Ayuso culpa ahora al Gobierno de que su novio se haya golpeado con una cámara al salir del juzgado

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha valorado que su pareja, Alberto González Amador, haya entrado este lunes al juzgado "por la puerta y no por el garaje como hacen los presuntos delincuentes y familiares de políticos", y ha aclarado que se ha acogido a su derecho a no declarar, no porque no quiera, sino porque no se puede defender., según informa EFE.

Ayuso ha recriminado en este punto además a la Delegación del Gobierno en Madrid que "no haya sido capaz de poner un mínimo dispositivo sabiendo que esto es un juicio político y que iba a tener tantas cámaras", en referencia a la agresión que, según ha dicho, ha recibido su pareja por parte de un cámara. En realidad, lo que ha pasado es que, al salir de los juzgados, numerosos periodistas le han seguido hasta que se ha introducido en un taxi, y ha recibido un pequeño golpe de una cámara en la cabeza.

"Ha sido agredido por un cámara porque no se ha puesto un dispositivo mínimo de seguridad ni un dispositivo mínimo de respeto porque parece que todo vale en torno a mí", ha aseverado. "Que entre un ciudadano a pie y que tenga que salir con la frente como ha salido después de haber sido golpeado es inasumible", ha añadido. Y se ha preguntado "qué pasaría si fuera la mujer o el marido de cualquier ministro, o un asesor de un ministro", "qué no estaría ocurriendo en España".

González Amador, que se ha acogido a su derecho a no declarar ante la jueza que le investiga por presunto fraude fiscal y falsedad documental, era la quinta citación tras cuatro aplazamientos anteriores por diferentes motivos. A preguntas de los periodistas en Mérida, donde los gobiernos de Extremadura y Madrid celebran un encuentro de colaboración, ha señalado que su pareja, por recomendación de sus abogados, se ha acogido al derecho a no hablar, no porque no quiera, "como otros políticos", sino porque no se puede defender.

"Al final el engrudo en el que le han metido hace imposible que pueda defenderse y por eso se ha acogido", ha argumentado Díaz Ayuso, que ha añadido que González Amador "es el más interesado en que esto termine, no mis rivales políticos, que son los que están metiendo ahí las manos". "Me pueden decir cómo se puede defender una persona cuando todavía la Audiencia Provincial no se ha pronunciado acerca de las peticiones de políticos que se han personado a este caso", ha añadido.

Sobre si teme si la Audiencia amplíe la investigación a su pareja a delitos más graves como la corrupción en los negocios, ha manifestado que no teme ni deja de temer, y ha apuntado que lo de la administración desleal, cuando se es administrador único, se lo tendrán que explicar.

Según ha insistido, se está ante un caso de persecución política que está organizado "desde la Moncloa con las instituciones del Estado" y que, "como mucho", tendría que haber acabado en multa. Ha expresado además su preocupación por que el Estado de derecho en España "está empezado a verse carcomido y controlado desde la Moncloa", sin garantizarse la separación de poderes.