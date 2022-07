Bolaños dice que Pons le avisó el lunes de que "nunca más" se sentarán a negociar el Poder Judicial

El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha trasladado este jueves que el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, le avisó en su reunión del lunes de que "nunca más" se sentarán a negociar con el Gobierno la renovación del Poder Judicial tras rechazar la condición del PP, informa Europa Press.

Pons condicionó la renovación de este órgano a que el Gobierno retirase el proyecto de ley para que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pueda nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden por cuota o que, al menos, les dieran un plazo de quince días. Esta propuesta fue rechazada por Bolaños en ese último encuentro con el dirigente del PP.

"Yo me senté el lunes con Pons y pensé que íbamos en serio a intentar renovar el CGPJ. Me dijo que había una condición: retirar un proyecto de ley. ¿Desde cuándo para cumplir la ley se ponen condiciones?", ha explicado el ministro en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.

Bolaños ha asegurado que le trasladó que era "inaceptable" a lo que Pons le respondió, según el ministro, "que no se sentarían nunca más". "¿Pretenden gobernar lo que las urnas no les han dado?", ha cuestionado, al tiempo que ha sugerido que quizás los 'populares' quieren volver a la "Edad de Piedra en materia de recursos" y que "no se produzcan los avances".

En esta clave, ha afirmado que no se han vuelto a producir contacto desde el lunes con el PP en este sentido. Eso sí, ha subrayado que el Congreso es "soberano" para garantizar la renovación del TC en plazo. "Estamos adoptando medidas para que se renueve en plazo", ha zanjado.

Tres meses

Preguntado acerca de la enmienda que ha registrado el PSOE que da un plazo de tres meses al CGPJ para renovar el Tribunal Constitucional, ha aseverado que es una medida para "agilizar la renovación" y ha defendido que es un "plazo más que razonable".

En este sentido, ha explicado que esta enmienda hay que entenderla en un contexto en el que como Gobierno cuentan con 155 escaños y, por ello, tienen que negociar las votaciones con los grupos parlamentarios.

Por otro lado, ha reprochado al PP el "tirón de orejas" de la Unión Europea y la Comisión que ven "ven muy grave" el bloqueo del Poder Judicial que "está llevando a España a una crisis institucional". Así, ha responsabilizado al PP de que "reputacionalmente el Poder Judicial esté teniendo dificultades en este momento".