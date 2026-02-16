Casi el 80% de los españoles ve a Trump como un "peligro" para la paz mundial

Un 79,5% de los españoles cree que el presidente de EEUU, Donald Trump, es un "peligro" para la paz mundial y más de un 80% rechaza su pretensión de quedarse con Groenlandia, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de febrero.

El estudio, publicado este lunes y realizado del 2 al 6 de febrero con una muestra de 4.027 entrevistas, refleja la inquietud de los entrevistados sobre el nuevo orden mundial que promueve la Administración Trump: la guerra de aranceles, la intervención en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro, las aspiraciones soberanistas sobre Groenlandia o el intento de bloqueo total de crudo a Cuba.

Frente a quienes ven a Trump como una amenaza para la estabilidad mundial (79,5%), hay un 16,5% que no lo considera así. Además, un 67,4% de los españoles piensa que actuaciones como las recientes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) puede poner en peligro la democracia en Estados Unidos frente a 20,5% que no lo estima de esta manera.

Un 83,5% de los encuestados se pronuncia total o parcialmente contrario a los deseos de Trump de ocupar Groenlandia; un 2,2% apoyaría esta operación y a un 11% le deja indiferente.

Sobre la invasión de Ucrania por parte de Rusia, un 70,7% de los españoles afirma que le genera mucha o bastante intranquilidad mientras que el 15,4% se muestra "poco o nada preocupado". Y en el caso de la situación de Oriente medio, con un alto el fuego no respetado por Israel en Gaza desde octubre pasado, un 66,2% afirma sentirse muy preocupado o bastante, y un 16% "algo o poco preocupado".