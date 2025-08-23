MINUTO A MINUTO
La Aemet pide "extremar las precauciones" por riesgo aún muy alto de incendios forestales
Sigue en infoLibre el minuto a minuto de este sábado 23 de agosto.
12:25 h
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo, en un mensaje por el día de la bandera, que no entregará el territorio ucraniano al ocupante.
"Esta bandera es la meta y el sueño de muchos de nuestros compatriotas en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania. Y ellos la protegen, la mantienen a salvo, porque saben que no entregaremos nuestra tierra al ocupante", dijo Zelenski en un mensaje en su cuenta de X.
La bandera, según Zelenski, da a quienes regresan del cautiverio la sensación de estar en casa y algo que les da fe a quienes viven en los territorios temporalmente ocupados.
"Esta misma bandera encarna un sentimiento de liberación para quienes rescatamos del cautiverio ruso. Cuando ven los colores ucranianos comprenden que el mal ha terminado", afirmó.
12:25 h
Una veintena de cuadrillas, entre ellas dos brigadas especializadas, y cinco aeronaves figuran entre los medios que afrontan la décima jornada de lucha contra el incendio forestal de Porto (Zamora), que arrasa el entorno del parque natural del Lago de Sanabria, Sierras de Segundera y de Porto y que ha afectado también a las provincias de Ourense y León.
El fuego, que se originó por el rayo de una tormenta el pasado 14 de agosto, sigue activo y en nivel dos en el Índice de Gravedad Potencial, si bien la mejora de la situación en los últimos días ha permitido el regreso de todas las poblaciones evacuadas salvo las de Ribadelago Nuevo y Ribadelago Viejo, han informado fuentes del operativo de extinción.
Entre los medios desplegados este sábado por la mañana en la zona, junto a la veintena de cuadrillas figuran cinco técnicos, 18 agentes medioambientales, ocho autobombas, cinco retenes de maquinaria y ocho dotaciones de medios externos como bomberos municipales y provinciales.
12:24 h
Doce aviones y helicópteros y 72 equipos terrestres se desplegarán este sábado en Asturias para tratar de frenar el fuego que desde hace días avanza entre la zona leonesa de Anllares del Sil y el concejo asturiano de Degaña y que esta noche ha superado la primera línea de defensa que se había preparado para atajarlo.
El dispositivo se encuentra desde hace días trabajando en abrir tres líneas de defensa con maquinaria pesada: una en Trascastro, dentro del municipio leonés de Peranzanes, otra en la zona limítrofe entre Asturias y León, y una tercera en el puerto de Cienfuegos.
Según ha informado el presidente del Principado, Adrián Barbón, la entrada de viento de componente sur durante la madrugada "está complicando muchísimo la situación" y ha propiciado que el fuego haya superado la primera línea de defensa "y avance ya por cumbre", entre Asturias y León, hacia territorio del concejo de Ibias.
12:23 h
El peligro de incendios se mantiene muy alto o extremo una vez más este sábado en zonas de la península, especialmente el noroeste y mitad sur, por lo que es "importante extremar las precauciones", advierte la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En general, el riesgo es más bajo en áreas del este y archipiélagos, añade la autoridad meteorológica en la red social X.
Pese al cierto alivio al calor de los últimos días por el descenso de las temperaturas, la Aemet avisa de que en los próximos días subirán de nuevo los registros.
Este sábado vendrá marcado por una mayor estabilidad y temperaturas al alza, pero este domingo la formación de una pequeña dana podría inestabilizar algo la atmósfera.