La plataforma Alianza contra el Odio, presentada recientemente en Albacete, ha convocado para este jueves 5 de marzo, a las 18.00 horas, en el Salón de Actos de la Diputación de Albacete, un acto bajo el título "Contra el odio, más democracia", en el que participarán la presidenta de la Asociación de Periodistas de Albacete, Loli Ríos Defez, y el director editorial de infoLibre y analista político en televisión y radio, Jesús Maraña. Ambos conversarán –también con la participación del público asistente– sobre la realidad de las campañas de incitación al odio, quiénes son sus autores y víctimas, qué instrumentos utilizan, cómo usan la inteligencia artificial para expandir sus mensajes y bulos, cómo combatirlos…

Intervendrán también Paco Gómez Tornero, secretario general de CCOO de Albacete, y Marta Escribano Carrasco, profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).

Alianza contra el Odio es una iniciativa constituida en Albacete con el objetivo de enfrentarse a los discursos y actos de odio, ya sean de naturaleza racista y xenófoba, contra la mujer y la igualdad o alentando el enfrentamiento intergeneracional, que se producen a todos los niveles y en todos los formatos, desde centros educativos, medios de comunicación, redes sociales e instituciones.

A esta iniciativa se han sumado en la ciudad de Albacete CCOO, PSOE, IU, Podemos, PCE, Juventudes Socialistas, Albacete con Palestina, el Colectivo de Apoyo al Inmigrante y la Asociación por el Desarrollo Sostenible.

La plataforma pone el foco en la juventud, a la cual "no se debe abandonar" y que, en muchas ocasiones, según los promotores, desconoce de dónde provienen los derechos básicos del Estado de bienestar.

Para Alianza contra el Odio, los jóvenes están "expuestos y seducidos por estrategias diseñadas por la extrema derecha, atrayéndola con consignas antisistema, para provocar su desconfianza en el sistema democrático y las instituciones sobre las que se sustenta, con el único fin de destruirlas para volver a regímenes absolutistas o autoritarios".

"No dejaremos sin denunciar, desde la información, la calma y la argumentación basada en datos contrastados, cada acto de odio. Lucharemos con nuestro ejemplo conjunto de contrafuerza frente a los extremismos, contribuyendo a construir un espacio público más justo, seguro, informado y humano. Contra el ruido del odio, la fuerza tranquila de la razón y los argumentos inspirados en la justicia, la equidad y la humanidad", se lee en la carta fundacional de Alianza contra el Odio.