La Audiencia Nacional absuelve a Villarejo de cohecho pasivo y revelación de secretos

La Audiencia Nacional ha dictado una nueva absolución en la Operación Tándem para el excomisario de Policía José Manuel Villarejo respecto a un supuesto encargo de espionaje, en la que es ya la cuarta resolución favorable para él frente a las dos condenas que acumula, ninguna de ellas aún firme, según informa EFE.

La sección cuarta de lo Penal ha absuelto este viernes al excomisario de los delitos de cohecho, revelación de secretos y falsedad en documento mercantil por el encargo que le hizo un empresario para obtener información del administrador concursal de su compañía.

Se trata de la pieza 29 de la macrocausa Tándem, en la que la Fiscalía pedía para Villarejo 12 años de cárcel, y en la que la Sala también ha absuelto a su socio, Rafael Redondo, y al empresario Antonio Erico Chávarri, que fue quien hizo el encargo.

El tribunal ha determinado que no se cometió cohecho porque se trató de una actividad privada ejecutada al margen de la actividad como policía de Villarejo, motivo por el que ha sido absuelto de otros encargos.

La conclusión, explican los magistrados, "no puede ser otra que, en el presente caso, no se utilizaron ni métodos, ni medios policiales, ni consta consulta alguna en las bases de datos policiales. No consta intervención policial alguna, ni la utilización de recursos públicos en este caso. Tampoco existe prueba de que Villarejo hubiera contactado con otros policías para recabar información o el tráfico de llamadas, es probable, pero no existe prueba de ello".

Los hechos se remontan a 2012, cuando se tramitó ante un juzgado un procedimiento concursal de una empresa de Cávarri, en el que el principal acreedor era su exsuegro, Joaquín Molpeceres, expresidente de la Federación de Tenis de Madrid y exvicepresidente de la Española.

El tribunal relata en sus hechos probados que Chávarri contrató a un detective privado para que hiciera un seguimiento con el fin de obtener información comprometida de Molpeceres y del administrador concursal, si bien dicha investigación no resultó útil.

Chavarri entonces, a través de un socio de su despacho, entró en contacto con Villarejo y le encargó recabar información sobre las relaciones que pudieran mantener el administrador y Molpeceres.

Un encargo que, según la sentencia, se ejecutó entre 2012 y 2013 a través del denominado proyecto Grass, y por el que Villarejo y su socio cobraron a través de la empresa Cenyt más de 400.000 euros.

La Sala concluye que Villarejo y Redondo llevaron a cabo "una actuación absolutamente privada" y que el pago de las cantidades abonadas por Chávarri responde exclusivamente a la contraprestación de los servicios realizados dentro del ámbito de dicha actuación privada.

No se ha acreditado la forma de acceder a datos reservados

La Sala explica que los acusados tenían en su poder un listado de llamadas de las personas a las que estaban investigando, si bien, apuntan a que no ha resultado acreditado la forma de acceder a dicha información.

El tribunal afirma que "no se puede presumir, en contra del reo", que Villarejo, "por su condición de alto cargo policial, se prevaliera de su específica función pública para tal fin".

Con esta, Villarejo ha sido absuelto en cuatro piezas de la Operación Tándem y acumula dos condenas, la más abultada de 13 años, si bien solo en una de las piezas juzgadas hasta ahora el tribunal le ha considerado responsable de cohecho, que es el delito que está siendo el más controvertido.