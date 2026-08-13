Las mejores imágenes del eclipse solar total

Más de un siglo después, España ha vuelto a ser testigo privilegiado de un eclipse que ha ensombrecido el país hasta provocar un anochecer completo, anticipado y efímero en una amplia franja, un evento excepcional que ha unido a millones de personas mirando y escudriñando el cielo.
Fotomontaje del eclipse total de sol en Burgos.
Fotomontaje del eclipse total de sol en Burgos.
Turistas y residentes contemplan desde la playa el eclipse solar, que se ha visto de forma parcial, en el municipio tinerfeño de Guía de Isora.
Turistas y residentes contemplan desde la playa el eclipse solar, que se ha visto de forma parcial, en el municipio tinerfeño de Guía de Isora.
Fotomontaje del eclipse solar desde la Ermita Nuestra Señora de la Antigua en Alberite (Logroño).
Fotomontaje del eclipse solar desde la Ermita Nuestra Señora de la Antigua en Alberite (Logroño).
Eclipse solar sobre la torre de Hércules en A Coruña.
Eclipse solar sobre la torre de Hércules en A Coruña.
Una niña contempla el eclipse solar total en la comarca de Tierra de Campos, en la provincia de Palencia.
Una niña contempla el eclipse solar total en la comarca de Tierra de Campos, en la provincia de Palencia.
Eclipse solar sobre la torre de Hércules en A Coruña.
Eclipse solar sobre la torre de Hércules en A Coruña.
Varias personas durante el eclipse solar total de 2026, a 12 de agosto de 2026, en León, Castilla y León (España).
Varias personas durante el eclipse solar total de 2026, a 12 de agosto de 2026, en León, Castilla y León (España).
Fotomontaje de las diferentes fases del eclipse solar total en la localidad alavesa de Salinas de Añana.
Fotomontaje de las diferentes fases del eclipse solar total en la localidad alavesa de Salinas de Añana.
Vista del eclipse solar desde la localidad mallorquina de Banyalbufar.
Vista del eclipse solar desde la localidad mallorquina de Banyalbufar.
Cientos de personas contemplan el eclipse parcial de sol en el embalse del Hueznar, en El Pedroso (Sevilla).
Cientos de personas contemplan el eclipse parcial de sol en el embalse del Hueznar, en El Pedroso (Sevilla).
Momento del eclipse total de sol sobre la iglesia de Corbera d’Ebre en Cataluña.
Momento del eclipse total de sol sobre la iglesia de Corbera d’Ebre en Cataluña.
Vista del eclipse total de sol en Burgos.
Vista del eclipse total de sol en Burgos.
Varias personas durante el eclipse solar total de 2026, a 12 de agosto de 2026, en Cantabria (España).
Varias personas durante el eclipse solar total de 2026, a 12 de agosto de 2026, en Cantabria (España).
Vista durante el eclipse solar total de 2026, a 12 de agosto de 2026, en Mallorca, Islas Baleares (España).
Vista durante el eclipse solar total de 2026, a 12 de agosto de 2026, en Mallorca, Islas Baleares (España).
Cientos de personas disfrutan del eclipse solar total en Arévalo (Ávila).
Cientos de personas disfrutan del eclipse solar total en Arévalo (Ávila).
Vista del mar durante el eclipse solar total de 2026, a 12 de agosto de 2026, en Ibiza, Islas Baleares (España).
Vista del mar durante el eclipse solar total de 2026, a 12 de agosto de 2026, en Ibiza, Islas Baleares (España).
Cientos de personas han disfrutado del eclipse solar desde la plya del Gurugú de Castellón.
Cientos de personas han disfrutado del eclipse solar desde la plya del Gurugú de Castellón.
El toro de Osborne de Calatayud durante el eclipse solar total.
El toro de Osborne de Calatayud durante el eclipse solar total.
Una persona ve el eclipse a través de una caja en Zaragoza.
Una persona ve el eclipse a través de una caja en Zaragoza.
Eclipse solar total de 2026, a 12 de agosto de 2026, en Burgos, Castilla y León (España).
Eclipse solar total de 2026, a 12 de agosto de 2026, en Burgos, Castilla y León (España).
Varias personas contemplan el eclipse solar total en la comarca de Tierra de Campos, en la provincia de Palencia.