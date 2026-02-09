Alegría descarta dimitir porque su compromiso con Aragón es "absoluto"

La socialista Pilar Alegría, que este domingo igualó el suelo histórico del partido en las elecciones aragonesas, con 18 escaños, no se ha planteado "en absoluto" dimitir, porque su compromiso es "absoluto" con Aragón, donde ejercerá la oposición con responsabilidad y la vista puesta en las municipales del próximo año, informa EFE.

Tras perder el PSOE cinco diputados en los comicios de ayer, Alegría ha reunido este lunes a la Ejecutiva regional para analizar los resultados de las elecciones después de que esta mañana se haya reunido en Ferraz la Ejecutiva nacional, que ha presidido el líder del partido y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en la que han cerrado filas en torno a la exministra de Educación y exportavoz del Gobierno, pese a reconocer que los resultados no han sido los deseados.

En declaraciones a los medios tras la Ejecutiva regional, la también secretaria general de los socialistas aragoneses ha asegurado que su partido está unido en Aragón y ha pedido hacer una "lectura sosegada" de los resultados, que ha achacado a una "combinación de elementos", y poder mejorar lo que sea necesario para poder tener buen resultado en las municipales de 2027 y ganar.

Y aunque ha incidido en que es "prematuro" trasladar qué ha podido configurar el resultado del PSOE tras una "muy buena" campaña, de la que ha asegurado que está "muy satisfecha", ha apuntado que ella se ha dedicado a hablar "de Aragón", aunque "se ha colado" el debate nacional. Habrá tiempo para hacer un diagnóstico "más certero, aprender de los errores y mejorar de cara a municipales de 2027", ha ahondado.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, convocó las elecciones por no tener presupuesto y con el propósito de tener mayor posibilidad de gobernar en solitario, ha recordado, pero el resultado es que hoy es "más rehén de lo que lo era ayer" de Vox, que ha doblado el número de escaños, de 7 a 14.

Alegría ha asegurado que ella asume sus responsabilidades en la oposición desde las Cortes de Aragón, donde le han mandado las urnas, por lo que Azcón tiene que asumir "las suyas", y por eso no se plantea la posibilidad de una abstención para que Vox no entrara en el Gobierno autonómico.

Y preguntada por la posibilidad de que se repitan las elecciones, ha señalado que se acaban de celebrar unas, las de ayer, que "no correspondían ni estaban en la agenda de los aragoneses" y que fueron "capricho de Azcón respondiendo al mandato de Feijóo", por lo que tendrán que ser PP y Vox los que hablen, ha insistido.