La Aemet amplía el aviso rojo en Tarragona y Castellón por lluvias, hasta 180 litros en 12 horas

11:07 h

El líder de ERC, Oriol Junqueras, anunciará mañana martes en una conferencia su voluntad de ser el candidato de los republicanos a las próximas elecciones catalanas.

Junqueras ofrecerá mañana la conferencia "Una nueva ambición nacional" en el Auditori Nacional de Catalunya, en la que dará el paso de proclamar su intención de ser el candidato de ERC a la Presidencia de la Generalitat, según ha avanzado El Periódico y Catalunya Ràdio y ha confirmado el secretario general adjunto de ERC, Oriol López.

Aunque sigue inhabilitado hasta 2031, Junqueras está pendiente de que en los próximos meses se le aplique la amnistía para poder concurrir a las elecciones, así como para poder volver a impartir clases en la universidad.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, López ha apuntado que, en la conferencia de mañana, Junqueras "explicará la determinación que tiene de construir un futuro mejor para este país y anunciará la voluntad de dar un paso adelante para hacerlo posible, es decir, que tiene ganas de liderar la candidatura de ERC a las futuras elecciones".