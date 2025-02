Aumentan un 28,8% las agresiones a sanitarios, sobre todo las amenazas y los ataques verbales

La Policía Nacional tramitó el pasado año 406 denuncias de agresiones a profesionales sanitarios, lo que supone un 28,8 % más que las registradas en 2023, de las que siete de cada diez fueron amenazas, según informa EFE.

El comisario general de Seguridad Ciudadana, Juan Carlos Castro Estévez, y el interlocutor policial sanitario, Manuel Yanguas Menéndez, han dado cuenta este martes del balance de actuaciones frente a los ataques a sanitarios en 2024, que se saldaron con 106 detenidos y más de 10.000 intervenciones policiales, tanto en centros sanitarios (3.000) como en atenciones domiciliarias (7.000).

El perfil de las víctimas corresponde en un 62% a mujeres, con una franja de edad de entre 36 y 55 años, en tanto que los agresores son mayoritariamente hombres, un 71%, con el mismo rango de edad que las víctimas y en la mayoría de los casos son pacientes, que no reinciden en su ataque.

Los responsables policiales han señalado que aunque se registraron más denuncias por agresiones a sanitarios el pasado año, el análisis policial constata que no se trata de un dato tan negativo pues "están aflorando" ataques que antes no se denunciaban, lo que demuestra que la política de consentimiento cero está funcionando. Durante 2024 se redujeron las agresiones físicas y aumentaron las amenazas. Estas últimas supusieron un 70 % del total y las físicas un 30 %.

Las provincias donde más hechos delictivos se han registrado en plantillas de la Policía Nacional fueron Sevilla (35 denuncias), Las Palmas (27) y Madrid (23), por delante de Granada (19) y Málaga (15).

Los tipos delictivos más frecuentes fueron las amenazas y los atentados a funcionario público. Según los datos de la Policía, marzo y julio fueron los meses en los que más incidencias se produjeron, y los martes y jueves los días de la semana con mayor incidencia, sobre todo en la franja horaria comprendida entre las 10.00 y las 14.00 horas.

Del "doctor Google" al no te puedo dar la baja

Yanguas ha explicado que son los hospitales en lugar donde se producen más agresiones, por delante de los centros de atención primaria. Casi siempre, ha dicho, el ataque físico o verbal por parte del agresor tiene una raíz similar, sea porque el médico no puede darle una receta o porque el diagnóstico que el paciente cree tener porque lo ha visto en Google no es el que le dice el doctor. "Con el doctor Google vienen muchos problemas, también porque no les dan una baja", ha detallado el interlocutor policial que considera que hay agresiones relacionadas con esperas o retrasos.

En una proporción baja, en 2024 se registró alguna denuncia de bulling o acoso a un profesional y alguna otra por daños en el vehículo del sanitario, si bien estos hechos, insiste la Policía, son anecdóticos. Las agresiones son espontáneas, ha explicado Yanguas, no son planificadas.

Los datos de la Policía Nacional -406 denuncias- distan mucho de las 15.000 agresiones anuales que computa la Organización Médica Colegial, si bien los responsables policiales explican que ambas cifras son ciertas. La diferencia radica en que un profesional pone en conocimiento de su centro sanitario una agresión sea un insulto o un puñetazo, pero no necesariamente acude a una comisaria a denunciarlo.

Castro ha destacado que 57 policías nacionales ejercen como interlocutores policiales sanitarios en todo el territorio nacional, y que más de 40.000 profesionales han recibido instrucción impartida por la Policía en técnicas y herramientas preventivas ante agresiones, tanto en forma presencial como online.