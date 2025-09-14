La carta de Vilaplana y el audio de Pradas desmontan el relato oficial del Consell de Mazón el día de la dana

Han pasado casi once meses desde que se produjo la fatídica dana que dejó 229 víctimas mortales —el viernes pasado la jueza que instruye la causa ha acordado incluir al nonato de la mujer embarazada fallecida en las riadas— y siguen apareciendo nuevos datos que desmontan la versión dada por el Consell de Carlos Mazón sobre la actuación del president de la Generalitat y del resto de sus consellers ese 29 de octubre de 2024.

Primero fue la carta de Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón en el restaurante El Ventorro. En un comunicado remitido el pasado viernes, cambió la versión que había dado su entorno meses antes al asegurar que la comida duró casi cuatro horas —y no tres— y que se marchó "entre las 18.30 y las 18.45", pese a que desde presidencia habían asegurado hasta la fecha que Mazón salió del local a las 18.00 horas para dirigirse al Palau de la Generalitat para seguir la evolución de la riada. Ni él ni su entorno han revelado dónde estuvo realmente desde que marchó del restaurante hasta su llegada al Cecopi a las 20.28 horas, una hora de llegada que su equipo trasladó después de que él afirmara que había llegado "pasadas las siete".

Tras días en silencio, el dirigente del Partido Popular contestó este viernes a las preguntas de la prensa, pero evitó confirmar los detalles aportados por Vilaplana y trató de desvincularse de cualquier responsabilidad al señalar que "se trata de cuestiones que nada tienen que ver con la gestión de la emergencia" pese a que durante las 17 y las 18 horas, ya había rescates en la zona de Utiel, donde la UME estaba movilizada. Según Vilaplana, Mazón habló "varias veces" por teléfono con interlocutores que la periodista no identificó, y que en ningún momento de la comida el president de la Generalitat le trasladó "ninguna inquietud al respecto".

Un escrito que la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja que indaga la tragedia, Nuria Ruiz Tobarra, ha incorporado como prueba documental a petición de una acusación popular,. Sin embargo, la jueza ha rechazado citar a Vilaplana como testigo porque ello supondría abrir una investigación también al president Mazón, que está aforado. No obstante, como ya hecho en anteriores ocasiones, Ruiz Tobarra ha recordado al jefe del Consell que tiene posibilidad de comparecer como investigado de manera voluntaria al amparo del artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La grabación del Cecopi desmonta la defensa de Pradas

A esto se le añade una nueva grabación audiovisual del Cecopi divulgada por RTVE que muestra cómo la exconsellera de Justicia e Interior de la Generalitat, Salomé Pradas, imputada en la causa de la dana, sí participó en el envío del mensaje masivo que la administración autonómica remitió a la población a las 20.11 horas. Un audio que contradice la versión que ella dio en su declaración como investigada ante la jueza en la que se desmarcó del mensaje y descargó el pasado responsabilidad de la notificación en los técnicos.

Las imágenes recogen los instantes finales del primer receso del Cecopi, en el que solo estaban presentes los dirigentes de la Generalitat como el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó. "Ponemos también las vías de comunicación, que solo serán el 112 —el servicio de atención de emergencias de la Generalitat— el Twitter oficial de Emergencias de la Comunidad Valenciana y À Punt —la televisión pública valenciana—”. “Hay que especificarlo, meterlo en el texto, por favor, lo del 112 y lo de À Punt", se escucha decir a Pradas.

La grabación también revela que Pradas pide que alguien se ponga en contacto con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo. “A mí no me apetece llamarlo”, reconoce. Las grabaciones las realizó la televisión autonómica durante la fatídica tarde, pero fue RTVE la que las publicó incorporando el audio esta misma semana, lo que ha provocado que la jueza de Catarroja haya pedido "la aportación voluntaria" de las imágenes, que desmontan la tesis de defensa de la exconsellera. "Dicha grabación contradice declaraciones prestadas en sede judicial y, la circunstancia en las que se obtienen, estaban presentes periodistas, que pudieron oír lo que, finalmente, quedó registrado”, alega la jueza.

Tras la difusión del vídeo por parte de RTVE, la televisión pública valenciana justificó la no emisión de la grabación del Cecopi en aras de respetar el "off the record" porque, según alegó À punt sus profesionales sólo estaban autorizados a captar imágenes de la reunión y no el audio. La instructora justifica la solicitud de pedir este material por su “extraordinario interés para la causa" y la "gravedad de los hechos objeto de la investigación" y señala que las pesquisas abordan "una investigación penal con gravísimo resultado lesivo".

La número dos de Mazón se ausentó del Cecopi para ir a una entrega de premios

Ruiz Tobarra abrió diligencias tras recibir la noticia "de la existencia de un gran número de fallecidos, en su gran mayoría no identificados, a consecuencia de las graves inundaciones ocurridas" en su partido judicial, como señala el auto que da inicio al sumario. Casi un año después del inicio de la investigación, se ha demostrado la falta de preparación, el desconocimiento, la descoordinación e incluso la frivolidad con los que la Generalitat Valenciana que preside Carlos Mazón gestionó la mayor catástrofe natural ocurrida en décadas en su territorio.

En realidad, ese mensaje "tardío" y "errado en su contenido", según la instructora, solo es la guinda de un cúmulo de negligencias, descoordinación e impericia con la que se actuó en las horas clave del desastre. Ruiz Tobarra ha tenido muy en cuenta los testimonios de los familiares de las víctimas, incidiendo en las consecuencias de ese aviso pasadas las 20 horas. "Los daños materiales no se podían evitar, las muertes", escribió en un auto publicado el pasado 17 de febrero.

Además, esta misma semana la jueza ha ordenado nuevas testificales, lo que implica la comparecencia de la vicepresidenta primera de la Generalitat, Susana Camarero, el secretario autonómico de Familia y Servicios Sociales, un sargento coordinador del Consorcio Provincial de Bomberos y un comandante de la UME. La citación de la número dos del Consell ha llegado después de que trascendiera que el día de la riada se desconectó de la reunión del Cecopi para acudir a un acto de entrega de premios organizado por la patronal.

La vicepresidenta del Consell argumentó que ella no tenía obligación de estar conectada al no ser miembro del Cecopi y incidió en que no contaba con la información necesaria de las agencias estatales, un argumento que ha sido desmontado por la jueza de manera reiterada en sus autos. "No soy miembro, no había información y no dejé de atender mis competencias", fue la respuesta que dio ante los periodistas.