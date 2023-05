Ayuso convierte el 2 de Mayo en un acto contra Sánchez ante un Feijóo mudo tras su cena secreta con fiscales

La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha logrado este martes gracias al Dos de Mayo que la atención mediática se dirija hacia su enésimo enfrentamiento con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. ¿El motivo? La presencia del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en los actos celebrados este martes en el interior de la Real Casa de Correos y en la tribuna frente a la que se ha desarrollado el tradicional desfile cívico-militar. Los servicios de protocolo le ha impedido acceder por orden del Gobierno autonómico acceder a la tribuna. El año pasado fue precisamente Bolaños el representante gubernamental que acompañó a Díaz Ayuso en ese mismo escenario y el acto transcurrió con plena normalidad.

Sin embargo, en esta ocasión la presencia de Bolaños—como representante de la delegación gubernamental en sustitución de ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, que no podía asistir— ha provocado la airada respuesta del Ejecutivo madrileño, que en un primer momento llegó a vetar la entrada del ministro de la Presidencia y, más adelante, lo redujo a la categoría de "acompañante" de la otra ministra presente, Margarita Robles. Desde el Gobierno regional sostenían que Bolaños no estaba invitado y, por tanto, no tenía derecho a tener un asiento en la primera fila. Finalmente sí le han dado ese reconocimiento en el acto de la Real Casa de Correos, pero no le han dejado acompañar al resto de autoridades durante la celebración del desfile en la Puerta del Sol.

Cuando el ministro ha intentado subir a la tribuna, tras el acto institucional de interior del edificio, la jefa de Protocolo de la Comunidad de Madrid, Alejandra Blázquez, le ha bloqueado el paso e incluso le ha zarandeado para impedir que subiera. Blázquez argumentaba que la representación institucional "ya estaba establecida" y pedía al ministro que "cumpliera con la normativa". Mientras, uno de los colaboradores de Bolaños insistía: "El ministro de España tiene que subir". La respuesta de la jefa de protocolo no variaba: "Bajo ningún concepto. Ya hay una ministra de España en la tribuna", ha llegado a decir, en alusión a Robles. Finalmente, Bolaños ha desistido y ha visto el desfile a pie de calle.

En la tribuna, acompañando a la presidenta madrileña, sí han podido estar el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Teodoro Esteban López, la presidenta de la Asamblea y diputada del PP, Eugenia Carballedo, la ministra de Defensa, Margarita Robles —que ha subido en el momento en el que se estaba produciendo el altercado con Bolaños—, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el vicepresidente de la Comunidad, Enrique Ossorio e incluso el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, al que la Comunidad de Madrid le ha otorgado un lugar privilegiado, tanto en el acto institucional del interior como en el exterior.

El Gobierno lamenta que el PP "incumpla" con las leyes y los decretos

Pese a que el equipo de Bolaños ha recordado que "se estaba incumpliendo" con el Real Decreto 2099/1983 al no dejar que el ministro accediera a la tribuna, el Ejecutivo regional ha hecho caso omiso. Según esta norma, que recoge el orden de las autoridades en los actos oficiales organizados por las comunidades autónomas, los ministros del Gobierno tienen prioridad —se sitúan, por orden de relevancia, en el puesto número 11— frente al jefe de la oposición, Núñez Feijóo, o el alcalde de Madrid, Martínez-Almeida —en los puestos 15 y 16—. Sin embargo, tal y como señalan los expertos en protocolo, es la administración que organiza el acto la que decide a quién sitúa en la tribuna.

Tras lo sucedido, el Gobierno español ha emitido un comunicado señalando que la Comunidad de Madrid incumplía el citado Real Decreto "no dejando a un ministro del Gobierno de España subir a la tribuna de la parada militar que conmemora la Fiesta del 2 de Mayo". En el comunicado, se denunciaba que "el PP incumple constantemente las leyes y decretos de nuestro Estado de Derecho": "Incumplen la Constitución no renovando el Poder Judicial e incumplen los decretos que organizan el protocolo de nuestras instituciones". "El PP hoy se ha saltado las normas más básicas de nuestro Estado democrático y de derecho".

Fuentes del Ejecutivo central han lamentado que a Bolaños no se le ha permitido subir a la tribuna "por el hecho de ser socialista" mientras que sí se ha permitido la presencia de otras personas "sin rango de autoridad", como el propio Núñez Feijóo. Estas mismas fuentes lamentaban la utilización de un acto institucional por parte Díaz Ayuso a modo de "cortijo" incumpliendo, así, con la normativa legal. Por su parte, desde el entorno de la presidenta madrileña insistían en que "no se ha incumplido nada" y que el ministro de la Presidencia "sabía cuál era el orden institucional": "El Gobierno estaba representado por la ministra Robles", argumentaban estas fuentes, que también deslizaban que todo ha sido una estrategia del Ejecutivo "faltón" de Sánchez para "ensombrecer" el acto del Dos de Mayo.

Por su parte, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha tildado directamente de "okupa" al ministro de la Presencia por acudir al evento. "Ha pretendido venir de okupa, ha forzado las costuras y la situación y tendrá sitio, pero no es bueno colarse donde no te invitan", ha señalado, mientras que Feijóo ha argumentado que se trataba de una "falta de respeto institucional". Sin embargo, fuentes de la dirección del PP han insinuado que el expresidente de la Xunta hubiera actuado de otra manera si él hubiese sido el anfitrión del evento y recalcaban que el líder del PP no podía ejercer de "portavoz" tras lo ocurrido al tratarse de un acto organizado por la Comunidad de Madrid.

La cena secreta de Feijóo con fiscales para anirmarle a derogar leyes de Sánchez

El pasado 18 de abril el presidente del PP acudió a una cena —que no constaba en su agenda oficial, tal y como ha confirmado infoLibre— junto a medio centenar de fiscales afiliados a la mayoritaria Asociación de Fiscales, de marcado tinte conservador. En esa cena, Feijóo se comprometió a derogar algunas de las normas aprobadas por el Gobierno de Sánchez esta legislatura mientras algunos de los allí presentes, entre los que estaban cargos relevantes en el Tribunal Supremo, le animaban a hacerlo. Uno de ellos fue Antonio Narváez, magistrado del Tribunal Constitucional hasta hace unos meses y que ahora ejerce como fiscal de Sala de lo contencioso en el Supremo, que llegó a poner bajo sospecha los procesos electorales en los que interviene la empresa Indra, según ha revelado El País.

Feijóo no ha negado en la Puerta del Sol la existencia de la reunión, sino que ha señalado que se enmarca dentro de la "normalidad institucional" y e incluso ha llegado a defender la "independencia de los fiscales": "Fue una reunión absolutamente correcta e institucional, a la que yo he ido previa invitación", ha explicado en declaraciones a la prensa. Fuentes de la dirección mostraban su sorpresa por el hecho de que hubiera transcendido el contenido de lo que se habló en la cena, como las delirantes sospechas de Narváez o las peticiones y piropos que le dedicaron al líder del PP otros de los allí presentes como Cristina Dexeus, decana de los fiscales de la Audiencia Provincial de Barcelona, o Consuelo Madrigal, exfiscal general del Estado. "La novedad sería que no quisieran hablar con él", justificaban desde el PP.

La Unión Progresista de Fiscales ha emitido un comunicado para censurar esta reunión con Feijóo que contraviene con el Código Ético de la asociación. "Pedimos la dimisión de la Presidenta de la Comisión de Ética, Consuelo Madrigal, presente en el acto", señalan. El vicesecretario de acción institucional del PP, Esteban González Pons, ha criticado a la asociación. "¿Cuando fueron el ministro Iceta o la Fiscal General del Estado de Sánchez a esa reunión no se contravino? ¿O cuando el actual Fiscal General fue a un mitin del PSOE? ¿O cuando fue nombrada Fiscal General la ministra de Justicia? Un código más estético que ético parece el de ustedes. Y muy sesgado", ha lanzado a través de su cuenta de Twitter.

Por su parte, Bolaños ha señalado que le parece "gravísimo" que se produjera esta "cena clandestina": "Se ve muy a las claras por qué el señor Feijóo no quiere renovar el Poder Judicial, lo que quiere es seguir maniobrando en la oscuridad”, ha denunciado el ministro. "¿Por qué se reúne con parte del Poder Judicial a oscuras, de manera clandestina? ¿Para prometerles qué exactamente, qué compromisos adquirió con una parte del Poder Judicial sobre derogar leyes en nuestro país?", ha lanzado. El órgano de gobierno de los jueces lleva más de cuatro años caducado por la negativa del PP a renovarlo.

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado ya por la tarde la oposición del Partido Popular, que "maniobra en la oscuridad, a puerta cerrada, con intereses ocultos y cuyo único objetivo es uno: derogar, es desmantelar, es retroceder", y ha advertido que "se vuelven a equivocar". "Los españoles y españolas cuando han tenido que elegir entre avanzar y retroceder, siempre han optado mayoritariamente por avanzar y nunca por retroceder en derechos conquistados". "Se vuelven a equivocar", ha apuntado.

Así lo ha señalado Sánchez en un acto en Málaga junto con el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, y el candidato socialista a la Alcaldía de Málaga y secretario general provincial, Daniel Pérez, aludiendo al encuentro del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, con medio centenar de fiscales afiliados a la mayoritaria asociación conservadora. Ha criticado, por tanto, que el estado de la oposición en España es que "maniobra en Bruselas contra los intereses de España; maniobra con la Constitución para bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial y continuar secuestrado el Poder Judicial, el gobierno de los jueces" y ha aludido a las informaciones de este martes de que "Feijóo se reúne a hurtadillas, escondidas, puerta cerrada con fiscales conservadores".