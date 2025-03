Ayuso, sobre el caso de su pareja: "No banalizo el fraude fiscal, todo el mundo debe pagar sus impuestos"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido en una entrevista en Onda Cero sobre la investigación fiscal contra su pareja, Alberto González Amador, que ella "no banaliza el fraude fiscal": "Todo el mundo debe pagar sus impuestos y si se equivoca, asumir la sanción correspondiente". Además, la líder regional ha enmarcado el "juicio mediático" al que está sometido su novio a una "pelea ideológica" ya que la dimensión que ha tomado el caso se debe a que es ella.

"Este asunto no tiene que ver conmigo, pero como soy Ayuso, todo vale; me han convertido en la excusa de La Moncloa para tapar sus problemas", ha afirmado Ayuso ante las preguntas de Carlos Alsina. La presidenta madrileña ha reconocido que metió "la pata" y cometió "el error de explicarlo" al empezar a hablar de un tema que "no tiene que ver" con su responsabilidad como gobernante. "Soy una presidenta autonómica y trabajo desde las seis de la mañana hasta medianoche para Madrid, no para defender a terceros", ha defendido al tiempo que ha destacado que a ella se le cuestiona hasta "por no callarme ante un asunto que no me afecta directamente".

Ayuso también ha destacado que las declaraciones fiscales de González Amador se realizaron en una época en la que ni siquiera se conocían y en el que no sabía que iba a empezar a salir con una política. "Él, como hacen tantísimos autónomos que está mal, y suele quedar en una multa, no paga un impuesto correspondiente en el ejercicio que tocaba, que no lo oculta en la inspección, que se lo dice a la propia inspectora, y que él tiene interés en pagar. Y aún así, finalmente lo paga. Y paga de más, y esto es el dinero que le devolvieron, y eso fue todo lo que yo comenté", ha explicado.

La presidenta madrileña también ha señalado que este caso, "13 meses de juicio mediático", está enmarcado en una "operación de Estado contra mí, con fiscales, abogados del Estado y medios públicos al servicio del Gobierno". Y es que, según ha dicho, el líder de Ejecutivo, Pedro Sánchez, necesita "destruirme, o anímicamente o desprestigiarme" porque en Madrid "las cosas no se le están dando muy bien".

"El Gobierno está encolerizado y el presidente ha perdido los papeles conmigo", ha asegurado al tiempo que ha dicho que "no puede ser es que cada vez que se habla de Ayuso, todo se convierta en un caso nacional, mientras otros siguen impunes".