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VALÈNCIA ANTICORRUPCIÓN

Anticorrupción investiga a la alcaldesa de València y a la presidenta del Puerto

  • María José Catalá y Mar Chao, entre otros cargos públicos, están siendo investigados por supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias
  • Estos hechos habrían sido cometidos en procesos de colocación de personal, según ha informado Compromís, que denunció estos hechos en febrero
La alcaldesa de Valencia, María José Catalá.
La alcaldesa de Valencia, María José Catalá. Jorge Gil (EP)
Anticorrupción critica las maniobras de los imputados del 'caso Montoro' para "cargarse la investigación"

Anticorrupción critica las maniobras de los imputados del 'caso Montoro' para "cargarse la investigación"

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La Fiscalía Anticorrupción investiga a la alcaldesa de València, María José Catalá, y a la presidenta del Puerto, Mar Chao, entre otros cargos públicos, por supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias al parecer cometidos en procesos de colocación de personal, según ha informado Compromís, que denunció estos hechos en febrero, y han confirmado fuentes de la Fiscalía, según informe EFE.

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