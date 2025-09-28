Cataluña y Comunidad Valenciana, en alerta roja por lluvias torrenciales de hasta 40 litros en una hora

Una borrasca extratropical ha puesto en jaque al este y sur peninsular, especialmente Cataluña y Comunidad Valenciana, que han activado el nivel de alerta rojo (riesgo extremo) por lluvias torrenciales en las próximas horas, con acumulaciones en esta última región que podrían superar 200-250 litros por metro cuadrado a lo largo del episodio, que durará hasta el martes.

Existe "peligro extraordinario en las provincias de Tarragona, Castellón y Valencia en la tarde-noche del domingo y el lunes", insiste la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la red social X.

En regiones de la Comunidad Valenciana se podrán superar a lo largo de mañana lunes, acumulados de 150 litros por metro cuadrado, según la Aemet.

"Puede haber inundaciones y crecidas repentinas en cauces, siga las recomendaciones de Protección Civil", advierte a la ciudadanía la autoridad meteorológica. Los días más adversos serán el lunes y el martes con chubascos fuertes y persistentes en los tercios este y sur de la península.

A media mañana de hoy la Comunidad Valenciana y Cataluña han subido a nivel rojo (extremo) la alerta por lluvias en las próximas horas, previamente naranja (riesgo importante), ante la previsión de precipitaciones muy fuertes, de hasta 180 litros por metro cuadrado en doce horas e incluso podrían acumularse en solo tres o cuatro horas.

En el interior de Valencia las acumulaciones serán de 40 litros por metro cuadrado en una hora. Debido a ello, el Ayuntamiento de la capital valenciana ha suspendido las clases en los centros educativos ubicados en las zonas inundables de la ciudad y en las pedanías afectadas por la dana del pasado 29 de octubre debido a la alerta naranja activada por Emergencias de la Generalitat Valenciana para mañana lunes por previsión de fuertes lluvias.

El consistorio también ha tomado la determinación de cerrar este lunes parques, jardines y cementerios, y suspende la actividad deportiva al aire libre, mientras que recomienda al resto de centros educativos de la ciudad que trasladen las actividades previstas al aire libre a espacios en interior.

A lo largo de mañana, lunes, y durante toda la madrugada, estará también en nivel rojo la Comunidad Valenciana, por lluvias de hasta 180 litros por metro cuadrado en doce horas en el litoral de la provincia de Valencia.

Asimismo seguirá en ese nivel de riesgo extremo el litoral sur y prelitoral sur de Tarragona y el litoral norte de Castellón por acumulaciones de 180 litros por metro cuadrado en doce horas y que podrían alcanzarse en solo tres o cuatro horas.

A las comunidades de Cataluña y la Comunidad Valenciana este domingo en alerta roja, se suman otras dos en nivel naranja, con nivel de riesgo importante, aunque inferior al anterior, asimismo por tormentas y lluvias fuertes; en concreto, Aragón y Castilla-La Mancha.

Por otra parte, este domingo están bajo aviso amarillo (con riesgo para ciertas actividades) también por lluvias y tormentas las regiones de Andalucía (asimismo por temporal marítimo), Navarra y La Rioja.

Los restos del exhuracán Gabrielle son el origen de este episodio de fuertes lluvias, que ha provocado la formación de una borrasca que impacta ya a la península y que recorrerá el suroeste dejando este domingo precipitaciones según avance de oeste a este afectando a la mayor parte del territorio.

Mañana lunes, las precipitaciones y tormentas serán no solo fuertes sino incluso localmente muy fuertes y persistentes en el tercio este peninsular, con probabilidad de afectar también a Alborán. Se alcanzarán intensidades localmente torrenciales, con acumulados que podrán superar los 150 litros, en zonas de la Comunidad Valenciana.

Están previstos además mañana descensos notables de las temperaturas máximas en interiores del este peninsular aunque las temperaturas subirán en el interior de la vertiente atlántica sur.

Alerta de posibles crecidas

Igualmente, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha alertado de la posibilidad de que se produzcan en las próximas horas crecidas torrenciales en barrancos y cauces menores de la cuenca ante los avisos naranja y amarillo por lluvias y tormentas.

Desde la CHE se recomienda a los ciudadanos seguir siempre las recomendaciones de los servicios de protección civil, estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología www.aemet.es, así como en el SAIH Ebro www.saihebro.com, o en la página web www.chebro.es.

También por la previsión de lluvias, la Dirección General de Interior del Gobierno de Aragón ha activado la fase de alerta del Plan Especial de Protección Civil por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Procifemar).

Desde Protección Civil se recomienda a la población extremar la precaución en los desplazamientos, así como mantenerse informado a través de los canales oficiales del Gobierno de Aragón y la Aemet.

Además, el Gobierno de Aragón recuerda que la activación del Procifemar tiene como objetivo reforzar la coordinación entre administraciones y garantizar una respuesta rápida ante cualquier incidencia derivada de la situación meteorológica.