Los bomberos realizan 31 rescates en Tarragona durante la dana y Cruz Roja atiende a 500 personas en pabellones

12:08 h

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, llegó este lunes a Egipto para participar en la ceremonia de firma del plan de paz para Gaza, a la que asisten una treintena de líderes.

El avión de la Fuerza Aérea Española en el que viajó Sánchez junto al resto de su delegación, de la que forma parte el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aterrizó en el aeropuerto de Sharm el Seij, la ciudad balneario que acoge esta cumbre.

La presencia de Sánchez responde, según fuentes del Gobierno español, a una invitación por parte de los organizadores de la cumbre, el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, y el de Estados Unidos, Donald Trump.

Sánchez prevé trasladar el pleno compromiso de España con la implementación del plan de paz y seguirá defendiendo la solución de los dos Estados como la única vía posible para resolver la crisis en Oriente Medio.

La ceremonia propiciará un saludo entre el jefe del Gobierno español y Trump cuatro días después de que el presidente estadounidense planteara la salida de España de la OTAN por lo que considera una falta de compromiso con el gasto en defensa de la Alianza.