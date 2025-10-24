El alcalde de Estambul, encarcelado desde marzo, es absuelto en un caso de manipulación de licitaciones

El socialdemócrata Ekrem Imamoglu, líder opositor turco y alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Estambul que está encarcelado desde marzo pasado, fue absuelto este viernes de la acusación de haber estado implicado en una supuesta manipulación de licitaciones.

En su sentencia, el 10 º Tribunal Penal de Primera Instancia del distrito de Büyükçekmece de Estambul afirmó que "no se constataron los elementos jurídicos del delito", razón por la que Imamoglu y otros seis acusados en el mismo caso quedaron libres de cargos.

Este juicio, uno de los que afronta el popular líder político y principal rival del presidente de Turquía, el islamista Recep Tayyip Erdogan, se abrió en junio de 2023, después de que el Ministerio del Interior presentara una denuncia ante la Fiscalía por supuesto fraude en una licitación de 2015, cuando Imamoglu era alcalde del distrito estambulí de Beylikdüzú.

El proceso se prolongó más de lo previsto debido a varios aplazamientos de las audiencias.

Imamoglu, de 54 años, siempre negó las acusaciones, tanto en este como en otros casos abiertos en su contra, y denunció ser objeto de una persecución política.

Su Partido Republicano del Pueblo (CHP), que lo ha nombrado candidato a la jefatura del Estado y Gobierno, acusa a Erdogan de instrumentalizar la Justicia para dejar fuera de carrera a un rival que, según los sondeos, tiene el potencial de ganarle en las próximas elecciones, previstas para 2028.

Tras conocerse la sentencia de hoy, el alcalde encarcelado escribió en redes sociales: "¡Ni sus conspiraciones ni sus planes podrán desviarme de mi camino! Soy Ekrem Imamoglu, un verdadero hijo de esta tierra. Seguiré aterrorizándolos con mi existencia y mis acciones".

Imamoglu se convirtió en el alcalde de Estambul en junio de 2019, tras imponerse en las elecciones al exprimer ministo Binali Yildiriim, candidato del gobernante AKP de Erdogan.

El 19 de marzo pasado fue arrestado junto a más de cien personas, en su mayoría funcionarios municipales, acusados todos de supuesta corrupción.

Su detención, tildada de 'Golpe de estado civil' por el CHP, desató una ola de multitudinarias protestas ciudadanas en Estambul, así como críticas del exterior.

Entre los cargos que aún afronta en diversos procesos, destaca la acusación de supuesto terrorismo por sus presuntos vínculos con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), la guerrilla kurda en Turquía.

Hoy, la Fiscalía General de Estambul también abrió una nueva investigación en su caso, esta vez por presunto espionaje.