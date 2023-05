Ayuso alienta el choque con el Gobierno: ningunea a Bolaños y coloca a Feijóo en un lugar de honor

El foco de este Dos de Mayo no ha estado en el discurso institucional de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sino en la evolución del culebrón por la presencia o no del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en los actos organizados por el Ejecutivo madrileño. Desde el Gobierno regional se sostenía que Bolaños no estaba invitado y se amagaba con dejarlo sin asiento. Finalmente sí se ha podido sentar en primera fila en el acto que se ha desarrollado en el interior de la Real Casa de Correos, pero no en la tribuna de honor frente a la que se ha desarrollado el tradicional desfile cívico-militar de este día.

Bolaños no ha acudido junto al resto de autoridades –sí ha estado, por ejemplo, el líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo– para ver desde los lugares de honor de la tribuna principal el desfile. En la tribuna, acompañando a la presidenta madrileña, estaban el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Teodoro Esteban López, la presidenta de la Asamblea y diputada del PP, Eugenia Carballedo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el vicepresidente de la Comunidad, Enrique Ossorio y el citado Núñez Feijóo. Cuando el ministro ha intentado subir a la tribuna, tras el acto institucional de interior del edificio, la jefa de Protocolo de la Comunidad de Madrid, Alejandra Blázquez, le ha impedido el paso, dado que la representación institucional "ya estaba establecida". Bolaños ha tenido que quedarse detrás de la tribuna mientras se celebraba el acto.

El Gobierno ha emitido un comunicado señalando que la Comunidad de Madrid incumple el Real Decreto 2099/1983 "no dejando a un ministro del Gobierno de España subir a la tribuna de la parada militar que conmemora la Fiesta del 2 de Mayo". El comunicado denuncia que "el PP incumple constantemente las leyes y decretos de nuestro Estado de Derecho. Incumplen la Constitución no renovando el Poder Judicial e incumplen los decretos que organizan el protocolo de nuestras instituciones". "El PP hoy se ha saltado las normas más básicas de nuestro Estado democrático y de derecho", concluye.

Una vez concluido el desfile, fuentes del Gobierno central destacaban la "elegancia" de Bolaños, que finalmente ha optado por ver el desfile desde abajo, y lamentaban que el Ejecutivo presidido por Díaz Ayuso utiliza las instituciones como su "cortijo" particular incumpliendo, así, con la normativa protocolaria. Por su parte, desde el entorno de la presidenta madrileña insistían en que "no se ha incumplido nada" y que el ministro de la Presidencia "sabía cuál era el orden institucional": "El Gobierno estaba representado por la ministra Robles", argumentaban estas fuentes, que también deslizaban que todo ha sido una estrategia del Ejecutivo "faltón" de Sánchez para "ensombrecer" el acto del Dos de Mayo.

Por su parte, Martínez-Almeida ha tildado directamente de "okupa" al ministro de la Presencia por acudir al evento. "Ha pretendido venir de okupa, ha forzado las costuras y la situación y tendrá sitio, pero no es bueno colarse donde no te invitan", ha señalado, mientras Feijóo ha señalado que se trataba de una "falta de respeto institucional". Bolaños no ha querido entrar en polémicas: "Lamento decepcionar a los crispadores, a los odiadores, a los que generan odio, a los que se inventan mentiras para generar lío, a los que viven cómodos en el enfrentamiento, porque no voy a dedicar ni un segundo al tema que se ha puesto de manera artificial encima de la mesa”, ha zanjado en declaraciones a la prensa tras acabar el acto.

Ayuso sitúa la Comunidad de Madrid como "el centro del mundo Hispano, de Europa y del Mediterráneo"

Desde que Ayuso llegó a la Puerta del Sol, la confrontación con el Gobierno central y la defensa de la singularidad madrileña –como signo de autonomía política– han sido sus principales banderas. Dos elementos que han vuelto a estar presentes este martes en su discurso este Dos de Mayo, día oficial de la región. "Desde que Madrid es capital de España, hemos sido el centro del mundo Hispano, de Europa y del Mediterráneo. Hoy somos una de las regiones clave de la Unión Europea, admirada en el mundo", ha asegurado la dirigente del Partido Popular.

Ayuso ha cimentado su discurso sobre su capacidad de marcar agenda. “¡Qué suerte tenemos, y qué inmensa responsabilidad, porque lo que pase aquí resonará en toda España”, ha señalado. No es la primera vez que ocurre, cada vez que tiene ocasión la líder conservadora presenta a la Comunidad de Madrid como una región que sobrevive pese al maltrato del Ejecutivo central, abrazando parte de la estructura discursiva de cualquier nacionalismo.

Pese a ello, Ayuso ha criticado que uno de los males de España es “el separatismo” y ha asegurado que la región que preside “acoge” a todo el mundo: “En Madrid sigue sin haber charnegos, ni maquetos, ni forasteros. Este cielo en el que brillan como en ningún otro las siete estrellas de la constelación del carro, que componen la bandera regional, nos acoge, generoso, a todos”, ha afirmado. En ese sentido, ha apelado también a “unidad”: “Unidad es lo único que le hace falta a este pueblo español y madrileño”.

Intervención íntegra de Isabel Díaz Ayuso:

