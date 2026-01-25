Mucho poder y ninguna propuesta: la paradoja del PP

Gobierna once (11) de diecisiete (17) Comunidades Autónomas. Tiene más territorio que cualquier otro partido en España. Y, aun así, no tiene un proyecto de financiación autonómica propio.

Criticar es fácil. Proponer, motivar soluciones, imposible. Eso es lo que muestra la oposición ante la propuesta del Ejecutivo: mucho poder, pero cero responsabilidades.

El Gobierno propone un sistema técnico y claro: más recursos para todas las comunidades: mayor cesión de IRPF e IVA. Reducción de desigualdades históricas: mecanismos de nivelación por habitante ajustado.

Criterios objetivos: población, necesidades sociales y capacidad fiscal. Beneficia a la mayoría de las comunidades, incluso a varias gobernadas por el PP. La justicia territorial no es una promesa: es un cálculo real, medible y transparente.

Por primera vez, cada ciudadano podrá acceder a servicios públicos equivalentes, sin importar su comunidad. El modelo no reparte igual, reparte lo que es justo

El PP domina el mapa, pero carece de propuesta propia, individual o colectivamente. Denuncia favoritismos hacia otras comunidades. Critica supuestos problemas técnicos. Pero no presenta cifras, ni criterios, ni alternativas. En resumen: se limita a la política de desgaste, mientras España necesita soluciones. Equidad real, no gestos políticos. Algunas comunidades reciben más dinero que otras. Eso no es injusticia: es corregir desigualdades históricas. Por primera vez, cada ciudadano podrá acceder a servicios públicos equivalentes, sin importar su comunidad. El modelo no reparte igual, reparte lo que es justo.

En definitiva. El Ejecutivo propone un modelo sólido, transparente y equitativo. El PP, con su mayoría territorial, no propone, no concreta nada. Criticar sin ofrecer alternativa es fácil. Liderar con ideas requiere responsabilidad.

Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.