Al menos 38 personas murieron esta noche por los ataques de Israel contra Gaza

09:28 h

Los pasajeros que acuden este martes al aeropuerto de Barajas tienen que esperar al menos una hora para poder pasar los controles de seguridad en el tercer día de la huelga indefinida convocada por un grupo de vigilantes de seguridad de la empresa Trablisa.

Un día más se aconseja a quienes tengan que volar hoy desde el aeropuerto madrileño que lleguen con mucha antelación y que facturen su equipaje de mano para agilizar el paso por el filtro de seguridad, donde hay largas colas de pasajeros desde las 7.00 de la mañana.

Según los datos facilitados a EFE desde Aena, las colas están fluyendo mejor hoy que en días anteriores y el punto con más tiempo de espera es el control de la T4, con "alrededor de 20 minutos". La situación está mejor en el resto de las terminales, añaden.

Los tiempos de espera llegaron a los 90 minutos durante la jornada de ayer y la de anteayer, lo que provocó que, según Iberia, unos 1.900 pasajeros perdieran los vuelos que debían coger.