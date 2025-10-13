MINUTO A MINUTO
Los bomberos realizan 31 rescates en Tarragona durante la dana y Cruz Roja atiende a 500 personas en pabellones
Sigue con infoLibre el minuto a minuto de este lunes:
12:08 h
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, llegó este lunes a Egipto para participar en la ceremonia de firma del plan de paz para Gaza, a la que asisten una treintena de líderes.
El avión de la Fuerza Aérea Española en el que viajó Sánchez junto al resto de su delegación, de la que forma parte el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aterrizó en el aeropuerto de Sharm el Seij, la ciudad balneario que acoge esta cumbre.
La presencia de Sánchez responde, según fuentes del Gobierno español, a una invitación por parte de los organizadores de la cumbre, el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, y el de Estados Unidos, Donald Trump.
Sánchez prevé trasladar el pleno compromiso de España con la implementación del plan de paz y seguirá defendiendo la solución de los dos Estados como la única vía posible para resolver la crisis en Oriente Medio.
La ceremonia propiciará un saludo entre el jefe del Gobierno español y Trump cuatro días después de que el presidente estadounidense planteara la salida de España de la OTAN por lo que considera una falta de compromiso con el gasto en defensa de la Alianza.
11:59 h
El juez Juan Carlos Peinado ha acordado prorrogar seis meses más, hasta el próximo 16 de abril, su investigación a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, por presunto tráfico de influencias, entre otros delitos, al considerar que todavía quedan pendientes varias diligencias acordadas.
Unas diligencias que "difícilmente pueden ser cumplimentadas" antes de este jueves 16 de octubre, día en el que vence el plazo de instrucción, razón por la que el titular del Juzgado de Instrucción 41 ha acordado extender sus pesquisas seis meses más, hasta el 16 de abril de 2025.
Ese día se cumplirán dos años de una causa que nació tras una denuncia del autodenominado sindicato Manos Limpias por tráfico de influencias y corrupción en los negocios y que, en este tiempo, ha sumados más delitos -intrusismo, apropiación indebida y malversación- y más imputados: su asesora, Cristina Álvarez, el empresario Juan Carlos Barrabés y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.
Entre las diligencias pendientes, según explica Peinado en su auto, figuran un informe de la UCO sobre los convenios de la Universidad Complutense de Madrid sobre el máster de Transformación Social Competitiva que codirigió Begoña Gómez en relación con otros convenios de creación de otras cátedras extraordinarias.
También ha pedido el magistrado a la Escuela de Gobierno de la Universidad y a Amazon que remitan los correos asociados a los dominios del máster, y a Presidencia del Gobierno que informe de las personas que han desempeñado el cargo de Secretario General de Presidencia desde julio de 2018.
11:36 h
La dana que desde ayer azota el sur de Cataluña ha provocado 69 incidentes que han dejado a 18 personas heridas, una de ellas de gravedad, tras dejar récords históricos de lluvias, que han alcanzado los 280 litros por metro cuadrado en poblaciones como Mas de Barberans (Tarragona).
Según ha informado Protección Civil en un comunicado, el temporal ha obligado a desplazar a unas 400 personas que han pasado la noche en pabellones y edificios municipales de la zona, así como en una veintena de hoteles y casas particulares, y ha provocado 2.169 llamadas al teléfono de emergencias.
Asimismo, las lluvias torrenciales han obligado a suspender las actividades educativas, universitarias y deportivas en las comarcas del sur de Tarragona, lo que ha dejado sin clase a cerca de 59.000 alumnos de 238 centros.
11:17 h
UGT, CCOO y CSIF se movilizarán desde finales de octubre en todo el país para denunciar el bloqueo de la negociación colectiva por parte del Ministerio de Función Pública que impide un nuevo acuerdo salarial para los empleados públicos, sin descartar la convocatoria de una jornada de huelga.
Las tres organizaciones sindicales anunciarán este martes el calendario de movilizaciones para forzar avances en una negociación en la que no solo reivindican la mejora del poder adquisitivo, sino también la reducción de la temporalidad, las 35 horas semanales, el refuerzo de las plantillas o el desarrollo de la carrera profesional, entre otras cosas.
El ministro de Función Pública, Óscar López, ha vinculado recientemente la subida salarial a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado de 2026, lo que los sindicatos consideran una excusa, puesto que los sueldos públicos se han incrementado en otras ocasiones con las cuentas prorrogadas.
10:32 h
El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, afirmó este lunes que el plan de paz para Gaza es un gran logro del presidente estadounidense, Donald Trump, y expresó sus esperanzas de que consiga un resultado similar en Ucrania.
"El presidente (Trump) lo ha logrado", destacó el utranacionalista Orbán en un comunicado publicado en redes sociales, en el que informó de que ha sido invitado a participar en "la cumbre de paz" en la localidad egipcia de Sharm el Seij, donde los líderes de Estados Unidos, Catar, Turquía y Egipto firmarán el acuerdo que pone fin a dos años de guerra entre Israel y el grupo radical islamista palestino Hamás en la Franja de Gaza.
Para el jefe de Gobierno húngaro, cercano aliado de Trump, el pacto es un "logro enorme" del jefe de la Casa Blanca.
El primer ministro húngaro, el único líder comunitario que ya apoyó a Trump en la campaña electoral para las elecciones presidenciales de 2016, participará hoy, junto a una treintena de líderes internacionales, entre ellos el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la ceremonia de firma del acuerdo de paz en Egipto.
09:53 h
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha asegurado este lunes que las precipitaciones en el sur de Tarragona “no han acabado” y la previsión es que a partir del mediodía y durante toda la tarde “puede haber episodios de lluvias fuertes y torrenciales”.
“Las lluvias torrenciales son de más de 40 milímetros en media hora, por tanto, esto no se ha acabado”, ha señalado Illa, que ha hecho un llamamiento a la prudencia, especialmente en las comarcas de las Terres de l’Ebre afectadas por la dana.
El presidente de la Generalitat ha participado esta mañana en el consejo asesor del plan Inuncat en Tortosa, que ha evaluado los daños causados por la dana, y después tiene previsto visitar Godall y Santa Barbara, dos de los municipios más afectados por las lluvias.
Illa ha advertido de que los efectos de la dana pueden extenderse también al litoral y prelitoral de Cataluña, por lo que no da por cerrado este episodio y volverá a haber reuniones del consejo asesor al mediodía y por la tarde “para ver si hay que tomar medidas adicionales de cara a mañana”.
09:49 h
El teléfono de emergencias 112 ha recibido, hasta las ocho de la mañana de este lunes, un total de 2.093 llamadas por las lluvias torrenciales que han caído en las últimas horas en el sur de Tarragona, sobre todo en la comarca del Montsià.
En concreto, según informa Protección Civil de la Generalitat en redes sociales, el 112 ha recibido 1.489 llamadas desde el Montsià.
Por municipios, desde Amposta ha habido 528 llamadas, desde la Ràpita, 238, de Alcanar, 181, de Ulldecona, 154, y desde Freginals, 147.
Estas 2.093 llamadas a emergencias han generado un total de 1.630 expedientes.
Por su parte, y hasta las siete de la mañana de hoy, Bombers de la Generalitat ha atendido 340 avisos por este episodio de fuertes lluvias, de los cuales, 284 han sido en el Montsià.
Pese a las lluvias torrenciales, no ha habido afectaciones personales graves.
09:24 h
Siete comunidades -Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Navarra, La Rioja y la Comunidad Valenciana- continúan este lunes en alerta por tormentas y fuertes lluvias con acumulados de hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora, informa la Aemet en su página web.
En Cataluña hay aviso naranja (riesgo importante) en Tarragona por precipitaciones que dejarán hasta 40 litros en una hora en áreas del litoral sur; En el resto de provincias persiste la alerta amarilla por lluvias de 20 litros en una hora o entre 60 y 80 litros en 12 horas.
Toda la Comunidad Valenciana sigue en nivel naranja por intensas precipitaciones con acumulados de 40 litros en una hora o de 100 litros en 12 horas, mientras que en el archipiélago balear el aviso naranja afecta a Ibiza y Formentera, donde se prevén 50 litros por metro cuadrado en una hora.
Aemet avanza que en Cataluña y en la Comunidad Valenciana las alertas estarán activas entre las 10:00 y las 23:59 hora peninsular, y en las Islas Baleares a partir de las 20:00 horas y hasta las 23:59 hora peninsular.
En Aragón, en Castilla- La Mancha –salvo en la provincia de Albacete– y en Navarra y La Rioja se ha activado la alerta amarilla por tormentas y lluvias con acumulados entre los 15 y 20 litros por metro cuadrado en una hora.
09:21 h
La carretera nacional N-340 ha sido cortada a la altura de Vinaròs (Castellón) en dirección a Barcelona y a la altura de Alcanar (Tarragona) en sentido a Valencia debido a las lluvias torrenciales de las últimas horas.
Según ha informado este lunes el Centro de Emergencias de la Generalitat Valenciana, también permanece cortado el tráfico ferroviario entre Castellón y Tarragona a la altura de Ulldecona.
Renfe informó este domingo que prevé reanudar la circulación de trenes entre Ulldecona y L'Aldea, en Tarragona, hoy a las 11.00 horas –siempre que se den las condiciones de seguridad–.
La circulación con origen Barcelona y Valencia del Corredor Mediterráneo quedó ayer interrumpida por la acumulación de agua en las vías y, según Renfe, se vieron afectados por este incidente 17 trenes y más de 3.000 viajeros.
09:19 h
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha suspendido la actividad programada para este lunes en los partidos judiciales de Amposta, Gandesa, Tortosa y Reus debido a la activación del plan especial de emergencias Inuncat por las lluvias torrenciales en el sur de Tarragona.
El TSJC sí mantiene la actividad considerada urgente, la guardia, la relacionada con violencia sobre la mujer o vigilancia penitenciaria.
La suspensión de la actividad se mantendrá “hasta la desactivación de la restricción de movilidad dispuesta por la autoridad gubernativa para la población en general”.
Los actos judiciales cancelados serán reprogramados “con absoluta preferencia a cualquier otro acto pendiente de ser agendado”, señala el TSJC.
09:18 h
Las 19 personas detenidas por los altercados ocurridos el domingo en Vitoria tras el enfrentamiento entre los participantes en una concentración de Falange Española y los que tomaban parte en una contramanifestación que trataba de impedir el citado acto han quedado en libertad a lo largo de la noche del domingo al lunes.
Según han informado fuentes del Departamento de Seguridad, uno de los arrestados era menor de edad y fue puesto en libertad el mismo domingo poco después de arrestado.
Los detenidos estaban acusados de un delito de desórdenes públicos por lanzar piedras y diverso material contra los agentes del dispositivo de seguridad. Todos ellos participaban en la contramanifestación contraria al acto de Falange Española.
09:03 h
Cruz Roja atiende esta noche en distintos pabellones e infraestructuras municipales de la comarca del Montsià, en el delta del Ebro, a unas 500 personas que pasarán la noche en los mismo como consecuencia de las inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales que azotan el sur de Tarragona.
Cruz Roja ha informado en las redes sociales desde su Centro Humanitario de Cataluña ya ha salido un camión para distribuir 450 mantas, 150 colchones y cerca de dos mil litros de agua para las 500 personas a las que atiende esta noche en el Montsià.
Más de doscientas personas pasarán esta noche en un pabellón habilitado por el Ayuntamiento de Amposta (Tarragona) tres verse sorprendidos por los cortes a la circulación en la autopista AP-7 y la nacional N-340 en el delta del Ebro debido a las lluvias torrenciales de las últimas horas.
El pabellón, habilitado por el Ayuntamiento de Amposta, se encuentra cerca de un área de servicio al que los conductores han sido dirigidos por agentes de tráfico.
Cruz Roja ha indicado, además, que atiende a otras cincuenta personas alojadas en el pabellón municipal de Ulldecona, al que solo se puede acceder, precisa, desde Vinaròs, en Castellón.
09:01 h
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, preside desde las 8 de esta mañana la reunión del Consejo Asesor del Plan Inuncat en Tortosa (Tarragona), que analiza la situación en el sur de Tarragona tras los daños provocados por las lluvias torrenciales de ayer domingo.
En un mensaje en la red social X, Illa ha señalado que continúa "muy pendiente de la situación en diversas comarcas de Cataluña, especialmente en el Montsià".
"Todo mi apoyo a las familias afectadas por estas lluvias torrenciales y toda mi solidaridad con las que todavía no han podido volver a casa", añade el presidente de la Generalitat, que muestra su agradecimiento "a todos los servicios de emergencias y alcaldes por su labor en estos momentos complicados".
08:59 h
Los Bomberos de la Generalitat de Cataluña han atendido en el sur de Tarragona un total de 340 avisos entre las 17:30 horas del domingo y las 7:00 horas de esta madrugada a causa de las intensas lluvias, de los que 31 han sido salvamentos, la mayoría de casos de personas atrapadas en sus vehículos, en carreteras, caminos o barrancos.
Según ha informado esta madrugada el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, no ha habido que lamentar ninguna víctima mortal, fruto también "de la intensa labor de los servicios de emergencia" durante la tarde y noche de ayer.
El jefe de los Bomberos, David Borrell, ha detallado por su parte que alguno de estos rescates se ha producido 'in extremis', como uno en el que el salvamento ha tenido lugar a pocos metros del mar.
Borrell ha advertido no obstante de que habrá que esperar "a que no se encuentre a faltar a alguien en las próximas horas" para descartar totalmente la existencia de víctimas.
El conseller de la Presidencia ha informado también de que entre 1.000 y 1.100 personas que se vieron atrapadas por las intensas lluvias han pasado la noche en diferentes pabellones o albergues de la comarca del Montsià, la más afectada por la dana.
De los 340 avisos atendidos por los Bomberos, 284 se realizaron en el Montsià y 55 en la comarca del Baix Ebre.