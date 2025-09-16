MINUTO A MINUTO
Al menos 38 personas murieron esta noche por los ataques de Israel contra Gaza
Sigue la última hora del martes 16 de septiembre:
09:28 h
Los pasajeros que acuden este martes al aeropuerto de Barajas tienen que esperar al menos una hora para poder pasar los controles de seguridad en el tercer día de la huelga indefinida convocada por un grupo de vigilantes de seguridad de la empresa Trablisa.
Un día más se aconseja a quienes tengan que volar hoy desde el aeropuerto madrileño que lleguen con mucha antelación y que facturen su equipaje de mano para agilizar el paso por el filtro de seguridad, donde hay largas colas de pasajeros desde las 7.00 de la mañana.
Según los datos facilitados a EFE desde Aena, las colas están fluyendo mejor hoy que en días anteriores y el punto con más tiempo de espera es el control de la T4, con "alrededor de 20 minutos". La situación está mejor en el resto de las terminales, añaden.
Los tiempos de espera llegaron a los 90 minutos durante la jornada de ayer y la de anteayer, lo que provocó que, según Iberia, unos 1.900 pasajeros perdieran los vuelos que debían coger.
09:22 h
El Ejército israelí afirmó este martes que un 40% de los residentes de la ciudad de Gaza, donde han empezado las primeras fases de su ofensiva terrestre para invadirla, ya se han ido de la urbe.
Así lo dice en un comunicado el portavoz del Ejército en árabe, Avichae Adraee, que insta a los residentes a evacuar "lo más rápido posible" a pie o en vehículos e irse al sur.
"Únase al más del 40% de los residentes de la ciudad que ya han sido evacuados para proteger su propia seguridad y la de sus seres queridos", afirma.
El último dato del Ejército, de este lunes, indicaba que 350.000 de las alrededor de un millón de personas que viven en la ciudad de Gaza ya se habían ido de allí, pero otras fuentes reducen la cantidad.
El último dato del monitoreo del movimiento de población de la agencia de la ONU OCHA, que cuenta desde mediados de agosto -cuando Israel anunció la toma de la ciudad- hasta el pasado domingo, indica que 191.000 personas habían dejado la ciudad y puesto rumbo al sur.
En una pequeña franja del sur es a donde el Ejército está pidiendo a los residentes que se vayan, si bien muchos encuentran serias dificultades en hacerlo por el coste económico, la falta de espacio allí y razones médicas.
09:12 h
Al menos 38 gazatíes murieron a lo largo de la noche y la mañana del martes a causa de los bombardeos de Israel, en una de las noches más letales tras recrudecer el Ejército su operación contra la ciudad de Gaza (norte), según un recuento de fallecidos recopilado en las morgues de los hospitales por informadores del enclave y compartido en una plataforma conjunta.
"Fue una noche muy violenta, llena de bombardeos", dijo a EFE el director de la unidad del Ministerio de Sanidad de Gaza a cargo del recuento de fallecidos, Zaher Al Waheidi.
La ciudad de Gaza fue donde se concentró la mayoría de víctimas mortales de los bombardeos del Ejército israelí, con al menos 35 muertos, si bien los ataques se cobraron también la vida de al menos tres personas en Deir al Balah (centro de la Franja).