La Comisión Europea (CE) propuso este miércoles suspender las preferencias comerciales a Israel así como sancionar a dos de sus ministros, los extremistas Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir, por la situación en Gaza. En concreto, ha presentado hoy al Consejo su propuesta de suspender determinadas disposiciones comerciales del Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel, que lleva en vigor más de 30 años y elimina los aranceles para la entrada de productos en los veintisiete países, el principal socio comercial de Israel.

Ursula von der Leyen dijo este miércoles que "los terribles acontecimientos que se producen a diario en Gaza deben cesar". "Es necesario que se produzca un alto el fuego inmediato, que se permita el acceso sin restricciones de toda la ayuda humanitaria y que se libere a todos los rehenes retenidos por Hamás", apuntó la presidenta de la Comisión.

Ben-Gvir, el rostro del supremacismo sionista que pone en su diana a la flotilla humanitaria a Gaza Ver más

La UE es el mayor socio comercial de Israel, representando el 32 % del comercio total de mercancías de este país con el mundo en 2024, mientras que Israel es el socio comercial número 31 más importante para el bloque. El comercio total de mercancías entre la UE e Israel en 2024 fue de 42.600 millones de euros: las importaciones de la UE procedentes de Israel ascendieron a 15. 900 millones de euros, mientras que las exportaciones de la UE a Israel ascendieron a 26.700 millones de euros.