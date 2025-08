Alvise ficha a un policía convertido a empresario de la inteligencia artificial como asesor parlamentario

La vida de Adrián Yacar ha dado un vuelco en las últimas semanas. En julio pidió una excedencia de su trabajo como policía, según él mismo ha explicado. El día 14 de ese mismo mes creó una empresa enfocada a la inteligencia artificial (IA): Next Generation Inteligencia Artificial SL. Y tan solo unos días después continúa con sus giros profesionales y ha pasado a formar parte del equipo del eurodiputado ultra Alvise Pérez.

Alvise ha contratado a Yacar como asistente local, una figura que permite a los eurodiputados contar con asesores que trabajan desde su circunscripción —la española en este caso— y no en el Parlamento Europeo. El nuevo hombre de confianza de Alvise había alabado públicamente al político ultra hace tan solo unos días en una entrevista.

Yacar será el único asistente local de Alvise, aunque el eurodiputado de Se acabó la fiesta cuenta también con dos asistentes acreditados —los asesores que sí trabajan en Bruselas y Estrasburgo—: Pedro David Alemany Navarro y Luis de las Heras Vives. El nuevo destino de Yacar se ha publicado esta misma semana en la web del Parlamento Europeo.

El asesor ha trabajado como policía, donde formaba parte del Grupo de Localización de Fugitivos del Cuerpo Nacional de Policía, una unidad especializada en buscar y encontrar a personas huidas. Esa labor le llevó incluso a protagonizar la serie documental 'Fugitivos', de Movistar Plus+, donde aparecían diversos miembros de esa unidad de la Policía y se mostraba su labor en la búsqueda de fugitivos.

No ha sido su única incursión en el mundo del entretenimiento. Lo intentó también con la música. En una entrevista en 2022 aseguraba: "Tenía dos sueños: ser policía nacional, lo conseguí; ser una estrella del rock, lo estoy intentando". Ese mismo año publicó canciones como 'Titan', que interpretó en un concierto de Cadena 100, o 'Chúpamela', un sencillo que editó para los espectáculos del cómico Juan Dávila. También ha sido vocalista de una banda tributo al grupo británico Muse.

Su nombre artístico cuando actuaba en solitario era Yacar, su propio apellido. No se sabe si Adrián Yacar sigue soñando con ser estrella del rock, pero en lugar de vivir de la música ahora lo hará de un sueldo del Parlamento Europeo. El salario concreto de cada asesor de los eurodiputados no es público, pero para los asistentes locales existe un tope mensual. En el caso de España está fijado en 9.595 euros.

En total, además de su sueldo de algo más de 10.000 euros mensuales —que Alvise prometió sortear aunque no lo está haciendo—, los eurodiputados cuentan con alrededor de 30.000 euros al mes de presupuesto para poder pagar a sus asesores —tanto los asistentes acreditados como los locales—.

En el caso de los locales, como Yacar, su sueldo se paga a través de una empresa en el país de origen, que ejerce como agente pagador. Esta medida se tomó para que los eurodiputados no controlen directamente ese dinero después de algunos casos de fraude y uso inadecuado de esos fondos que salen directamente del Parlamento Europeo. Alvise emplea como agente pagador a una empresa catalana, radicada en Viladecans (Barcelona), llamada Oficina Legal Gestió i Administració Empresarial SL.

Halagos públicos a Alvise

Yacar ofreció una entrevista hace tan solo unas semanas para el canal de YouTube del coronel Pedro Baños, militar en situación de reserva. Allí fue presentado como "una de las personas más brillantes dentro del Cuerpo Nacional de Policía", aunque Baños también aseguró que Yacar había pedido la excedencia "hace tan solo tres días". A pesar de ello, en ningún caso ni Baños ni Yacar mencionaron que la hubiera solicitado para trabajar como asesor de Alvise Pérez.

El motivo que se da en la entrevista es distinto. Según explican, Yacar habría pedido la excedencia para poder crear una empresa dedicada a la inteligencia artificial, que fue constituida el 14 de julio. "No me voy de la Policía porque esté desagusto [sic]. Es algo que me ha costado mucho decidir. Estaba muy a gusto, me sentía valorado, estaba haciendo grandes operaciones… [...] Pero en la vida hay trenes que pasan solo una vez y este llevaba mi nombre", explicó Yacar en referencia a la inteligencia artificial.

Según el asesor, el pasado mes de noviembre descubrió las aplicaciones que puede tener la IA en el mundo de las empresas gracias a un amigo y a partir de ahí comenzó a formarse: "Empecé a estudiar, a estudiar, obsesionarme, hacer cursos, estudiar por mi cuenta… Hasta que he llegado a un punto en el que creo que ya me he preparado suficiente y entonces digo: 'Voy a montar una empresa'".

La entrevista fue publicada el 23 de julio y ese mismo día fue compartida por Alvise Pérez en su canal de Telegram. No es casualidad. El propio Yacar mencionó en un momento de la entrevista al eurodiputado. No se habló de ningún tipo de trabajo o colaboración entre ambos, pero le alabó públicamente. Al final de la entrevista Yacar pide comentar algo y explica que en la Policía trabajan mucho gracias a los soplos que reciben "de fuentes anónimas y no tan anónimas".

"Hay también muchos activistas, incluso muchos influencers, que te escriben. Alvise, por ejemplo, alguna vez ha puesto a la brigada judicial de Madrid: 'Oye, pues en esta dirección hay un piso de tráfico de drogas. Si no vais vosotros, van las ardillas'. Es una lástima que no se dé tanta voz a este tipo de colaboración ciudadana. Me consta por compañeros de la Guardia Civil que a Alvise le propusieron para la medalla del mérito de la Guardia Civil y no se le dio por cuestiones políticas y porque se fue de eurodiputado", aseguró Yacar.

El asesor en todo momento durante la entrevista explicó estar enfocado en su nueva empresa dedicada a la inteligencia artificial. La misma, por ahora, cuenta con una página web en la que se ofrece formación. El único curso disponible, llamado 'Inteligencia Artificial Práctica (Básico)', consta de 20 horas y cuesta 249,99 euros, aunque se encuentra rebajado a 199,99. Los profesores del curso están todos generados por IA.