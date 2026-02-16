Transparencia total
Casi el 80% de los españoles ve a Trump como un "peligro" para la paz mundial

  • Según el barómetro del CIS, un 67,4% piensa que las políticas del presidente de EEUU pueden poner en peligro la democracia del país americano
  • Además, un 66,2% de los españoles afirman sentirse muy preocupados o bastante por la situación en Gaza
Una carroza de carnaval titulada «Trump ICE», que representa al presidente estadounidense Donald Trump, participa en el desfile del Lunes de Carnaval en Düsseldorf, Alemania, el 16 de febrero de 2025. CHRISTOPHER NEUNDORF (EFE)

Un 79,5% de los españoles cree que el presidente de EEUU, Donald Trump, es un "peligro" para la paz mundial y más de un 80% rechaza su pretensión de quedarse con Groenlandia, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de febrero.

El estudio, publicado este lunes y realizado del 2 al 6 de febrero con una muestra de 4.027 entrevistas, refleja la inquietud de los entrevistados sobre el nuevo orden mundial que promueve la Administración Trump: la guerra de aranceles, la intervención en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro, las aspiraciones soberanistas sobre Groenlandia o el intento de bloqueo total de crudo a Cuba.

Frente a quienes ven a Trump como una amenaza para la estabilidad mundial (79,5%), hay un 16,5% que no lo considera así. Además, un 67,4% de los españoles piensa que actuaciones como las recientes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) puede poner en peligro la democracia en Estados Unidos frente a 20,5% que no lo estima de esta manera.

Un 83,5% de los encuestados se pronuncia total o parcialmente contrario a los deseos de Trump de ocupar Groenlandia; un 2,2% apoyaría esta operación y a un 11% le deja indiferente.

Sobre la invasión de Ucrania por parte de Rusia, un 70,7% de los españoles afirma que le genera mucha o bastante intranquilidad mientras que el 15,4% se muestra "poco o nada preocupado". Y en el caso de la situación de Oriente medio, con un alto el fuego no respetado por Israel en Gaza desde octubre pasado, un 66,2% afirma sentirse muy preocupado o bastante, y un 16% "algo o poco preocupado". 

