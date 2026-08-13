Las mejores imágenes del eclipse solar total

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1 / 21 Fotomontaje del eclipse total de sol en Burgos. Santi Otero (EFE)

2 / 21 Turistas y residentes contemplan desde la playa el eclipse solar, que se ha visto de forma parcial, en el municipio tinerfeño de Guía de Isora. Ramón de la Rocha (EFE)

3 / 21 Fotomontaje del eclipse solar desde la Ermita Nuestra Señora de la Antigua en Alberite (Logroño). Biel Aliño (EFE)

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4 / 21 Eclipse solar sobre la torre de Hércules en A Coruña. Moncho Fuentes (EFE)

5 / 21 Una niña contempla el eclipse solar total en la comarca de Tierra de Campos, en la provincia de Palencia. Almudena Álvarez (EFE)

6 / 21 Eclipse solar sobre la torre de Hércules en A Coruña. Moncho Fuentes (EFE)

7 / 21 Varias personas durante el eclipse solar total de 2026, a 12 de agosto de 2026, en León, Castilla y León (España). Fernando Otero / EUROPA PRESS

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8 / 21 Fotomontaje de las diferentes fases del eclipse solar total en la localidad alavesa de Salinas de Añana. Adrián Ruiz Hierro

9 / 21 Vista del eclipse solar desde la localidad mallorquina de Banyalbufar. Cati Cladera (EFE)

10 / 21 Cientos de personas contemplan el eclipse parcial de sol en el embalse del Hueznar, en El Pedroso (Sevilla). Mauri Buhigas (EFE)

11 / 21 Momento del eclipse total de sol sobre la iglesia de Corbera d’Ebre en Cataluña. Marta Pérez (EFE)

12 / 21 Vista del eclipse total de sol en Burgos. Santi Otero (EFE)

13 / 21 Varias personas durante el eclipse solar total de 2026, a 12 de agosto de 2026, en Cantabria (España). Nacho Cubero / EUROPA PRESS

14 / 21 Vista durante el eclipse solar total de 2026, a 12 de agosto de 2026, en Mallorca, Islas Baleares (España). Tomàs Moyà (EFE)

15 / 21 Cientos de personas disfrutan del eclipse solar total en Arévalo (Ávila). Raúl Sanchidrián (EFE)

16 / 21 Vista del mar durante el eclipse solar total de 2026, a 12 de agosto de 2026, en Ibiza, Islas Baleares (España). Germán Lama / EUROPA PRESS

17 / 21 Cientos de personas han disfrutado del eclipse solar desde la plya del Gurugú de Castellón. Andreu Esteban (EFE)

18 / 21 El toro de Osborne de Calatayud durante el eclipse solar total. Jesús Hellín (EUROPA PRESS)

19 / 21 Una persona ve el eclipse a través de una caja en Zaragoza. Javier Cebollada (EFE)

20 / 21 Eclipse solar total de 2026, a 12 de agosto de 2026, en Burgos, Castilla y León (España). Gabriel Luengas / EUROPA PRESS