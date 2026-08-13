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Las mejores imágenes del eclipse solar total

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Las mejores imágenes del eclipse solar total

Más de un siglo después, España ha vuelto a ser testigo privilegiado de un eclipse que ha ensombrecido el país hasta provocar un anochecer completo, anticipado y efímero en una amplia franja, un evento excepcional que ha unido a millones de personas mirando y escudriñando el cielo.

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Fotomontaje del eclipse total de sol en Burgos.

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Turistas y residentes contemplan desde la playa el eclipse solar, que se ha visto de forma parcial, en el municipio tinerfeño de Guía de Isora.

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Almudena Álvarez (EFE)
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Publicado el
13 de agosto de 2026 - 10:17 h
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