ucrania, que han “resonado” durante las representaciones de la obra. “Todos tenemos la guerra dentro”, señaló antes de dedicar el premio a los 114.000 desaparecidos por el franquismo y a sus familias.

El siguiente reconocimiento a entregar era el Premio Almudena Grandes al Derecho a la Información, que en esta ocasión premiaba al escritor y periodista Martín Caparrós. Un galardón especialmente emotivo, pues la fecha de la gala justo coincidía con el cuarto aniversario de la muerte de la autora de Inés y la alegría. El premiado recogía su galardón de manos de Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y de Mónica Grandes, hermana de Almudena Grandes. Mientras, en el Ateneo, retumbaban los primeros compases de Cantares, de Joan Manuel Serrat.

En su discurso, Caparrós hizo una defensa a ultranza del periodismo combativo y que sirve: “Últimamente me pregunto mucho qué tenemos que hacer los periodistas para hacer que valga la pena Muchas veces caemos en la trampa de hablar de lo que los políticos quieren. A Milei todos le conocen por una motosierra y porque dice barrabasadas una tras otra, ensalzando la crueldad. Todo eso lo sabemos, pero sirve para que no sepamos que en Argentina hay 500.000 personas que han perdido su puesto de trabajo o que los hospitales públicos tienen 30-40% menos de presupuesto que antes de Milei”, dijo Caparrós.

Y por último, tocaba el turno del Premio infoLibre 2025, que en esta edición recaía en la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) por su labor de asistencia a los gazatíes durante el genocidio que lleva perpetrando Israel contra la población palestina. Ni el hambre, ni los bombardeos han parado a la agencia, que ha estado representada por Raquel Martí, directora Ejecutiva de UNRWA España. Ella ha sido quien, entre aplausos, recibía el galardón de la mano de José Luis Rodriguez Zapatero y Jesús Maraña.

Con el auditorio puesto en pie, Martí agredecia el premio como un gesto de “aliento y respaldo” a su labor humanitaria, a los 12.000 trabajadores de UNRWA en Gaza y a los 380 compañeros asesinados. “Encontramos todo reducido a escombros. Sobrevivir en Gaza es una carrera de fondo contra la desesperanza. En este escenario, nuestro personal se levanta cada mañana para abrir escuelas improvisadas y crear espacios seguros para niños que necesitan jugar y aprender. Lo hacen cuando ellos están de duelo, cuando lloran la ausencia de sus seres queridos”, recordó la directora ejecutiva de UNRWA España.

Cerraba la gala el expresidente del Gobierno, que recogía el guante de Martí haciendo referencia al genocidio en Palestina. “Nuestra generación no creía que veríamos una barbarie como la de Gaza. El asesinato de tantas personas inocentes nos ha marcado. Hay que comprometerse viendo la guerra de Ucrania y Gaza. ¿Alguna vez las generaciones más jóvenes podrán abrazar el ideal de la abolición de la guerra? Sé que suena a utopía, pero los primeros abolicionistas de la esclavitud fueron también considerados utópicos, ingenuos, buenistas, y hoy la esclavitud nos repugna”, comentó Zapatero.

A su vez, el expresidente celebró como un país que salió de una dictadura que estaba a la cola de Europa en derechos es ahora vanguardia en el feminismo y en derechos humanos como el matrimonio homosexual. “Son los mejores años, mantengamos vivo el pulso del derecho a la información. Libertad, igualdad, fraternidad y verdad, no está mal pensado para infoLibre. Hay que expandir esos principios”, zanjó el expresidente del Gobierno.