Bob Pop se plantea optar a la alcaldía de Barcelona por los Comuns

El escritor y comunicador Bob Pop ha dicho que se está "planteando" postularse "en serio" a las próximas municipales de Barcelona por los Comuns siempre que le respaldaran los mecanismos participativos de esta formación, que valora su paso al frente, según informa EFE.

"A mí encantaría estar en una alcaldía con Ada. Pero si Ada no está, ¿por qué no voy yo y me presento? Yo me someto a todos los procesos participativos, tanto internos como externos, de la organización. Me pongo en manos de los Comuns, de las primarias y de todo", ha dicho en el espacio semanal que protagoniza en la Cadena SER.

Roberto Enríquez Higueras (Madrid, 1971), conocido como Bob Pop, es escritor, guionista, columnista y colaborador de diversos espacios de televisión y radio. En 2021 escribió y protagonizó la serie Maricón perdido, inspirada en su propia vida.

Al anunciar su intención de optar a la alcaldía ha dicho que su programa electoral "se resumiría en conseguir tener una ciudad donde todo aquello que fuera necesario no fuera un negocio". Y ha añadido que otra de sus prioridades sería dejar claro "desde el principio" qué es lo que se puede hacer y qué no desde la alcaldía de Barcelona.

A pesar de que es madrileño de nacimiento, Bob Pop ha defendido que Barcelona, donde vive desde hace años, es la ciudad en la que le gustaría dar el paso.

"Es una ciudad en la que se pueden hacer cosas y cambiar las cosas. No tengo nada que perder, no vivo de la política, pero quiero hacer política y hacer política desde Barcelona podría estar muy bien. Podríamos cambiar cosas y, sobre todo, que la gente viva mejor", ha defendido.

Fuentes del espacio político han valorado a EFE el paso al frente de Bob Pop, quien se mediría en su caso con el otro postulante hasta la fecha, el diputado en el Congreso Gerardo Pisarello, si bien no será hasta el mes de noviembre cuando comience el proceso interno de primarias para elegir candidatos.

"BComu está en un momento en que quiere refrescar la apuesta que tiene por la ciudadanía y su proyecto por Barcelona. Que personas de la importancia de Bob Pop quieran ofrecerse es un síntoma de que el espacio es fuerte, atractivo, transversal y un referente progresista con opciones de recuperar la alcaldía", han explicado.

El grupo municipal de los Comuns prevé que será el próximo mes de febrero de 2026 cuando concluirá el proceso de primarias "con un tándem de candidatos" que encabezarán la lista a las municipales de 2027.