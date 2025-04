Argüeso culpa a un subordinado de no dar importancia a los avisos al 112 durante la dana

El ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso ha responsabilizado al subdirector de Emergencias, Jorge Suárez (que sigue en el cargo), de indicar que "no había que hacer caso a las llamadas del 112, porque en un accidente de circulación llaman 50 personas", ha informado EFE.

Argüeso, que ha comparecido como investigado ante el Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja desde las 13:12 hasta las 14:30 horas, ha realizado esta afirmación en respuesta a una pregunta de su letrado sobre las primeras horas de la trágica jornada del 29 de octubre, en relación a su desplazamiento a la comarca valenciana de La Ribera, donde se produjeron fuertes precipitaciones.

Según consta en el sumario de la causa, el teléfono único de emergencias 112 recibió el día de las inundaciones por la dana, el 29 de octubre, un total de 19.821 llamadas y gestionó 4.770 incidentes en la provincia de Valencia.

Asimismo, según ha podido saber EFE, Argüeso ha afirmado que la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas ordenó a Suárez declarar el nivel 2 de Emergencia a las 15:00 horas y convocar el Cecopi, un hecho que no se produjo hasta alrededor de las cinco de la tarde.

Preguntado por el president de la Generalitat, Carlos Mazón, Argüeso ha asegurado que no fue convocado al Cecopi porque no forma parte de este organismo y que, una vez llegó, su puesta al día no se demoró "ni tres minutos".

También ha responsabilizado al exresponsable de los bomberos del Consorcio Provincial de Valencia José Miguel Basset de no haber informado de la decisión de retirar a los bomberos de la vigilancia del barranco del Poyo.

En respuesta a una pregunta de su letrado, ha señalado que hasta hace unos días no ha sabido que los bomberos forestales dejaron de vigilar este barranco porque Basset "se había callado" esa información, y ha responsabilizado al gabinete de prensa del servicio valenciano de Emergencias de no haber comunicado al Cecopi de lo que sucedía "fuera" durante la dana.

Además, ha asegurado que ni el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, ni el presidente de la CHJ, Miguel Polo, ambos presentes en el Cecopi, informaron de la crecida del barranco del Poyo el día de la dana.

Argüeso ha explicado que los avisos automáticos sobre los caudales eran recibidos por Suárez, que era quien, a su juicio, debió haberlos remitidos a la sala del Cecopi desde donde se coordinaba la emergencia.

Ha añadido que seguramente no informó al Cecopi porque desconocía la existencia de ese aviso, y que tampoco el presidente de la CHJ, Miguel Polo, dijo nada al respecto, pese a haber estado presente "en todo momento" en el Cecopi.

El aviso sobre la crecida del Poyo, según este ex alto cargo, llegó también a la Delegación del Gobierno, que tampoco notificó nada al Cecopi, según ha sostenido.

También a preguntas de su letrado ha mantenido que ninguna autoridad presente en el centro de coordinación de la emergencia propuso elevar la emergencia de nivel 2 a 3.