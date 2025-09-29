MINUTO A MINUTO
La Aemet amplía el aviso rojo en Tarragona y Castellón por lluvias, hasta 180 litros en 12 horas
Sigue con infoLibre el minuto a minuto de este lunes 29 de septiembre:
11:07 h
El líder de ERC, Oriol Junqueras, anunciará mañana martes en una conferencia su voluntad de ser el candidato de los republicanos a las próximas elecciones catalanas.
Junqueras ofrecerá mañana la conferencia "Una nueva ambición nacional" en el Auditori Nacional de Catalunya, en la que dará el paso de proclamar su intención de ser el candidato de ERC a la Presidencia de la Generalitat, según ha avanzado El Periódico y Catalunya Ràdio y ha confirmado el secretario general adjunto de ERC, Oriol López.
Aunque sigue inhabilitado hasta 2031, Junqueras está pendiente de que en los próximos meses se le aplique la amnistía para poder concurrir a las elecciones, así como para poder volver a impartir clases en la universidad.
En declaraciones a Catalunya Ràdio, López ha apuntado que, en la conferencia de mañana, Junqueras "explicará la determinación que tiene de construir un futuro mejor para este país y anunciará la voluntad de dar un paso adelante para hacerlo posible, es decir, que tiene ganas de liderar la candidatura de ERC a las futuras elecciones".
11:05 h
Trece inmigrantes han sido interceptados esta pasada madrugada en una nueva patera llegada a la isla de Formentera, la sexta contabilizada en las últimas horas en la pitiusa menor.
El grupo de inmigrantes, todos de origen magrebí, ha sido localizado por la Guardia Civil en Formentera a la 1.40 horas en la playa del Còdol Foradat, ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.
Con esta nueva embarcación, ascienden a 91 personas la personas llegadas a la pitiusa menor desde la madrugada de este domingo.
En lo que va de año han llegado 308 pateras de forma irregular a las costas de Baleares, con un total de 5.701 inmigrantes, según el recuento de EFE basado en datos de la Delegación del Gobierno en Baleares.
Durante 2024, llegaron al archipiélago por vía marítima 5.882 migrantes, de acuerdo con el Informe Anual de Seguridad Nacional del Ministerio del Interior.
10:29 h
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha precisado que el uso de las bases de Morón y Rota se rige por el tratado hispano-norteamericano, si bien ha asegurado que el Gobierno se "esfuerza" en colaborar con las autoridades norteamericanas para "evitar" el paso de aviones de Estados Unidos con armas para Israel.
Cuerpo respondía así en RNE a una información que publica este lunes El País, según la cual España habría vetado el tránsito por las bases de Rota (Cádiz) y de Morón de la Frontera (Sevilla) de aviones o buques de Estados Unidos cargados con armamento, munición o equipos militares para Israel.
Sin desmentir ni confirmar la información, el ministro ha insistido en que España va a seguir respetando el acuerdo con Estados Unidos sobre el uso de las bases pero, además, va a seguir manteniendo un contacto continuado con las autoridades norteamericanas respecto a la utilización de las mismas.
"A partir de ahí, la operativa dentro de las bases militares se rige en base a los tratados internacionales y el esfuerzo está en colaborar con las autoridades americanas para evitar ese paso", ha recalcado.
10:23 h
El grupo de aerolíneas Lufthansa anunció este lunes la supresión de unos 4.000 puestos de trabajo en áreas administrativas en todo el mundo hasta 2030 mediante en su plan de ahorrar mediante la digitalización, la automatización y la optimización de procesos.
En particular, los profundos cambios por la digitalización y el uso cada vez mayor de la inteligencia artificial aumentarán la eficiencia en muchas áreas y procesos, indicó la compañía alemana en un comunicado.
Agregó que "debido a estos desarrollos y a los ajustes estructurales, el Grupo Lufthansa tiene previsto eliminar un total de alrededor de 4.000 puestos de trabajo en todo el mundo hasta 2030, la mayor parte de ellos en Alemania".
Esto se llevará a cabo en coordinación con los interlocutores sociales, añadió la empresa en un comunicado, y precisó que la atención se centrará en las funciones administrativas y no en las operativas.
10:06 h
El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, va a presidir a las 10:30 horas de este lunes una reunión extraordinaria del Gobierno valenciano, en la que los consellers darán cuenta de las incidencias por el temporal de lluvias en las áreas de su competencia.
Según han informado a EFE fuentes de la Generalitat, de manera particular el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, explicará al pleno de Consell las conclusiones de la reunión operativa técnica que se ha celebrado con motivo del temporal de lluvias fuertes que afecta a la Comunitat Valenciana.
Asimismo, el president ha visitado esta mañana la Conselleria de Sanidad, donde el equipo directivo le está exponiendo cómo se garantiza la asistencia a todas las áreas afectadas y el proceso de reagendar las citas que estaban programadas para esta jornada.
Según las mismas fuentes, Mazón ha mantenido asimismo varias conversaciones con los alcaldes afectados, los presidentes de las Diputaciones provinciales y con la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, en esta jornada en la que se ha establecido el aviso rojo (riesgo extremo) en el litoral norte de Castellón y el litoral de Valencia.
09:12 h
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y el secretario general de CCOO, Unai Sordo, registran este lunes en el Ministerio de Trabajo las convocatorias de paros parciales de cara a las movilizaciones convocadas para el próximo 15 de octubre en apoyo a Palestina.
UGT y CCOO han convocado una "jornada de lucha" en centros de trabajo privados y públicos con asambleas y concentraciones de denuncia "del genocidio del Estado israelí" en Palestina.
"El Estado de Palestina y especialmente la población de Gaza está siendo víctima de un genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad, deportaciones masivas y destrucción de sus viviendas e infraestructuras", trasladaban los dos sindicatos cuando anunciaban esta convocatoria.
"Ante la aparente indiferencia de la comunidad internacional, exigimos el fin del genocidio y la masacre contra el pueblo palestino", añadían.
09:11 h
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha ampliado hasta las 12:00 horas el aviso rojo (riesgo extremo) en las provincias de Tarragona (Cataluña) y Castellón (Comunidad Valenciana) ante la previsión de continuidad de lluvias intensas que acumularán hasta 180 litros en 12 horas.
En la provincia de Valencia el nivel rojo sigue, por el momento, hasta las 23:00 horas peninsular.
En Cataluña, el litoral sur y prelitoral sur de Tarragona están en rojo por lluvias que acumularán 180 litros por metro cuadrado en 12 horas o incluso en solo 3 o 4 y que se prolongará hasta las 12:00 horas peninsular, mientras que en el litoral norte las lluvias acumularán hasta 40 litros en una hora.
En la Comunidad Valenciana la alerta roja en la provincia de Valencia estará en vigor hasta la próxima medianoche, advierte la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y en Castellón, sobre todo el litoral norte, el aviso rojo se ha extendido hasta las 12:00 horas, donde se prevén 180 litros por metro cuadrado en 12 horas.
Se trata de una "situación muy complicada hoy en el área mediterránea", puede haber inundaciones y crecidas repentinas en cauces, por lo que la Aemet pide seguir las recomendaciones de Protección Civil.