Bomberos denuncian la "descoordinación" durante los incendios y reclaman una ley para actuar ante emergencias

La Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales (CUBP) emitió este jueves un comunicado en el que lamenta la "descoordinación frente a los trágicos incendios de este verano" y denuncia el "bloqueo político" de una ley marco que "amenaza la seguridad ciudadana ante estas catátrofes".

La organización censura la falta de coordinación y comunicación entre administraciones, además de la escasa agilidad ante situaciones de emergencia. En ocasiones, exponen en la nota, "los intervinientes desplazados a los siniestros deben esperar durante mucho tiempo a recibir instrucciones del director de extinción por culpa de una descoordinación que también dificulta la movilización de medios materiales y de vehículos especializados en las labores de extinción".

Los bomberos organizados en la coordinadora expresan que las "estrategias solidarias" entre comunidades durante los últimos días han sido "parches temerarios y auténticas aberraciones". En la Comunidad de Madrid, describen en el comunicado, se decidió ante el colapso en Castilla y León por falta de medios "cubrir todos los siniestros de cualquier tipo en las provincias de Ávila y Segovia pero saliendo desde territorio madrileño, retrasando los tiempos de llegada y favoreciendo la propagación inicial del fuego". Por este motivo, reclaaman el "cese inmediato de los técnicos y políticos responsables".

Desbloqueo de la ley

En cuanto a las acciones políticas tras la ola de incendios, la coordinadora recuerda que la ley marco de coordinación "se registró por primera vez en 2018" en el Congreso y formaba parte del "programa del actual Gobierno". La norma, sin embargo, "se encuentra bloqueada incomprensiblemente en el Ministerio del Interior".

El presidente de la entidad, Israel Naveso, sostiene que "la dramática situación que sufrimos ahora mismo no únicamente es consecuencia del cambio climático, sino que también estamos ante errores de mala planificación, ausencia de recursos humanos y materiales, malas estrategias de extinción…".

Naveso defiende, en ese sentido, la urgencia de formar a "bomberos multidisciplinares". "Ya no es sólo el monte el que arde, lo hacen sus casas, las industrias, los vehículos... Urge mejorar nuestra coordinación para blindar la seguridad y protección de los ciudadanos". Una ley marco, insiste, "sería un apoyo directo a la ciudadanía, a la clase política y a todos los cuerpos de bomberos, sin excepción". Además, remata, "dignificaría el servicio público y acabaría con la improvisación que se repite cada verano".