El calor mantiene en aviso a 13 comunidades, con temperaturas de hasta 40 grados

Las altas temperaturas mantienen en aviso este sábado a trece comunidades autónomas, con termómetros que podrían alcanzar hasta los 40 grados centígrados, también en puntos del archipiélago canario, donde la isla de Gran Canaria aparece en rojo, informa EFE.

En esta última las zonas afectadas son las cumbres, el este, sur y oeste de la isla, donde, según el mapa de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), existe riesgo extremo de altas temperaturas (40 grados). Las mínimas apenas bajarán de los 28-30 grados.

El resto de las islas aparecen en naranja, donde el riesgo es menor pero también importante. Así, se espera una subida de los termómetros, que alcanzarán los 37-39 grados en diversos puntos del archipiélago.

En el mapa peninsular aparecen ocho comunidades autónomas en naranja por riesgo importante de altas temperaturas: Andalucía (Córdoba y Jaén), Aragón (Huesca y Zaragoza), Castilla y León (Ávila y Zamora), Castilla-La Mancha (Ciudad Real, Guadalajara y Toledo), Cataluña (Lleida), Extremadura (Badajoz y Cáceres), Galicia (Ourense y Pontevedra) y Comunidad de Madrid (sierra, zona metropolitana y Henares, sur, Vegas y oeste).

El aviso se activará a partir de las 13:00 horas y durará hasta las 21:00 horas.

Por ejemplo, en la campiña cordobesa los termómetros marcarán los 40 grados, al igual que en el Valle del Guadalquivir de Jaén o en el Valle del Guadiana en Ciudad Real. En el Pirineo oscense también se notará el calor, con máximas de hasta 38 grados, y en la Sierra de Madrid, donde la previsión es que los termómetros marquen 37 grados.

En Miño de Ourense y Valdeorras se llegará a los 39 grados, mientras que en Miño de Pontevedra se alcanzarán los 37.

En amarillo aparecen puntos de Navarra, La Rioja, País Vasco y Comunidad Valenciana. Aunque menor, el calor seguirá siguiendo protagonista en estas comunidades, sobre todo en la Ribera del Ebro de Navarra y de La Rioja, donde se llegarán a los 38 grados centígrados.

El excesivo calor se ha empezado a notar desde primera hora de la mañana o ya desde la madrugada en las zonas que aparecen hoy en aviso tanto en Canarias como en la península. Así, la estación meteorológica de Agaete-Suerte Alta (Las Palmas) marcaba a la 1:10 los 34,6 grados, mientras que la de Tejeda, en la misma provincia, llegaba a los 33,3 a las 9:30 horas.

Una temperatura parecida señalaban las estaciones de El Ejido (32,4 grados) y del aeropuerto de Almería (33,3 grados) en torno a las 10/10:30 de la mañana.

La Aemet extiende la duración de ola de calor al menos hasta el miércoles Ver más

Ayer la máxima se registró en Candeleda, en Ávila, con 42,3 grados a las 17:50 horas, seguida de Arganda del Rey, en Madrid, con 41,8 grados a las 16:50 horas.

Además de por altas temperaturas, el mapa de avisos peninsular de este sábado también incluye alertas en amarillo por tormentas en zonas de Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña y La Rioja. Asimismo, hay avisos por riesgo de lluvias en puntos de la comunidad aragonesa y catalana.

En el Pirineo oscense, por ejemplo, se prevé una precipitación acumulada en una hora de 15 litros por metro cuadrado y posible granizo y rachas muy fuertes de viento.